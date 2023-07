En medio del ajetreo diario al volante, es común que realicemos múltiples acciones, como beber agua, sobre todo durante los días calurosos. Pero, ¿te has preguntado si la DGT puede multarte por beber mientras conduces?

Siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT), no hay motivo para preocuparse, ya que beber agua no está sujeto a sanciones. De hecho, la DGT aconseja evitar las bebidas gaseosas y moderar el consumo de estimulantes. Además, recuerda que mantenerse hidratado es esencial para prevenir la deshidratación, incluso si no sientes sed.

La deshidratación puede provocar falta de concentración, fatiga muscular, dolores de cabeza y cansancio. Sorprendentemente, según la DGT, el 61% de los conductores desconoce estos efectos. Un estudio realizado por el Real Automóvil Club de España (RACE) revela que una hidratación insuficiente puede generar errores similares a los causados por el consumo de alcohol.

Por tanto, es fundamental que los conductores beban pequeñas cantidades de agua con regularidad para mantener un nivel adecuado de hidratación, sobre todo en viajes largos y en condiciones de altas temperaturas. Ahora bien, ¿puedes hacerlo sin preocupaciones? Todo dependerá del criterio de los agentes de tráfico.

La DGT ha reiterado en varias ocasiones que "no está prohibido comer o beber" mientras se conduce. Además, el reglamento de tráfico no establece restricciones específicas para estas acciones. Sin embargo, debemos tener en cuenta que cualquier gesto que genere distracción o limite los movimientos del conductor podría ser sancionado.

El artículo 17.1 del Reglamento General de Circulación establece que "el conductor debe estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo". Asimismo, el artículo 18.1 enfatiza las obligaciones del conductor, como mantener su libertad de movimientos, el campo de visión necesario y la atención constante a la conducción, garantizando así su propia seguridad, la de los pasajeros y la de los demás usuarios de la vía.

Es importante resaltar que el artículo 13.2 de la ley de tráfico respalda lo establecido en el artículo 18.1 del código de circulación, y la DGT hace especial hincapié en que "no tener las manos en el volante puede ser motivo de infracción leve".

Sin embargo, debemos tener en cuenta que soltar una mano para beber agua es inevitable en ocasiones. Durante ese breve momento, nuestra atención se centra en la acción de hidratarnos y no en la carretera, lo cual puede reducir nuestra libertad de movimientos.

En resumen, aunque beber agua mientras conducimos no está prohibido en sí mismo, es fundamental mantener la seguridad vial. Recuerda que la atención en la conducción debe ser prioritaria. Te recomendamos encontrar momentos adecuados para hidratarte sin comprometer tu concentración en la carretera. ¡Disfruta de tu viaje y mantente hidratado de forma responsable!