La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó ayer que la mujer de 63 años asesinada presuntamente por su pareja la noche del miércoles en Chipiona (Cádiz) fue un crimen de naturaleza machista. El autor, de 73 años, ha sido detenido y se encuentra en dependencias policiales para la instrucción de diligencias, antes de ser puesto a disposición judicial a lo largo del día de hoy.

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, declaró que hay “una gran sorpresa” en la localidad porque es una familia “muy conocida” en Chipiona y destacó que la víctima “nunca ha estado en el protocolo de violencia de género”. El regidor ha decretado tres días de luto oficial por el homicidio.

El crimen ha dejado consternados a sus vecinos, que no se podían imaginar este desenlace en una pareja que vivía “en la misma casa, pero separados”, según testimonios de personas del vecindario en el que ocurrieron los hechos.

“Ellos no se llevaban bien desde que murió una hija hace veinte años”, relataba ayer un vecino que conoce de toda la vida al matrimonio y a los tres hijos mayores de edad que tenían en común, un hombre y dos mujeres. Según el relato que circula por el barrio, fue una de sus hijas quien, tras encontrar a su madre herida en la cocina, dio la voz de alarma. Pero cuando llegó una ambulancia y la Guardia Civil, ya no se pudo hacer nada por su vida. “Sabíamos que las cosas no iban bien en el matrimonio, pero nunca nos podíamos imaginar esto”, explica una vecina.

El homicidio eleva a 1.222 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003 (año en el que empezaron a contabilizarse estos casos). Es el cuarto crimen machista en la provincia de Cádiz ocurrido este año, y el 38 en España.