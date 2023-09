O curso Francisco Fernández del Riego na cultura galega do século XX rematou aportando novas contribucións sobre a faciana máis íntima do protagonista do Día das Letras Galegas deste ano. Este encontro coorganizado pola Real Academia Galega, a Universidade de Santiago e o Concello de Lourenzá conseguiu achegar ós seus participantes a vida máis persoal do autor. A profesora da USC, Dolores Vilavedra, presentará unha contribución sobre as amizades e as redes colaborativas do galeguismo cultural a través de cartas nas que reflexiona sobre a intimidade emocional que Del Riego e os seus achegados se manifestaban nos anos de resistencia por medio dunha serie de cartas que rachaban co tópico da masculinidade desa época.

No mesmo foro, o académico Ramón Nicolás, fala da novela inédita de Del Riego na que constitúe unha autoficción sobre os primeiros anos coa súa muller, Evelina Hervella, con profundas reflexións non incluídas nos seus libros de memoriais. Segundo este académico: “Sempre nun segundo plano, aquí cobra realce e relevancia como a compañeira que foi”.