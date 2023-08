Diabetes: una pandemia silenciosa

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad “en continuo aumento” y ya afecta a más de una de cada diez personas en España, tal y como ha advertido el doctor José Antonio Díaz Peromingo en el marco del Curso Update en Medicina Interna organizado por la Sociedade Galega de Medicina interna y destinado a sus socios y socias.

El internista Díaz Peromingo, que en la actualidad ejerce su labor en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), ha mostrado su preocupación por el incremento de esta dolencia, destacando además, que esta enfermedad “está en íntima relación con el aumento de peso y la obesidad”, ya que nueve de cada diez personas con diabetes sufren sobrepeso y la mitad de los pacientes con obesidad padecen diabetes”.

“El aspecto más importante quizá es la relación que está teniendo el aumento de la diabetes tipo 2 con el aumento del binomio sobrepeso-obesidad”, sostiene el facultativo. “Prácticamente el 50% de las personas obesas, que tienen un IMC (índice de masa corporal) mayor de 30, son diabéticos y, además, la prevalencia del sobrepeso en los pacientes diabéticos es muy alta”, insiste. “Hay una relación muy grande y tiene que ver con algo de lo que siempre hablamos, pero que o no somos capaces de transmitírselo bien a la población o la población no se lo toma lo suficientemente en serio, que es el tema del estilo de vida: si comemos mal, si no hacemos ejercicio, engordamos y esto tiene un precio y uno de los problemas que tiene es la diabetes”, advierte.

En este sentido, el doctor Díaz Peromingo sitúa a la diabetes tipo 2 dentro del concepto de “pandemia silenciosa”. “Prácticamente, uno de cada diez españoles es diabético y eso es una cantidad enorme de gente”, sostiene el médico, que afirma que “se trata de un problema global: a nivel mundial está habiendo un aumento significativo y quizá lo notemos más en los países desarrollados, pero también porque tenemos mejores sistemas de información y estadísticos”.

En su opinión, la base en la lucha contra la enfermedad es la prevención porque “una vez establecida la enfermedad, ya vamos detrás de ella. Trataremos de controlarla y minimizar sus efectos, pero lo ideal sería, en la medida de lo posible, que no llegue a desarrollarse la enfermedad, y ahí es donde las estrategias preventivas son básicas”.

En el caso de la diabetes tipo 2, hay varios factores que pueden estar detrás del desarrollo de la enfermedad. Uno de ellos es la “genética”. “Si somos hijos o nietos de pacientes diabéticos es más probable que tengamos una propensión; si desarrollamos sobrepeso o nos alimentamos mal también es más probable que desarrollemos diabetes”, explica el doctor. En este punto, Díaz Peromingo apunta a que “es muy importante la labor del médico de atención primaria, porque con analíticas guiadas y frecuentes se puede detectar ya una hiperglucemia y un índice de una diabetes”, subraya.

En cuanto a los tratamientos, existen importantes avances que se están centrando en los fármacos que ofrecen un beneficio cardiovascular añadido al control de la diabetes y con reducción de peso asociada si es necesaria. En lo tocante a la innovación tecnológica, los adelantos van encaminados a conseguir un mayor control por parte del médico y una mayor implicación del paciente en su enfermedad. Entre estos avances se encuentran los sensores para medir la glucemia, las plumas inteligentes para la administración de insulina o las denominadas insulinas inteligentes, que se podrán administrar una vez por semana, mejorando la calidad de vida de los pacientes”, apunta el doctor, que insiste en que más allá de la medicación, “es importante cambiar los hábitos de vida”: “No solo se trata de perder peso, sino de disminuir la inflamación. La diabetes es una enfermedad que, de alguna manera, inflama el cuerpo y eso no lo combate solamente el fármaco, tienes que cambiar tu forma de vivir, de alimentarte y de moverte”.

Estos nuevos avances también están destinados a favorecer la adherencia de los pacientes a los tratamientos. “La tecnología es una aliada. Cuanto más concienciado esté el paciente de que depende de él el control, por mucho que nosotros estemos detrás, obviamente, mejor va a estar. En este sentido, las apps, desde hace unos años, son fundamentales y ayudan también en la individualización de los objetivos de cada paciente, porque es mucho más rentable que el paciente se conciencie y vaya mejorando poco a poco que perderlo porque no es capaz de seguir el ritmo”, señala el médico.