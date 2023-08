La inflación eleva por encima de 27.000 las familias beneficiarias del Banco de Alimentos de A Coruña

“El verano tiene su influencia en el banco de alimentos. Uno de los puntos más importantes es que tenemos falta de voluntariado de personas que conduzcan, es decir, que dispongan de carné de tipo B y nos puedan ayudar en el tema de la recogida y el reparto de mercancías. Sobre todo, en las superficies comerciales que, a diario, nos facilitan alimentos para traer a las instalaciones del banco”, resalta Manuel Mora, presidente del Banco de Alimentos Rías Altas (Balrial), al exponer las principales necesidades de la entidad coruñesa en el ecuador de la temporada estival.

“Con respecto a los conductores que se ofrezcan como voluntarios, procuramos un perfil de personas prejubiladas o jubiladas que dispongan de ese tiempo. Tampoco hace falta que sea todos los días ni a todas las horas. Cuando hay voluntad de ayudar, se buscan alternativas y opciones, por eso no hay problema. Sí han de saber que nuestro horario es de 09.00 a 13.00 horas, y es fundamentalmente, en ese intervalo, cuando precisamos que nos echen una mano”, detalla Mora, al frente de Balrial desde el pasado mes de mayo, cuando tomó el relevo de Conchi Rey.

Con respecto a las donaciones, el presidente de Balrial apunta que “se mantiene, de forma estable, la ayuda de las entidades que facilitan, a diario y periódicamente”, alimentos al banco coruñés. “Hay determinadas superficies que colaboran con nosotros de manera habitual, de modo que nos van avisando, diariamente, para que vayamos a recoger lotes de productos a sus instalaciones, de ahí la necesidad de voluntarios con carné de conducir que se puedan desplazar con las furgonetas a esos puntos”, reitera Manuel Mora, quien advierte, no obstante, sobre el “incremento de los beneficiarios de los alimentos que facilita” Balrial.

“Debido a la inflación, se han incorporado nuevas personas que necesitan recurrir a los bancos de alimentos o a las entidades colaboradoras. Esto es algo que en Balrial hemos notado de una forma sensible. En la actualidad, superamos ya las 27.000 familias beneficiarias del banco, pero estamos intentando mantener el mismo nivel de atención. Lo que aportamos, lógicamente, no es una gran cantidad ni soluciona la situación de ninguna de esas familias. De hecho, harían falta muchas más donaciones para tratar de llegar a un mínimo del 80% de lo que necesitan las personas que se benefician de la actividad de Balrial, en su día a día, para alimentarse”, destaca.

“No obstante —prosigue el presidente de Balrial—, las donaciones económicas nos permiten comprar, directamente en las superficies comerciales, lo más urgente. Por ejemplo, ahora mismo tenemos una necesidad imperiosa de leche. Recientemente, tuvimos que comprar cuatro palés de este producto, una cantidad que normalmente distribuimos en una semana o un poco más, porque es un bien que se consume a diario y que, además, se ha encarecido un montón. Y algo parecido sucede con el aceite, que también escasea. Este tipo de compras merman los recursos de los que disponemos para invertir en otros alimentos”, señala Mora, aunque insiste: “De momento, vamos atendiendo sin problemas las necesidades de la gente”.

Nuevo sistema de ayudas de la UE

Más preocupado se muestra, el presidente de Balrial, por “cómo se va a gestionar” el nuevo sistema de ayudas de la Unión Europea (UE) que, en 2024, sustituirá el envío de alimentos a los bancos — “que se llevaba a cabo periódicamente, dos veces al año, en abril y en septiembre”— por tarjetas monedero, con las que los usuarios podrán ir a comprar directamente a supermercados. “Esto significará una merma del 20% de nuestros recursos aunque, afortunadamente, en Balrial no va a afectar demasiado, porque nuestro banco no depende tanto de Europa como otros”, refiere Mora, y especifica: “Es otro sistema. La UE habla ya, directamente, de una activación material de productos de primera necesidad, y entre ellos están los alimentos y los artículos de higiene personal (incluidos los de higiene femenina y los pañales). Esto formará parte de lo que se podrá adquirir con esas tarjetas monedero que está previsto que se distribuyan. La idea es buena, no obstante, está todo en el aire y lo que nos preocupa es, fundamentalmente, cómo se gestionará eso. Europa ha dicho que lo hará cada estado miembro y, en el caso de España, está previsto que se encarguen, directamente, las comunidades autónomas. Pero uno de los problemas que se plantea es cómo será ese desarrollo. Se dice que las autonomías contarán con las organizaciones sociales del sector, y esto nos complicará un poco nuestro día a día, porque si ya contamos con poca gente para llevar a cabo nuestra labor...”.

“En el nuevo sistema que propone la UE —continúa el presidente de Balrial—, los beneficiarios contarán con un saldo mensual de 100 euros en las tarjetas monedero, a las que se sumará el 30% de esa cantidad si tienen un menor a cargo; el 60%, si tienen dos; el 90%, si son tres; y un 120%, cuando sean cinco o más miembros. Esto quiere decir que una persona que tenga a otras dos a su cargo, percibiría 160 euros, cada mes, para invertir en alimentos y productos de higiene, y las entidades que gestionen esas tarjetas monedero podrán adelantarles un mes, dos o hasta un máximo de tres (no más, porque ya se correría riesgo de una mala gestión por parte del receptor). Estas cantidades suponen el 62% de lo que suele necesitar alguien que está en el umbral de la pobreza, lo cual no excluye que los beneficiarios de esas ayudas sigan percibiendo alimentos por parte de los bancos”, detalla Manuel Mora, quien incide en que la “previsión” es que la Administración autonómica cuente con esas entidades “para hacer esta distribución, control y seguimiento”. “Para los bancos de alimentos va a ser un problema administrativo importante, porque no tenemos funcionarios ni personas asalariadas. Nuestros trabajadores son todos voluntarios. Queda muy poco margen de tiempo para tratar, de una forma seria y responsable, esta cuestión y, como es lógico, nos preocupa bastante”, reitera.