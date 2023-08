Empezó con los castings en 1995 en Lluvia de estrellas y de ahí pasó en 2001 al talent musical de TVE Operación Triunfo, sin sospechar que se convertiría en un fenómeno televisivo, donde ha acabado siendo también la directora de la Academia. Dos papeles que Noemí Galera (Barcelona, 1967) disfruta intensamente. Su carrera está trufada de programas de éxito en los que ha sido directora de casting (Allá tú, Amor a primera vista..,), jurado (¡Mira quién baila!, La mejor canción jamás cantada, Operación Triunfo... o los ha dirigido. Entre estos últimos, especiales de Eurovisión.

Cuando TVE dio por finalizado OT muchos pensamos que no podía acabar así. Prime Video lo ha impedido. ¿Contenta?

Muy contenta. Hablo en nombre de todo el equipo de Gestmusic, que estamos encantados de volver, de hacerlo de la mano de Prime Video, que creemos que es la mejor opción posible para una vuelta después de tres años de descanso. Es lo que le faltaba al formato, volver en una plataforma. Quién nos hubiera dicho en 2021 que estaríamos en 2023 haciendo otra edición de OT de esta manera, en una plataforma como Prime Video, y que nos verán en 30 países simultáneamente. Me parece maravilloso y me hace pensar cómo es el destino. Y ahora estoy encantada con los castings, tomando el pulso de esta edición.

¡Cómo le gustan los castings!

¡A mí, el barro! (ríe) Tras un parón por vacaciones volvemos en septiembre. Estaremos el 6 en las Palmas de Gran Canaria; el 11, en Málaga; el 14, en Sevilla, y el 19, en Madrid.

¿Les han pedido perfiles?

Prime Video nos ha dado libertad absoluta. Confían en Gestmusic, porque saben que llevamos más de 20 años haciendo este formato. Además, no buscamos, sino que encontramos. No sabemos qué gente va a presentarse, cómo van a ser. Vamos a intentar seleccionar a los 18 aspirantes que se van a presentar en la gala 0, y de ahí saldrán los 16 habitantes de la nueva Academia. Y vamos a intentar que sean los mejores.

Los covers que algunos les habían enviado previamente ya les dieron una idea del nivel.

Fue una sorpresa, porque ha habido mucha gente que se ha grabado. También había mucho cafre, que yo los sufría muchísimo, porque los fines de semana se iban de fiesta, se ponían contentitos, ponían el hashtag y yo me lo encontraba luego y pensaba: hombre, por favor. (ríe) Pero la verdad es que hay mucho nivel.

Que sea una plataforma, que atrae más a los jóvenes, ¿potenciará el consumo del programa?

Tanto los jóvenes como la gente de nuestra edad ya estamos acostumbrados a ver contenidos en plataformas. Si me lo hubieras preguntado hace unos años, te diría que estaba complicado. Pero ahora casi todo el mundo tiene acceso. Y, luego, el 24 horas, la vida en la Academia, se seguirá viendo en YouTube, que es donde la gente se engancha y nos dicen cosas por Twitter.

Operación Triunfo no es solo un programa para jóvenes. Tiene otros públicos.

Totalmente. Los fans jóvenes del inicio de OT ahora ya son papás con hijos adolescentes y se vuelve a repetir la historia. Volvemos a ver el programa en familia. Por eso intentamos que en las canciones haya variedad: que pueda enganchar a la gente de nuestra edad y a la de mis hijos. Es un programa familiar y transversal. Es el mejor programa de la historia de la televisión (ríe).

Lo que cambia es la duración de las galas, que en TVE eran interminables. Ahora se plantean más cortas.

Sí. Para los concursantes el hecho de que hubiera entrevistas antes de cantar les ponía nerviosos y les podía desconcentrar del examen que tenían que pasar en la gala. Por lo que vamos a hacer solo 90 minutos de gala, que será estrictamente musical —con alguna pincelada, obviamente—, y luego se hará la posgala, en la que podremos hablar con ellos, ver sus impresiones, qué ha pasado durante la semana, qué ha pasado en la gala... Y luego quedará todo colgado en Prime Video, con lo que se podrá acceder cuando se quiera.

Lo que se mantiene es el directo, porque es mágico. Y las plataformas se han dado cuenta de que para estos formatos funciona.

Operación Triunfo tiene que ser en directo sí o sí, y la ventaja es que Prime Video tiene mucha experiencia en ellos.

Roberto Leal siempre será Roberto Leal, pero ¡tendrán a Chenoa!

No podía haber otra mejor. Es la opción perfecta.

Forma parte de la edición más emblemática de OT, la primera.

Claro. Ha salido de OT y sabrá entender perfectamente los sentimientos y las emociones que tendrán los concursantes durante las galas. Y luego lleva desde entonces haciendo televisión, con lo cual está curtida. No es alguien a quien le venga de nuevo. Además está estupenda, en un momento personal maravilloso y esto le llega en el momento más dulce. Este es el lacito a su trayectoria por el programa. Y ella siempre lo ha dicho: adora el formato nunca ha renegado del programa y siempre nos ha tenido un gran cariño. Es como una vuelta a casa.

¿Está deseando volver a su puesto de directora de la Academia?

¡Quién me lo iba a decir a mí cuando me lo propusieron! Creo que es el regalo profesional más grande que me han hecho. Tengo muchas ganas de ver cómo será la Academia, que estará, lógicamente, renovada, y a las personitas que vivirán allí dentro.