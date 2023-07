¡Que no te lien! Estos trucos NO FUNCIONAN para eludir control de #drogas:

❌Esperar 1-2 horas

❌Tomar granos de café, bebidas energéticas, limón

❌Beber agua

❌Hacer deporte/sudar

❌Dormir un rato



Solo FUNCIONA:

✅ No consumirlas si vas a conducir#CeroRiesgos pic.twitter.com/4knG4OKae8