A vila natal de Fernández del Riego, o autor ao que se lle adicou o Día das Letras Galegas deste ano, acollerá o encontro Francisco Fernández del Riego na cultura galega do século XX dende o luns 4 ata o mércores 6 de setembro, onde vinte especialistas de distintas institucións analizarán a biografía e obra deste autor e homenaxeado activista. Para facer estas xornadas posibles, a Real Academia Galega, a Universidade de Santiago de Compostela e o Concello de Lourenzá colaboran na organización da cita, que tamén forma parte da oferta de cursos de verán da USC. Ademais, as contan co apoio económico da Deputación de Lugo, o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades e a Xunta de Galicia.

Baixo a dirección do académico e catedrático da USC Henrique Monteagudo, os que desexen seguir estas conferencias poderán facelo de forma telemática por medio da páxina web da Real Academia Galega. Ademais, publicaranse os traballos presentados no seu boletín.

Hai que recordar que Fernández del Riego foi un autor moi implicado no movemento galeguista dende unha perspectiva progresista e aberta a Europa. Foi un destacado líder estudantil na Compostela universitaria no marco da Segunda República e membro do Partido Galeguista para, despois da guerra, converterse nun actor fundamental da resistencia cultural durante o franquismo. Ademais, foi un dos fundadores da editorial Galaxia e promotor de numerosas iniciativas en prol da lingua e cultura galegas.

A primeira conferencia estará a cargo do presidente da Academia, Víctor Fernández Freixanes, quen falará da vinculación do homenaxeado con esta institución, que é moita e moi importante. Dende 1948, primeiro como académico, pasou a converterse en numerario no 1960 propoñendo a creación do Día das Letras Galegas cunha primeira edición adicada a Rosalía de Castro. Ademais, este autor tamén foi presidente da Real Academia Galega entre 1997 e 2001.

O martes arrincarán cun relatorio do historiador Justo Beramendi sobre os anos de formación política e intelectual de Del Riego. E a xornada do mércores terá como foco de atención a intensa actividade epistolar do autor, onde analizarán o valor das cartas que intercambiou con Álvaro Cunqueiro, Ricardo Carballo Calero, Ramón Otero Pedrayo e o filólogo portugués Manuel Rodrigues Lapa.