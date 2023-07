Las amenazas de la ‘maestra’ coruñesa de la secta de Castellón

Reconocer en voz alta que has sido víctima de una secta no es trago fácil. Supone admitir abiertamente que te has dejado manipular y dominar por alguien en un momento de vulnerabilidad. Doble vergüenza. Aún así, algunas de las personas que se vieron sometidas por la secta Familia del Alma, desarticulada recientemente por la Guardia Civil en la Pobla de Tornesa, en Castellón, han querido contar su historia para “ayudar, si es posible, a que no vuelva a pasar”, aunque son conscientes de lo difícil que es identificar a tiempo cuando has caído en esa tela de araña.

Dos de esas víctimas han hablado con Mediterráneo —periódico de Prensa Ibérica, al igual que LA OPINIÓN— para contar su caso. Se han librado de esa espiral opresiva y asisten con cierta perspectiva su experiencia, en la que la “persuasión es muy grande”. Ambos quieren preservar su intimidad, por razones obvias. “Contar todo esto a alguien que no conozco es una cosa, es distinto con amigos y familia”, relata uno de ellos. Le llamaremos José Uno. Él empezó a asistir a terapia con la Maestra —la coruñesa E.M.P.— cuando tenía 15 años, ahora tiene 23. Como el resto de adeptos, contactó con los líderes de la secta derivado por otra persona. “Empecé con su marido para hacer terapia, algo más cercano y personalizado. No me gustó y él me recomendó a su mujer”. Con ella, hubo conexión.

Dependencia

“Te creaba dependencia”, asegura. “Vas porque tienes problemas en la vida o conductas que quieres cambiar” pero en un momento determinado se dio cuenta de que “se dedicaba a solucionarte un problema para generarte otro que había que solucionar”. Un círculo vicioso que aún ahora le afecta. “No sé cómo discernir lo que me sirve de lo que me había inculcado para tenerme atrapado”, relata.

Tanto él como otra de las víctimas, digamos que José Dos, identifican como punto de inflexión para su desconfianza cuando les propusieron iniciar las sesiones grupales. Allí se les incitaba al consumo de drogas, “no es que fuera obligatorio, pero si no lo hacías era como que no querías participar”. Y esa era una de las estrategias más utilizadas, la amenaza de aislamiento y exclusión. “Yo no estaba bien, tenía dudas, pero como te infunde el miedo de que a gente que se fue antes se les hizo el vacío... Si salías, se encargaba de destruir tu entorno”.

Ni José Uno ni José Dos asistieron o fueron testigos de comportamientos excesivos, salvo por el consumo de drogas, pero ambos coinciden en que no había ningún tipo de justificación para los pagos. “Llegó a amenazar a mi padre con denunciarlo cuando insistió en pedirle facturas” por las sesiones, que no eran económicas. Oscilaban entre los 60-70 euros las individuales, unos 180 euros los talleres y a parte las grupales. José Dos estima que puede haber gastado entre 4.000 o 5.000 euros en total, “para al final no estar bien”.

Reconoce que “lo que más me duele es no haberme escuchado a mí mismo, pero desmontan tu pensamiento propio, tu criterio”. José Uno insiste en que “la conozco desde que tenía 15 años, he compartido mucho y no sé discernir lo que me sirve de lo que me había inculcado para tenerme atrapado”, razón por la que ha cortado contacto. Dice que sigue habiendo compañeros que les apoyan pese a todo lo descubierto.

