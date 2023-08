Galicia, en el furgón de cola autonómico en profesorado extranjero en los campus

Cuando a finales de 2021 la Xunta daba luz verde al Plan Galego de Financiamento Universitario 2022-2026, una de las conclusiones que advertía en la parte destinada a diagnóstico era que el profesorado extranjero está “muy por debajo de la media española” en las universidades gallegas, frente a la apuesta “más clara” por este tipo de personal en los campus privados. El secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, consideraba que el comportamiento del indicador en Galicia era “malo” y desde entonces los datos han mejorado con parsimonia, pero sin conseguir que la comunidad salga del furgón de cola estatal en porcentaje de profesorado docente investigador extranjero.

En concreto, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Universidades, relativos al curso 2021-22, en las tres universidades gallegas imparten docencia 61 profesores extranjeros, cuatro más que un año antes y cinco más que en los cursos de 2016 a 2019, en los que la cifra se había quedado estancada en 56. En porcentaje, la presencia es testimonial, un 1,13% del personal docente —tres veces menos que en el conjunto autonómico—, y aboca a Galicia a la cola, con solo Extremadura con un dato más bajo (1,02%).

Cuando la Xunta analizó el indicador, este reflejaba que la comunidad era antepenúltima, pero ahora figura como penúltima, pese a que los campus empiezan a dar respuesta a la acción de “mejora” que recoge el Plan de Financiamento en ese sentido: “incrementar la contratación de profesorado extranjero”. Hay que tener en cuenta que en el plan, este indicador aparece asociado a consecuencias financieras. Es decir, hay fondos que se reparten, según el documento, “proporcionalmente” al número de profesorado extranjero de cada universidad, si se da el caso de que “mejora” el valor. Si no, no recibirá dicho importe.

En concreto, fueron las Universidades de Vigo y A Coruña, sobre todo la primera, las que notaron un incremento: Vigo pasó de 21 a 24 docentes y la Universidade da Coruña (UDC), de once a doce. En Santiago no aumentaron en el último curso analizado, pero sí sumó cuatro efectivos el anterior, hasta contar con un total de 25. En Vigo es donde representan mayor peso sobre el personal, con un 1,4%.

Cuando la Fundación CYD analiza este parámetro en su informe anual sobre las universidades, concluye, a partir de los datos generales, que “las condiciones que ofrece España todavía no son lo suficientemente atractivas” para incentivar la movilidad de docentes en los campus.

Señala que, pese a que las universidades del Estado han promovido acciones diversas para “incrementar la atracción de estudiantes e investigadores extranjeros y fomentar la colaboración con socios internacionales” y esos movimientos se concretaron en “avances” que ve “significativos”, el nivel de internacionalización “todavía no ha alcanzado los porcentajes de los países de la OCDE” en ninguno de los dos parámetros. En relación al personal, cita como “principales factores que motivan a los investigadores a irse a otro país “la relevancia científica y la excelencia de la institución de destino, la posibilidad de mejorar la carrera académica y la colaboración con investigadores de reconocido prestigio”.

Los alumnos foráneos de doctorado se disparan

Otro de los “deberes” que les ponía a los campus el Plan Galego de Financiamento era el diseño de planes de captación del alumnado de grado, en especial de América Latina, una comunidad con la que Galicia está unida por vínculos como los de la diáspora. De hecho, el Ejecutivo autonómico colabora para conseguir que estudiantes del otro lado del océano se decanten por Galicia, aunque se enfoca en los posgrados, a través de medidas como las 250 becas ofertadas por la Secretaría Xeral de Emigración para que jóvenes gallegos residentes en el exterior cursen másteres en la comunidad. En atracción de estudiantes, las universidades gallegas han registrado cifras de récord en 2021-22, el último curso del que ofrece datos el Ministerio de Universidades, si se analiza en particular la matrícula ordinaria —al margen de los programas de movilidad—, al contabilizar 3.136 inscritos frente a los menos de dos mil en 2016, un 58% más. Los mayores incrementos no se producen en grado, donde la cifra subió un 40% en seis años y supera ya el millar de alumnos, sino en el resto de niveles. Se disparan en doctorado —un 80% más en el mismo período— y en máster —un 117% más—, que es el nivel de beneficiarios de las becas de Emigración. En cambio, los programas de movilidad todavía no se han recuperado del golpe de la pandemia. A través de ellos se suman a las aulas gallegas un total de 1.518 alumnos que llegan a través de iniciativas como Erasmus+, un 122% más que en el curso 2020-21, cuando cayeron en picado por la irrupción del COVID después de haber rozado los 2.000 estudiantes en 2019.