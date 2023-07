El julio más cálido jamás registrado

El planeta acaba de vivir el mes más cálido desde que existen registros. Nunca antes se habían registrado temperaturas tan altas en el conjunto del planeta. Según apunta un análisis elaborado por el climatólogo Karsten Haustein, de la Universidad de Leipzig (Alemania), este mes de julio podría haber sido el más caluroso de los últimos 120.000 años. “En situaciones normales se suele esperar a que el mes termine para analizar los datos en su conjunto pero, en este caso, los registros han sido tan excepcionales que no ha hecho falta ni esperar a que acabe el mes. Estamos ante un récord inédito”, explica Haustein.

Todo apunta a que las cifras registradas durante este julio están “muy por encima de todo lo observado hasta ahora”. Por un lado, la temperatura media observada durante este último mes destaca como la más alta desde que existen registros climáticos (que, en algunos casos, se remontan a más de un siglo atrás). Por otro lado, según explica Haunstein, los termómetros globales durante este julio también han estado muy por encima de los valores normales de los últimos miles de años. De hecho, según apuntan las reconstrucciones paleoclimáticas (en las que se reconstruye cómo era el clima en el pasado), este podría ser el mes más cálido en el conjunto del planeta desde el último periodo interglacial.

Hasta ahora, el récord absoluto de calor lo ostentaba julio de 2019. Ya entonces, el calor extremo rompió récords de temperatura en todo el globo y estableció una plusmarca inédita y que, al menos entonces, parecía casi imposible de volver a superar. Pero tan solo cuatro años más tarde, julio vuelve a batir récords.

1,5 grados más de media

Según apuntan los análisis preliminares, las temperaturas registradas a lo largo de este mes estarían 0,2 grados por encima del anterior récord. También estarían 1,5 grados por encima de la temperatura media de la era preindustrial. Esto, para hacernos una idea, significa que los termómetros de este último mes han estado 1,5 grados por encima de la temperatura habitual registrada entre 1850 y 1900 (es decir, antes de que la crisis climática alterara el clima global).

El calor inédito registrado durante este mes de julio es, según explica la investigadora Friederike Otto, un síntoma de la “fiebre que sufre el planeta”. “Este récord ha provocado una oleada de altas temperaturas que ha afectado todo el hemisferio norte y que ha dejado máximas de hasta 50 grados en China. También ha provocado fuegos en el Mediterráneo y tormentas extremas en Italia, Corea y Brasil. Nada de esto ha ocurrido por pura casualidad. Está todo relacionado”, comenta la científica del Imperial College de Londres.

“Todo esto es culpa directa de la crisis climática provocada por nuestra especie”, añade esta especialista. Según apunta un reciente análisis de la plataforma World Weather Attribution, la oleada de calor extremo que este mes de julio ha invadido gran parte del hemisferio norte del planeta, desde Estados Unidos hasta Europa, habría sido “casi imposible” sin el cambio climático.

Combustibles fósiles

“El calentamiento causado por la quema de combustibles fósiles y los gases de efecto invernadero está haciendo que las olas de calor extremo sean cada vez más frecuentes, intensas y duraderas en todo el mundo”, recalca el estudio publicado esta misma semana. Si no fuera por la crisis climática, se estima que la temperatura media registrada durante este episodio de calor extremo habría sido 2,5ºC más baja en Europa, dos grados por debajo en América del Norte y un grado menos en China.

“Ya no podemos negar la relación entre estos extremos y el cambio climático. Ahora es más importante que nunca apuntar de forma directa a los responsables de esta crisis”, añade Catherine Abreu, directora ejecutiva de Destination Zero. “El récord registrado este julio es culpa directa de los productores de gas, carbón y petróleo del planeta. Necesitamos abandonar cuanto antes la explotación de combustibles fósiles y acelerar la transición energética hacia fuentes más sostenibles para evitar que los extremos climáticos como los de este julio vayan a más”, añade Abreu.

Los juicios por la crisis climática se duplican en cinco años

Los casos judiciales relacionados con la crisis climática se multiplicaron más del doble entre 2017 y 2022, reveló un nuevo informe publicado hoy por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), con sede en Nairobi. Según el estudio de la ONU, elaborado junto con el Centro Sabin de Derecho del Cambio Climático de la Universidad de Columbia (Estados Unidos), no solo los gobiernos están siendo más demandados, sino que también van en aumento los litigios climáticos contra empresas privadas. “Las políticas climáticas están muy por detrás de lo que es necesario para mantener la temperatura global por debajo del umbral de los 1,5ºC, y los fenómenos meteorológicos extremos y el calor abrasador ya están asando nuestro planeta”, alertó Inger Andersen, directora ejecutiva del Pnuma. “La gente recurre cada vez más a los tribunales para combatir la crisis climática, exigiendo responsabilidades a los gobiernos y al sector privado”, añadió. El informe concluye que “la litigación climática se está convirtiendo en una parte esencial de la acción y la justicia climáticas”, con hasta 2.180 casos registrados el pasado año, más del doble de los 884 de 2017. A Aunque la mayoría de ellos fueron presentados en Estados Unidos, el uso de la vía judicial se está extendiendo en todo el mundo y alrededor del 17% tienen lugar en países en vías de desarrollo, señaló el Pnuma. Además, “las voces de los grupos vulnerables se están escuchando globalmente”, según esta agencia de la ONU, ya que al menos 34 casos fueron presentados por o en nombre de niños y jóvenes menores de 25 años. La mayoría de los casos apelan a los derechos humanos plasmados en el derecho internacional, denuncian el incumplimiento de leyes y políticas climáticas, buscan el rendimiento de cuentas por parte de empresas o pretenden evitar la extracción de combustibles fósiles, entre otras categorías.

El Supremo rechaza todas las objeciones de los ecologistas

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso presentado por Greenpeace, Ecologistas en Acción-CODA, Oxfam Intermón y Coordinadora de ONG para el desarrollo, entre otros, contra el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (Pniec), aprobado en marzo de 2021 por el Consejo de Ministros. El alto tribunal lo considera ajustado a derecho, no arbitrario y que se integra en el compromiso asumido con la Unión Europea en esta materia. Los recurrentes solicitaban que se anulase parcialmente en cuanto a la revisión de los objetivos para no superar el 1,5 grados de incremento de temperatura global, y que en ningún caso la reducción de emisiones, para el mencionado periodo, fuese inferior al 55% en 2030, respecto de la registrada en 1990. Subsidiariamente pedían que se declarase la nulidad de todo el plan, que establecía alcanzar un nivel de reducción de emisiones del 23% respecto a los niveles de 1990. La sentencia, entre otros argumentos, señala que el Convenio de París, en cuyos planteamientos se basan los recurrentes, implica unas obligaciones asumidas por todas las partes, también por España, a quien no puede reprocharse su incumplimiento, ya que ha adoptado la decisión de integrarse en el compromiso asumido al nivel de la Unión Europea, que, como consta en todos los documentos aportados, es quien, a nivel mundial, ha liderado los mayores compromisos del Convenio. “No parece —señala el Tribunal Supremo— que esa decisión de integrarse en los criterios de la Unión Europea pueda tildarse de arbitraria como para que mediante la decisión que se nos pide podamos nosotros revocarla. En suma, no parece que la decisión de la Administración Española, en legítimo ejercicio de dirección de la política nacional e internacional que le confiere la Constitución, pueda tacharse de arbitraria, sino todo lo contrario”.