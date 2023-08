Las tres últimas víctimas de la violencia machista más atroz, la que finaliza en un cruel asesinato, eran veinteañeras. La mujer encontrada atada y estrangulada en Girona el 27 de julio tenía 26 años. La que falleció en Barcelona el pasado domingo a causa de un arma blanca tenía 29. Y la joven que perdió la vida el lunes debido a un fuerte golpe en la cabeza en Utrera (Sevilla) contaba tan solo 22 años.

La extrema juventud de estas víctimas ha llamado la atención de los integrantes del comité de crisis estatal que se reunió ayer para analizar el repunte de asesinatos machistas. Julio pasará a la historia como uno de los periodos más negros desde que hay estadísticas, dado que se han registrado ocho crímenes de violencia de género, siete confirmados y el último, el de la joven de Utrera, aún en estudio, aunque las fuerzas de seguridad han detenido a su marido como posible agresor, por lo que podría engrosar el listado de feminicidios en breve.

Ante la juventud de tres de las ocho víctimas, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, señaló al término del encuentro que es “importante que los mensajes que recibe la juventud no sean de relativización y negacionismo”. La delegada está en funciones y no ha ido más allá pero, evidentemente, su reflexión hace referencia a los mensajes que lanza Vox destinados a minimizar la violencia de género, que replican decenas de youtubers e influencers y que han calado en una parte de la juventud.

Diversas encuestas y expertos han alertado sobre que una ola de neomachismo se extiende entre una parte de la juventud española, lo que se está reflejando en que algunas víctimas de la violencia de género son veinteañeras. “Antes las relaciones violentas se cronificaban más pero ahora vemos que las jóvenes identifican la violencia antes e intentan salir [de la relación tóxica] antes, lo que demuestra una parte positiva, que se denuncia más pero también que se repite la violencia entre los hombres jóvenes y si ellas rompen, a veces acaba en asesinato”, alerta Alba Alfageme, psicóloga experta en violencias machistas.

El Gobierno decidió el pasado verano reunir a un comité de crisis en el que participen todas las instituciones implicadas cada vez que en un mes se superen los cinco asesinatos, con el fin de analizar caso a caso, ver si ha habido fallos en el sistema y estudiar mejoras en la prevención y atención a las víctimas. Desde su creación, este organismo se ha reunido en cuatro ocasiones.

Al encuentro de ayer acudieron representantes de las Delegaciones del Gobierno contra la violencia machista de todas las comunidades, excepto Asturias y País Vasco, y de los ministerios de Justicia e Interior. El encuentro estuvo presidido por la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, y contó con la participación de la fiscal especializada en violencia de género, Teresa Peramato.

En alerta en verano

Al término de la cita, Rosell no propuso ninguna nueva medida, como sí ha hecho Igualdad en anteriores ocasiones en las que el Gobierno no estaba en funciones. Tan solo recordó que los meses de julio concentran, tradicionalmente, más asesinatos debido a que “el verano es una época comprometida y hay que estar especialmente alerta”.

Expertos advierten sobre el “riesgo de imitación”

El exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género Miguel Lorente apuesta por campañas específicas para frenar el incremento de asesinatos machistas de cada verano y alerta de un negacionismo que empodera al maltratador y del efecto imitación: “Ahora hay hombres pensando en matar a su mujer”. Lorente analizó para Efe las cifras de violencia machista de un julio negro por el que el Ministerio de Igualdad convocó ayer el comité de crisis y ha apuntado que el verano y la Navidad son periodos de especial riesgo porque cambian los hábitos de convivencia. En el caso de las parejas, pasan más tiempo juntas, lo que genera un aumento de los problemas familiares que choca con la ausencia de rutinas que paren esas discusiones, como tener que ir al trabajo o a llevar a los niños al colegio. “El hecho de que no haya pausas facilita que continúe la violencia”, apuntó Lorente, quien incidió en que se trata de un incremento de casos que se repite cada año. Al hablar de exparejas en las que ya no existe la convivencia, Lorente explicó que los hombres que están dispuestos a asesinar a las que fueron sus parejas hacen una labor de seguimiento “porque sienten que ellas son de su propiedad”, que se complica porque se sale y se viaja más. “Pierden entonces el control, sienten que no las van a poder recuperar y, como creen que son suyas, las matan desde la idea de posesión”, describió el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género. Este experto en violencia machista reconoció que también existe el riesgo de imitación, ese por el que el asesino ve en otros casos un ejemplo de lo que puede hacer. “Ahora hay hombres pensando en matar a sus mujeres que se sienten reforzados porque ven a otros hacerlo. Es un factor más que se alimenta del negacionismo de la violencia machista”, advirtió Lorente, tras un mes de julio en el que fueron asesinadas ocho mujeres en España por sus parejas o exparejas.