Cada vez son más los hombres que se animan con estos procedimientos

La Real Academia española define canon como un “modelo de características perfectas” y, en el ámbito de la belleza, hay una serie de patrones establecidos que, muchas veces, interfieren con la forma que tienen los usuarios de percibirse a sí mismos. Según señala José Berdullas, miembro de la Xunta de Goberno del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, “la apariencia siempre ha sido importante en todas las sociedades”.

La forma que tenemos de percibirnos a nosotros y a nuestro propio cuerpo afecta a nuestra autoestima y forma de relacionarnos con el entorno. Es por eso que el aspecto está íntimamente relacionado con la salud mental y social. Hace unos años, se hubiera dicho que esto es problema de mujeres, pero cada vez son más los hombres que acuden a la medicina estética, aunque el género femenino sigue representando una amplia mayoría conformando el 70 por ciento de la clientela. “Esto no es nuevo, se les exige un mantenimiento de una imagen de belleza que nunca se le exigió al hombre. Ahora esto está cambiando; no son menos mujeres pero sí más hombres los que se interesan por esta medicina”, argumenta José Berdullas.

Además, antes los tratamientos estéticos resultaban caros para las personas de clase media. Sin embargo, en los últimos años se ha ido haciendo más accesible, lo que también está relacionado con que haya cada vez más personas pidiendo estos servicios. Aquí hay que destacar como, según el estudio del SEME, la edad media a la que se accede a la medicina estética ha pasado de los 30 a los 20 años: “La belleza es más importante para la gente joven, es natural que la edad media vaya descendiendo ahora que es más accesible”.

Pero no solo eso, sino que también son los jóvenes los que tienen un mayor acceso a redes sociales basadas únicamente en la imagen, como es el caso de Instagram. Presentes en este tipo de plataformas en una edad en la que es “normal tener conflictos con uno mismo”, José Berdullas considera que realmente las cosas no han cambiado tanto: “Ahora te haces un retoque estético, antes te cambiabas el estilo”.

Aun así, la medicina estética no deja de tener un lado positivo para aquellos que no se obsesionan por hacerse retoques intentando asemejarse lo más posible a la versión de ellos que dan en Instagram. “Las personas que tienen una imperfección, siempre que sea algo limitado, que se retocan para poder autopercibirse mejor no tienen ningún problema. Las alarmas tienen que saltar cuando la persona empieza a obsesionarse por alcanzar objetivos inalcanzables”, reflexiona.