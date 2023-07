La disputa entre los actores y guionistas de Hollywood —actualmente en huelga— y los grandes estudios es una “lucha perdida” que podría causar daños de 4.000 millones de dólares (más de 3.554 euros, aproximadamente) en la economía estadounidense, según expertos consultados por Efe. “Asumiendo que la huelga de los actores dure de 30 a 60 días, sumando la de los guionistas, se estima que existirán pérdidas de 4.000 millones de dólares a nivel nacional”, asegura el jefe de estrategia global del Instituto Milken de California, Kevin Klowden. El impacto negativo que el cese de actividades ya está teniendo en la actualidad hace que el analista considere que el conflicto sea un enfrentamiento que “nadie va a ganar”, aún cuando ambas partes encuentren una solución.

El Sindicato de Actores (SAG-Aftra) inició un paro laboral histórico el pasado jueves —el primero que se desarrolla a la vez que los paros del Sindicato de Guionistas (WGA) en 63 años— después de que no llegaran a un acuerdo para la firma de un nuevo convenio colectivo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (Amptp). Esto ha paralizado la producción, rodaje y promoción de proyectos audiovisuales, afectando no solamente a gente de la industria del entretenimiento, como salas de cine y canales de televisión extranjeros, sino a todos los sectores de apoyo, de la misma manera que empresas de catering, construcción, renta de vestuario, limpieza, logística, transporte, etc.

Los actores exigen regulación de la Inteligencia Artificial (IA), remuneraciones más altas en las compensaciones que reciben los artistas cada vez que un servicio de streaming vende los derechos de una producción a un nuevo mercado, así como aumentos en los salarios mínimos, entre otras demandas.