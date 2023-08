La competencia por fichar médicos es feroz. No solo la sanidad pública sufre déficit de facultativos. También los hospitales privados acusan falta de especialistas. Ahora mismo tienen ya 125 vacantes pero además calculan que precisarán otros 110 profesionales para cubrir las jubilaciones previstas en los próximos cinco años. En estos centros hospitalarios privados trabajan en la actualidad 1.075 doctores (850 en plantilla y 225 que compaginan su labor con la pública), de manera que sus necesidades equivalen al 20 por ciento de sus cuadros de personal actuales. Para atraer a médicos les ofrecen buenas condiciones laborales y expectativas de desarrollo de su carrera profesional, además de salarios que de media rondan los 70.000 euros anuales. Con estas bases han conseguido ya que desde 2018 un total de 120 facultativos que trabajaban para el Sergas dejasen la pública y se fuesen a la privada.

Son datos facilitados por los catorce principales centros hospitalarios de la comunidad que integran la Asociación de Hospitales de Galicia (Ahosgal). El déficit de médicos es acuciante, también para ellos, y por eso piden medidas para paliar este déficit de profesionales. La decisión de la Xunta de flexibilizar el régimen de compatibilidades para dar más facilidades a los médicos del Sergas para trabajar en la privada va esa línea.

Antes si Sanidade concertaba actividad con un hospital privado ningún médico de la pública podía trabajar en ese centro, aunque el concierto fuese solo, por ejemplo, para operar cataratas y el especialista del Sergas trabajase en el área de otorrinolaringología. Sin embargo, con la nueva instrucción que entró en vigor a principios de este año se permitirá a los médicos tener su actividad en hospitales concertados siempre y cuando no sea en un servicio conveniado con el Sergas y no atienda a pacientes derivados de la pública.

Pero no fue la única medida destinada a facilitar que los médicos de la pública pudiesen trabajar también en la privada. A estos profesionales hasta ahora se les retiraba el complemento específico de 900 euros al mes si no tenían exclusividad con el Sergas. La Consellería de Sanidade, sin embargo, pactó con el Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) un acuerdo que les permitirá mantener un plus de 720 euros mensuales, reduciendo así la penalización por trabajar en la privada.

La Xunta argumentó que estas medidas evitarían la fuga de médicos a la privada. De hecho, según los datos de Ahosgal, en cinco años 120 profesionales abandonaron el Sergas tras ser fichados por los grandes hospitales privados de Galicia. Y en esta cifra no se incluyen los que se van a trabajar a centros más pequeños o a consultas particulares o los que se marchan a otras comunidades, de manera que la fuga a la privada podría ser mayor.

La marcha de estos facultativos de la sanidad pública —a razón de unos 25 por año— es además especialmente grave en un contexto de déficit de profesionales en el Sergas y sobre todo teniendo en cuenta que se tarda unos diez años en formar a nuevos médicos.

Desde Ahosgal reconocen que intentan suplir su déficit de facultativos tentando a médicos de la pública. Aunque les ofrecen de media 70.000 euros brutos de salario —si bien esto puede incrementarse en función de la reputación del profesional—, advierten que no necesariamente son retribuciones superiores a las que cobran en el Sergas. Su mejor baza para atraer a estos doctores es garantizarles unas mejores condiciones laborales, con unos horarios a su medida, además de mayores expectativas de desarrollo profesional. Desde Ahosgal defienden, por ejemplo, la tecnología puntera de la que están dotados sus centros que fueron pioneros, entre otros, en el uso del robot quirúrgico Da Vinci.

Las facilidades en la compatibilización entre pública y privada podrían resolver las necesidades de profesionales de estos hospitales y evitar la fuga de más médicos del Sergas. Sin embargo, desde Ahosgal lamentan que, hasta ahora, el impacto de esta medida ha sido “insignificante”.

Así, denuncian que, aunque se ha flexibilizado la norma, en la práctica siguen existiendo “trabas burocráticas” para autorizar a facultativos del Sergas a trabajar en la privada. Esto está provocando, según advierten, que haya médicos que están pidiendo excedencias en la sanidad pública para trabajar en otros centros.

Los hospitales privados reclaman asimismo que el Ministerio de Sanidad agilice las homologaciones de títulos de profesionales extranjeros para que puedan trabajar en España. Denuncian que los controles a los que son sometidos son más exigentes que en otros países.

Cada gallego gasta de su bolsillo 650 euros al año en sanidad

El déficit de médicos que afecta a los hospitales privados se produce en un contexto en el que cada vez son más los gallegos que suscriben pólizas de salud. De hecho, suman ya un total de 459.270, lo que significa que casi dos de cada diez ciudadanos en Galicia se ha pasado a la sanidad privada. Según un estudio del Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (IDIS), cada gallego destina unos 650 euros anuales de su bolsillo a sanidad, de los cuales 129 euros se corresponde al pago per cápita de los seguros de salud. Mientras, el gasto sanitario público por habitante se elevó a 1.905 euros el pasado año, según las estimaciones de IDIS. En concreto, los centros integrados en la Asociación de Hospitales de Galicia (Ahosgal) cuentan con 1.872 camas, el 19% del total de Galicia y dan trabajo a casi 6.000 profesionales. En conjunto, representan una facturación de unos 336 millones de euros.