Escuchar, reconocer y compartir: 'voluntariado' de jóvenes con TCA con mayores con alzhéimer en A Coruña

Siempre han estado muy cerca, puesto que son entidades vecinas en el Barrio de las Flores, y ahora si cabe se encuentran aún más próximas gracias a los talleres de voluntariado que pacientes de la Asociación de Anorexia y Bulimia de A Coruña (ABAC) llevan a cabo con usuarios de la Asociación de Familiares de enfermos de Alzhéimer y otras demencias afines de esta ciudad (Afaco), en los que jóvenes con trastornos de la conducta alimentaria (TCA), en su mayoría de entre 12 y 16 años, y mayores con alzhéimer, desarrollan juntos actividades de estimulación cognitiva mediante el uso de vídeos, imágenes y música. Un tiempo que unas y otros, resaltan los impulsores del proyecto, “disfrutan muchísimo”, al permitirles “cambiar de rol”, durante unas horas, y “compartir una experiencia distinta” con personas de “generaciones diferentes” a la suya.

“Esta iniciativa surge en 2019, ya antes de la pandemia de SARS-CoV-2. Yo había trabajado en otros contextos con Afaco, sobre todo en actividades de ocio saludable relacionado con el arte en el desaparecido Museo de Arte Contemporáneo de A Coruña. Vinculé un poco todo aquello con el grupo de usuarias de ABAC, y pensé en que un proyecto de este tipo podría funcionar y ser productivo para todos. Además, Afaco y ABAC somos entidades vecinas en el Barrio de las Flores, con lo cual todo encajaba muy bien”, explica Ana Castro, educadora social de ABAC y responsable de la iniciativa, quien detalla que, en aquel momento, ambas asociaciones llevaron a cabo “tres talleres de voluntariado”, no obstante, el proyecto se tuvo que paralizar debido a que el grupo de usuarias de ABAC era “mucho más reducido” — “yo estaba sola, no tenía otra compañera de apoyo [como sí sucede ahora] y habíamos marcado un día concreto, por la tarde, cuando el grupo de pacientes era bastante pequeño, para proponer la actividad de voluntariado”, aclara Castro— y a la irrupción del COVID.

“Ahora tengo a otra compañera conmigo en ABAC, y esto es lo que ha permitido retomar la actividad. Si no fuese así, no habría sido posible, porque no me puedo llevar a diez pacientes de una tacada a los talleres. El hecho de poder rotarnos es porque esta otra compañera se queda con el resto del grupo cuando yo me voy a desarrollar la actividad con las pacientes. Esta propuesta, por tanto, durará el tiempo que podamos mantenerla en marcha. Y ojalá sea mucho, porque unas y otros la están disfrutando un montón. Tanto, que algunas chicas de nuestro grupo de ABAC ya nos han pedido repetir, aunque primero estamos dando prioridad a las que aún no han participado y les apetece hacerlo”, señala.

En esta segunda etapa del proyecto colaborativo entre ABAC y Afaco, iniciada hace unas pocas semanas, se han llevado a cabo ya “otros tres talleres de voluntariado”, el último, esta misma semana. “Como en las anteriores ocasiones, seguimos un poco la línea de utilizar materiales audiovisuales porque, evidentemente, todo lo que sea visual, sonoro y auditivo es un estímulo muy útil para el grupo. En este último encuentro, sin embargo, incorporamos un añadido, de modo que lo que hicimos fue dividir la actividad en dos partes: una más interactiva y visual, para activar al grupo de usuarios de Afaco y captar su atención, y otra a modo de conclusión final, más de estimulación cognitiva a nivel de manipulación. A raíz de la muerte, hace apenas unos días, del ilustrador Francisco Ibáñez, ‘padre’ de Mortadelo y Filemón, se me ocurrió hacer una especie de recorrido por el concepto de tebeo de quiosco de toda la vida, ya que entiendo que muchas personas mayores de las que participan en estos talleres habrán crecido también con los protagonistas de esos cómics”, refiere Ana Castro, y prosigue: “Lo que hicimos fue una selección de personajes, y se los proyectamos en una pantalla. Intentamos comprobar cómo reaccionaban al ver a cada uno de esos personajes, y lo comentamos individualmente con cada uno de ellos haciendo, al mismo tiempo, un recorrido grupal”.

“En estos talleres ya no son únicamente pacientes, son voluntarias que me ayudan a llevar a cabo la actividad, y eso para ellas resulta muy gratificante, ya que les hace sentirse tremendamente útiles" Ana Castro - Educadora social de la Asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña (ABAC)

La educadora social de ABAC es la encargada de dirigir la actividad, mientras que las pacientes de esa asociación actúan, durante los talleres, como sus “ayudantes”, y ahí radica, precisamente, uno de los principales beneficios del proyecto con Afaco para estas jóvenes, y es que “les permite cambiar”, durante unas horas, “el rol” que desempeñan en el centro de día de ABAC. “En estos talleres ya no son únicamente pacientes, son voluntarias que me ayudan a llevar a cabo la actividad, y eso para ellas resulta muy gratificante, ya que les hace sentirse tremendamente útiles. De hecho, la segunda parte del encuentro de esta semana tuvo un planteamiento más manipulativo, precisamente, porque sabía que así podría tener mucho más contenido para las chicas, ya que su función iba a ser mucho más concreta: ayudar a los usuarios de Afaco a recortar, a pegar... y también hablar e interaccionar, de una forma más directa, con cada uno de ellos”, indica Castro, quien especifica que, en ese último taller, celebrado este pasado miércoles, participaron “un total de seis personas”, entre pacientes de ABAC y usuarios de Afaco.

“Vinieron conmigo tres chicas de nuestro grupo de ABAC, de 15 y 21 años, en este caso. Dos ya habían estado en otro taller pero querían repetir, y para la tercera era su primera vez. La experiencia está siendo muy positiva, de momento las participantes están muy ilusionadas con el proyecto, les apetece participar y, mientras notemos ese interés y esas ganas, seguiremos adelante con esto”, reitera. Una “ilusión” que, asegura, comparte la otra mitad del proyecto, los usuarios de Afaco, que en este tercer encuentro “ya reconocieron a alguna” de las voluntarias de ABAC.

"Por nuestra parte, la idea es intentar sensibilizar a la sociedad, en general, sobre el alzhéimer y las demencias, y las características que tienen nuestros usuarios. Mostrar nuestro trabajo, la labor que desarrolla nuestra asociación y, sobre todo, dar visibilidad a la enfermedad de Alzhéimer" Teresa Pérez - Terapeuta ocupacional de la Asociación de Familiares de enfermos de Alzhéimer y otras demencias afines de A Coruña (Afaco)

La misma “ilusión” que transmite también Teresa Pérez, terapeuta ocupacional de Afaco, al hablar de una iniciativa que permite a los usuarios de esa asociación “pasar tiempo con personas de generaciones muy diferentes a la suya”, a la vez que “visibiliza” la realidad del alzhéimer y las demencias. “Por nuestra parte, la idea es intentar sensibilizar a la sociedad, en general, sobre el alzhéimer y las demencias, y las características que tienen nuestros usuarios. Mostrar nuestro trabajo, la labor que desarrolla nuestra asociación y, sobre todo, dar visibilidad a la enfermedad de Alzhéimer”, destaca Pérez.

“Para que a nuestros usuarios les resulten beneficiosos estos talleres —continúa la terapeuta ocupacional de Afaco—, las chicas de ABAC preparan actividades de estimulación cognitiva, centradas en la persona y significativas. En los dos primeros encuentros, se trabajó más con música, porque a ellos les encanta la música clásica y de hace unos años. El primero estuvo más centrado en atención, discriminación visual… y, en el segundo, se pensó más en la estimulación de las áreas cognitivas”, apunta Teresa Pérez, quien hace hincapié, asimismo, en que este tipo de actividades son “muy beneficiosas” para las personas con alzhéimer y otras demencias, y reivindica el carácter colaborativo de este proyecto, que se une a otros, también de corte intergeneracional, que desarrolla desde hace tiempo la asociación, como Un viaje en el tiempo, promovido junto con la Escuela Infantil Municipal de Os Rosales.