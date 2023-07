Pescados gallegos como la merluza o el rape se comerían con mayor frecuencia si se suprimiese o rebajase el IVA que afecta a los productos del mar. Esa es una de las conclusiones que arroja el último estudio realizado por la Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal), que también señala que la mayor parte de la sociedad gallega come menos pescado que el recomendado por los expertos.

El informe, relativo al primer semestre de 2023 y cuyos resultados se hicieron públicos ayer, deja claro, no obstante, que está mejorando la frecuencia de consumo recomendado. Las personas que consumen pescado tres o cuatro veces por semana han pasado de suponer el 28% al 34,5% en cuatro años —de 2019 a 2023—. Además ha aumentado el porcentaje de personas que solo consumían pescado una vez a la semana y ahora lo hacen más —asciende al 7,7%—.

En el lado negativo, casi seis de cada 10 gallegos consideran que el principal motivo por el que no comen productos del mar es “su elevado precio”. De igual manera, más de la mitad de los encuestados reconocen que “por culpa do prezo” no comen tanto como quisieran.

El 68 opinan que la supresión o rebaja del IVA que se aplica al pescado provocaría un mayor consumo. En cuanto a la forma en la que se consume, el fresco está a la cabeza (92%), si bien también son significativas las cifras ligadas al pescado en conserva (lo comen el 49% de los gallegos) o el congelado (38%).