La policía tailandesa mantiene que cuenta con pruebas para acusar de asesinato premeditado, crimen castigado con la pena capital, a Daniel Sancho Bronchalo, el cocinero español e hijo del actor Rodolfo Sancho que el sábado confesó haber matado y descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta en la isla turística de Koh Phangan, en Tailandia.

“Tenemos suficientes pruebas y ahora depende del tribunal empezar el juicio”, dijo ayer Somsak Nurod, jefe de investigación de la comisaría de Koh Pha Ngan a AFP. Sancho, de 29 años, compareció ante un juez el lunes y desde entonces se encuentra en una cárcel de la isla de Koh Samui.

El presunto autor del crimen entró como turista a Tailandia el 31 de julio, donde quedó para verse con la víctima. Él mismo denunció el pasado jueves la desaparición de Arrieta, al que definió como “amigo” y negó cualquier relación sentimental. Ese día, sin embargo, las autoridades encontraron partes de un cuerpo en un vertedero y en el mar. Eso propició que la policía comenzara a investigar el asesinato. El sábado, Sancho confesó. El lunes, se volvió a autoinculpar y admitió que ambos tenían un vínculo sexual: “Soy culpable, pero era rehén de Arrieta”, afirmó.

Desde que el joven está en prisión, las pruebas contra él se acumulan. Imágenes de cámaras de videovigilancia obtenidas por la policía muestran al autor y su víctima juntos en una motocicleta antes de que se encontraran los restos del colombiano. Las cámaras también grabaron a Sancho mientras compraba una sierra, cuchillos y otros utensilios para desembrar el cuerpo. Luego fue hasta su alojamiento en la isla situada en el golfo de Tailandia, conocida por sus fiestas de luna llena.

Tras acompañar a los investigadores a reconstruir el crimen, Sancho dio más detalles del suceso, como que tardó tres horas en desmembrar en 14 trozos el cuerpo de Arrieta. La policía dijo que los motivos del asesinato no estaban claros. La familia de Daniel Sancho, que había trabajado de chef, está en contacto con la embajada española en Bangkok. El agente del actor emitió un comunicado pidiendo “máximo respeto” a la privacidad de la familia “en estos momentos delicados y completamente confusos”.Su abogado dijo a los reporteros que su cliente estaba relajado y que está sometido a un periodo de 10 días de aislamiento por el coronavirus dentro de la cárcel.

El asesino confeso habló con la familia del cirujano tras matarle y dijo no saber nada de él

La conmoción se ha apoderado del pueblo natural del cirujano plástico Edwin Arrieta, presuntamente asesinado y descuartizado en Tailandia por Daniel Sancho, chef e hijo del actor Rodolfo Sancho. Tras unos días en silencio la familia de la víctima ahora carga duramente contra el joven de 29 años. Quien ha roto el hermetismo ha sido la hermana del médico, Darlin Arrieta, que ha revelado un dato rocambolesco sobre el crimen: Sancho habló con la familia del médico después del asesinato. En varias entrevistas a televisiones españolas ha relatado que mantuvo la última conversación con Arrieta el mismo día del truculento crimen. Si ese ya es una información de por sí trágica, lo que luego ha explicado lo es todavía más. El último contacto entre los familiares fue el martes. En concreto, fue una “llamada cariñosa”, ha precisado Darlin a ‘Así es la vida’ de Telecinco. En esa conversación le contó cómo había ido el viaje y el regalo que le iba a comprar a su sobrina, que también era su ahijada. También le explicó que aprovecharía su viaje a Tailandia para comprar una nueva máquina para las cirugías faciales, lo que justifica que se encontrasen 80.000 dólares en efectivo en la habitación de su hotel, ha detallado la mujer. Al día siguiente, la familia se dio cuenta de que algo no iba bien al no tener noticias del cirujano, que solía hablar con sus padres tres o cuatro veces al día. La hermana ha comentado que Arrieta no leía los mensajes de WhatsApp ni contestaba a las llamadas, por lo que intentó contactar con él a través de sus contactos en las redes sociales. De ahí que diese con el perfil de Sancho. Al ver que había publicado una ‘storie’ desde Koh Phangan, le escribió para preguntarle por su hermano. “No tenía ni idea de la existencia de Daniel. Jamás nos habló de él”, ha advertido Darlin a ‘Y ahora Sonsoles’, unas declaraciones que se contradicen con la de otros familiares y a las del propio Sancho, que admitió tener relaciones sexuales de forma esporádica con el colombiano desde hacía un año. Sea como fuere, Darlin asegura que Sancho contestó a su mensaje. En concreto, le contó que había estado con el cirujano en la playa. Sin embargo, recalcó que le había perdido el rastro. La hermana le reprochó que no hubiera denunciado la desaparición, por lo que el joven le dijo que acudiría a la comisaría “después de ducharse”, a la par que escribió “esto es una locura, una locura”, sostiene la mujer. La hermana de la víctima explicó a los medios de comunicación sudamericanos que a Arrieta “le gustaba bailar, cantar y festejar los cumpleaños”. “Era el motor de nuestra familia”, rememoró. Ahora pide “justicia” y crítica a Sancho. “Daniel puede decir lo que quiera, pero mi hermano no se puede defender, por eso tenemos que defenderlo nosotros y los medios. Lo han desmembrado y ahora todos los días están desmembrando su nombre. Tengan respeto por esa persona que murió de esa manera tan horrenda”, ha pedido entre lágrimas. Los representantes legales de los Arrieta han iniciado las “acciones necesarias” para personarse como víctimas en el caso y lograr la “judicialización” y “condena” del “confeso homicida”, Daniel Sancho.

Prisiones en Tailandia: con grilletes, dormir sentados y trabajar sin cobrar

Como si de un aviso a navegantes se tratara, en el mismo aeropuerto de Bangkok pueden encontrarse muchos de los libros que narran la experiencia en primera persona de extranjeros encarcelados en las prisiones de Tailandia que no son, precisamente, las prisiones europeas. No sin sorna, el principal centro penitenciario del país asiático, Bang Kwang, es conocido como Bangkok Hilton. Aunque también tiene otro sobrenombre, El gran tigre, por la capacidad de “comerse vivos a los hombres”. Grilletes de cuatro kilogramos colocados a martillazos en los tobillos —lo narra el británico Colin Martin en Bienvenidos al infierno— presos hacinados en celdas, durmiendo sentados, con un simple un agujero en el suelo para hacer las necesidades —tal y como relata el australiano Warren Fellows en El daño hecho— y sobornos a los carceleros para evitar que tu nombre sea el próximo en la lista para la inyección letal —reza Gary Graeme Jones en el blog He sido prisionero en el Bangkok Hilton— son solo un ejemplo del archiconocido y temido sistema penitenciario tailandés. El chef Daniel Sancho ha ingresado en prisión preventiva a la espera de ser juzgado con la fortuna de haber logrado esquivar el Bangkok Hilton. Está en el centro penitenciario Roh Samui, en el sur de la isla, alejado quizá de las monstruosidades relatadas sobre la prisión de la capital pero con unos estándares muy por debajo de lo que marca la ley internacional en materia de derechos de los reclusos. De acuerdo con los datos más recientes, aportados por Prison Insider, plataforma de información sobre las prisiones del mundo, un total de 311.000 reclusos se reparten en las 143 prisiones del país; datos que reflejan una tasa de ocupación del 339%. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), creada por el Gobierno francés y alemán, dibuja una reciente radiografía que refleja la creciente explotación laboral en las cárceles tailandesas. Los reclusos son obligados a hacer redes de pesca para empresas privadas por un dólar al día —si llegan a percibir algo— Se dan casos en los que los presos ya no solo trabajan en la cárcel sino que son trasladados a naves industriales, según el informe de FIDH. Los beneficios, según la organización en base a los testimonios de afectados, repercuten en los vigilantes.