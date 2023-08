Miles de vidas alumbradas en el corazón de A Coruña

“A estas alturas, ni llevo la cuenta ya de la cantidad de partos directos que habré hecho puesto que, al igual que las distintas compañeras que me he encontrado por los diferentes hospitales en los que he trabajado (Arquitecto Marcide de Ferrol, Virxe da Xunqueira de Cee...), he realizado muchísimos. En mi caso, empecé contándolos, incluso tenía una libreta donde los iba recogiendo... hasta que te das cuenta de que llevas tres días sin anotarlos, porque estás que no puedes... y, finalmente, dejas de hacerlo”, comenta Pilar Prado, enfermera con la especialidad de matrona, veterana de su profesión en la Maternidad HM Belén de A Coruña, hospital privado con más de medio siglo de historia —fue fundado, en 1967, por el doctor Ángel Ron— y con al menos 36.000 nacimientos y más 5.000 tratamientos de fertilidad a sus espaldas. Pese a que no se conservan los datos históricos, y a que la natalidad ha experimentado un notable descenso en los últimos años, frente al baby boom de los 70, la media anual de alumbramientos en el centro coruñés, desde su inclusión en el Grupo HM Hospitales, en el 2014, supera el millar. Pilar ha estado presente en buena parte de ellos, no obstante, atesora cuatro décadas de profesión, plagadas de enseñanzas, alegrías, risas, lágrimas, recuerdos... y anécdotas para parar un tren.

“Cursé Enfermería en Ferrol, me formé en la especialidad de Matrona en el Hospital Clínico de Santiago y, al finalizar allí, el doctor Ángel Ron me ofreció trabajar en este centro. No sé por qué motivo confió en mí, pero recuerdo que, en nuestra primera reunión, me dijo: ‘Usted no se preocupe, ¿quiere empezar mañana?”, rememora Pilar, quien apunta cómo, “en aquel momento, nadie quería trabajar en la sanidad privada” puesto que “todo el mundo” aspiraba “a entrar en el Servizo Galego de Saúde (Sergas)”. “Yo venía del Clínico de Santiago, que era un hospital muy grande, y este era un centro pequeño, con otra forma de hacer las cosas… pero a mí me gustó el trabajo, el ambiente familiar… y todo eso me animó. Inicialmente, trabajé aquí unos tres años y, a continuación, pasé al Sergas, primero a Atención Primaria y, después, a hospitalaria. Entonces, hubo seis o siete años en los que la especialidad estuvo parada para convalidarla a nivel europeo. Durante ese tiempo, no se formó, a partir de ahí se hizo en base a la ratio… y, entonces... no hay matronas. Así que, en un momento dado, me llamaron otra vez de la Maternidad Belén, para ver si podía hacer una sustitución y, como ya había estado en este centro, empecé de nuevo, ya de manera ininterrumpida, y espero retirarme aquí”, comenta. Nuevas mamás que ya nacieron en el centro “El ambiente en este centro es buenísimo, y si además el trabajo te gusta...”, incide Pilar, a quien, por los años que lleva trabajando como matrona, ya le ha tocado atender a madres a las que, en su día, ayudó a venir al mundo. “En el último caso de este tipo, de hecho, me propusieron si quería hacer yo el parto, pese a no haber llevado el embarazo, porque ya había atendido a la madre. Es gratificante que, después de tantos años, se acuerden positivamente de ti”, destaca. Coincide con ella Melisa Varela, que empezó a trabajar en la Maternidad Belén en 2009, “en planta” y, desde 2014, ejerce como mothercare, “una figura intermedia entre las mamás y el hospital, cuya finalidad es el acompañamiento durante todas las fases del embarazo: que sepan por dónde dirigir sus dudas; ofrecerles las clases de preparación al parto; que conozcan a todas las matronas ya que, esas mismas profesionales serán las que después, cuando vengan a dar a luz, las atenderán también en planta... “, refiere Melisa, quien además, como mothercare, lleva a cabo también “visitas guiadas a la Maternidad para que las futuras mamás se familiaricen con las instalaciones”, entre otras funciones. Con el mismo entusiasmo que desprende Pilar al hablar de su profesión, cuenta Melisa que una de las mayores satisfacciones, en su día a día en la Maternidad HM Belén, es la de “ver cómo grandes prematuros, bebés que nacen en el sexto mes de la gestación, con 600-700 gramos, van avanzando poco a poco, ganando peso...”. “Ver cómo, pasados tres meses, se van para casa... es muy emotivo. Con esas familias, además, nunca pierdes el contacto, nos vienen a visitar porque están súper agradecidos... esos momentos son los que a mí me parecen más especiales”, subraya la mothercare del centro coruñés, quien reconoce que, con los niños prematuros y sus papás, “se acaba creando un vínculo más especial”, dado que esos pequeños “permanecen ingresados en el hospital el tiempo que restaría de gestación”. El Hospital de Maternidad Belén de A Coruña crea un equipo ginecológico específico para la fecundación in vitro A la pregunta de si ha variado la manera de dar a luz a lo largo de estos años, Pilar sostiene que “no ha cambiado ni tiene por qué cambiar”, aunque aporta matices. “Somos mamíferos y la manera de tener a nuestras crías y cuidarlas, para que sigan para adelante, no cambia, pero sí lo hace todo lo demás. Muchísimo, y no porque cambie de la sanidad privada a la pública, sino porque la estructura física y las atenciones mejoraron un montón. El control del embarazo, tanto de la madre como del bebé, es muy exhaustivo, muy escrupuloso, basado en las evidencias que hay en cada momento, en protocolos guiados... esto es igual en un sitio que en el otro, y la finalidad siempre es tener los mejores resultados”, destaca, y prosigue: “Aquí, en la Maternidad HM Belén, la estructura física ha cambiado muchísimo. La primera planta, por donde se accede al centro, era de habitaciones; la segunda, también; y la tercera, igual. En esta sala donde nos encontramos ahora, por ejemplo, se impartía educación maternal. Las habitaciones se renovaron completamente; la Unidad destinada a los nacimientos, que es la primera, no tiene pega ninguna; desde hace años, disponemos de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de prematuros...”, enumera, antes de resaltar: “Yo creo que lo más importante, incluso, es que aquí está todo montado y los profesionales, disponibles 24 horas: el anestesista, la matrona, un ginecólogo para urgencias... eso es vital para dar una atención pronta. Destacar esto es importante porque todavía hay gente que lo desconoce”. “Además, los papás pueden acceder a nuestra UCI, 24 horas al día, para estar con sus bebés y es algo que agradecen un montón”, continúa Melisa, a lo que Pilar agrega: “El ámbito está marcado según el seguimiento del pequeño. Es lo que prima. Nada más”. A Coruña, entre las provincias en donde las mujeres se estrenan más tarde en la maternidad “Hoy en día, se tira un poco más por el parto fisiológico, y con la seguridad de estar dentro del hospital y con todos los profesionales 24 horas”, añade la mothercare de la Maternidad HM Belén y, sobre las diferentes opciones disponibles en el centro coruñés a la hora de dar a luz, detalla: “Las mamás pueden pasar toda la fase de dilatación en la habitación, y la expulsiva se llevaría a cabo en quirófano; o decantarse por la Unidad de Parto Natural, en la que todas las mamás tienen una matrona de referencia exclusivamente para ellas (siempre con ellas, dándoles consejos, asesorándolas...), además de disponer de una bañera para alivio del dolor, una pelota, una liana... y una cama articulada para adoptar la postura que deseen”. “Con independencia de todo esto que comenta Melisa —apunta Pilar—, las mamás pueden estar en una habitación que no sea la UTPR (Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación), e igualmente son cuartos cómodos, renovados completamente, con aseos nuevos también, amplios... pueden traer su música... disponemos de rulos y pelotas para todas (con fundas que luego se tiran), de aromaterapia, de saquitos para dar calor en la zona lumbar... eso es exactamente igual para todas”, señala, y reivindica: “En este centro no solo hay un gran compañerismo. En el ámbito profesional, destaca por el afán de mejora constante”. El centro coruñés albergó el nacimiento de la primera gallega concebida mediante fecundación ‘in vitro’ La Maternidad HM Belén cuenta, en la actualidad, con una veintena de ginecólogos e instalaciones renovadas, con 32 habitaciones, cuatro quirófanos, una unidad de Reproducción Humana Asistida, una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) neonatal con capacidad para una decena de bebés, una Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación (UTPR) y un Servicio de Urgencias 24 horas con presencia de un ginecólogo de forma permanente. Entre los hitos del centro coruñés desde su inauguración, en 1967, destaca la puesta en marcha, en los años 80, del primer laboratorio de Fecundación in Vitro de Galicia y uno de los primeros de España, lo que se tradujo en el nacimiento, en 1990, de la primera gallega concebida mediante esta técnica de reproducción. Desde entonces, se han realizado en ese laboratorio más de 5.000 tratamientos de fertilidad y se ha seguido investigando y actualizando el equipamiento técnico necesario para poner a disposición de las pacientes todo el abanico de técnicas, que permitan incrementar al máximo las posibilidades de embarazo. “Algunos de los avances técnicos más significativos desde que se puso en marcha el primer laboratorio en la maternidad han sido la vitrificación, tanto de ovocitos como de embriones, el diagnóstico genético preimplantacional o la incorporación de incubadores time-lapse, por mencionar sólo algunos”, reivindicó, coincidiendo con el 55 aniversario del centro, la embrióloga Rosana Vázquez, quien destacó también, como muestra del carácter histórico de ese servicio, el hecho de que el primer incubador de embriones de la Maternidad HM Belén forme parte, en la actualidad, de los fondos del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, tras su donación 2013.