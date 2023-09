Solo queda un día para que el bullicio de los niños vuelva a conquistar las escuelas... Y para que las alarmas del despertador lo hagan en las casas de decenas de miles de familias. Volverán los besos en la puerta del cole, las carreras de última hora al bus del instituto, los bocatas en el patio y los balones, las casitas y los cromos en los recreos. Ellas aparecerán más altas, más morenas; algunos de ellos cambiados, con su voz más grave. Con sus ilusiones y sus temores. Y saludarán a los profesores. Los mismos docentes que, en el silencio de esas mismas aulas, llevan desde que arrancó el mes trabajando, preparando el curso escolar. Ellos que —hagan o no propósitos de Año Nuevo— escriben retos, impepinablemente, para cada curso lectivo. “Pensar mejor que memorizar, un aprendizaje basado en la curiosidad y la investigación, ¿cómo incluir la Inteligencia Artificial?, normalizar la diversidad, acompañar además de transmitir e implicar a padres y madres”. Sostenibilidad y STEM o bienestar digital.

Esos son (solo) algunos de los desafíos que han subrayado en rojo muchos de los 31.044 profesores que mañana volverán a las aulas para dar clase a un total de 225.013 alumnos de centros públicos. Si se suman los de los centros concertados y privados, el número de estudiantes en Galicia asciende a 311.823 en las etapas de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato.

Las matrículas este año cayeron en 2.409 escolares, de los que prácticamente 1.800 obedecen al descenso de matrículas de colegios e institutos públicos, a causa del déficit de natalidad en Galicia. Se prevé que irá a más y que, en cursos futuros, afectará a los niveles cada vez más altos del sistema educativo.

También este curso subió el precio del material escolar, de los libros —y es posible que los menús escolares—. Ello supone un esfuerzo considerable para las familias con economías domésticas ya muy penalizadas por la alta inflación, sobre todo en alimentación, y el aumento de cuotas hipotecarias y los alquileres. Mientras, las administraciones aseguran que aumentaron las ayudas para textos escolares y material.

Y volviendo la vista hacia los docentes, las competencias digitales continúan siendo otro de los caballos de batalla. La Xunta afronta también esa brecha generacional difícil a veces de gestionar. La educación en Galicia ya no baila un lento vals de domingo, sino más bien fluye al ritmo frenético de TikTok.

“El auge de la Inteligencia Artificial tendrá un impacto cada vez mayor en la educación. Pero lejos de considerarla una amenaza, el reto será aprender a aprovecharla y desarrollar aquellos aspectos de la inteligencia humana que la IA no podrá sustituir. Así, por ejemplo, trabajar en cualidades como el liderazgo, la inteligencia emocional o la capacidad de hablar en público y de comunicarse con efectividad será determinante en el desarrollo personal de los jóvenes”, explican directivos consultados. Del mismo modo, la mirada se dirige a los malos usos de esas redes sociales que potencian y expanden casos de acoso escolar. Por eso, como han hecho en centros como el que dirige la presidenta de la Asociación de directores e directivos de institutos de Galicia, Isabel Ruso, el lema podría ser Sentidiño coas redes sociais. Non mires para outro lado.

“Con menos niños, haremos más experiencias manipulativas”

Este curso el descenso de la natalidad se nota, y mucho, en el primer nivel educativo. Los alumnos de Educación Infantil de la maestra gallega Carla Pedrosa Iglesias han pasado de ser 25 por unidad —incluso aplicando baremos para su acceso por la alta demanda— a los trece actuales que recibirá desde mañana. “Será todo muy manipulativo, basado en las experiencias”, explica sobre la oportunidad que les brinda trabajar con una menor ratio por aula. Señala al arenero y al huerto escolar como valiosas pizarras de enseñanza. Se cumple justamente una década estos días de que Carla Pedrosa se incorporase al sistema educativo gallego. Aquel primer abrazo suyo a la enseñanza fue recíproco y se quedó enganchada. La ilusión de comenzar ciclo con niños de tres años, esos que acuden a las aulas por primera vez, se repetirá este año. “Los coges de tu mano desde su primer día hasta que se van a Primaria; es muy bonito”, reconoce la maestra con plaza en un centro público gallego. “Somos el referente de los padres en el colegio desde que los vemos en la entrevista inicial y del niño desde su periodo de adaptación. Luego, nos convertimos en su figura de apego aquí”, relata. “El vínculo que se hace tras tres años con ellos es muy emocionante; dura incluso cuando se van del cole”.

“Adaptarse a la inteligencia artificial en el aula es un reto”

“Adaptarse a la Inteligencia Artificial (IA) y al uso de las redes sociales en el aula es un reto”, asegura el docente de Física y Química —que también impartió Tecnología— Antonio Andújar. El docente aún recuerda la incorporación, no solo al aula, sino a la gestión del trabajo docente, de la informática. “Aunque fue gradual, pasamos de ir a clase con diapositivas o vídeos, al uso de internet en los institutos, que cambió totalmente el panorama educativo: desde nuestras tareas a la forma de trabajar con los alumnos”, compara el profesor para ilustrar lo que podría suceder en el futuro con los cambios tecnológicos que se avecinan. Recuperar la normalidad después de la pandemia, aunque suene lejano, es otro de los desafíos educativos que ve Andújar, profesor de Secundaria con 32 años de experiencia, para este curso. “La normalidad se ha recuperado pero solo una parte, porque el COVID golpeó mucho a los estudiantes en su forma de ser y relacionarse y, en general, al sistema educativo; este año trataremos de volver a ser un poco más como éramos”, reflexiona. “No se habla mucho de la parte emocional, que también ha quedado tocada por la pandemia, no solo sufrimos a nivel sanitario”, completa.

“La caída de alumnos fue una oportunidad de bajar ratios”

El director del CEIP Felipe de Castro en Noia asume este año la vuelta al cole sin una unidad de Infantil, que se ha cerrado por el descenso de las matrículas que propicia la baja natalidad. A pesar de que el número de alumnos en la cabecera de la comarca noiesa suma más de 300, han perdido un aula de los estudiantes más pequeños, proporcional a la caída de la natalidad que acusa toda Galicia: rural o urbana. Además, no contarán con dos profesoras — “la tutora de Infantil y una de apoyo”—, asegura Fran Lires, que también preside la Federación galega de Asociacións de directivos de colexios de ensino público (Fegadicep). Por eso, y tras la supresión de 60 unidades de Educación Infantil en Galicia, Lires cree que “era una oportunidad histórica para bajar las ratios, pero no se ha aprovechado por parte de la Consellería de Educación”. “No solo ocurre en Noia”, matiza. Tras la consulta de un miembro del Consello escolar, Fran Lires explica que la comunidad educativa y dirección del CEIP Igrexa Candeán en Vigo también denuncia que se ha retirado una plaza de un docente sin vistas de ser repuesta. “Se quejan porque la situación sobrecargará al resto de profesores y obligará a cambiar la programación prevista”, añade.

“A atención á diversidade é unha utopía en centros masificados”

Este curso a docente de Lingua galega Alexandra Pacheco afronta o reto de incorporarse ó ensino Secundario no IES A Cachada, en Boiro. Vén de estrearse na docencia e das aulas dun centro moito máis “masificado e urbano”, en Compostela. Dun claustro con máis de un cento de profesores, pasará mañá a un instituto máis rural, con 38 docentes e unha dimensión máis pequena pero no que —tamén— as ratios están moito mellor dimensionadas, segundo advirte. “A atención á diversidade é unha utopía nos centros urbanos e máis masificados. O ano pasado tiña 128 alumnos, o que complica atender ás casuísticas concretas dos estudantes, cando hai máis de 33 persoas por aula. Mentres, neste curso non terei máis de 25 alumnos”. A docente lamenta, do mesmo xeito, as horas investidas en facer documentos de dubidosa funcionalidade, unicamente pola obriga de facelos (de informes individualizados, pasando por toda clase de formularios). “Nos últimos anos e despois do ensino a distancia ó que obrigou o COVID, burocratizouse moitísimo todo o traballo do profesorado”, asegura. “Iso resta tempo de preparar as materias, de adicarllo ás túas horas para a aula”, indica, cunha opinión moi compartida polo gremio.

“É un desafío enfrontarse a novas formas de comunicación”

As mesmas aulas do CPI Cova Terreña de Baiona polas que pasaron máis de 4.400 alumnos —na súa maioría veciños— desde que abriu por primeira vez as súas portas hai 50 anos, acollerán a posta de largo este curso como profesora na Secundaria de Antía Monteagudo, que aínda non nacera en 1973 cando se inauguraba o edificio. A mestra afronta este seu primeiro ano cunha vocación incontestable, tralas prácticas do mestrado. “Teño sorte de que as aulas son so duns 25 alumnos e terei dous grupos en 2º e 3º de ESO”, explica. É dicir, ensinará a estudantes de entre trece e 16 anos: unha diana de idade na que os mozos teñen o seu primeiro móbil e comezan a usar aplicacións de todo tipo. Tampouco se amedrenta ó falar de desafíos: “Conseguir educar no respecto e a igualdade e enfrontarse a outras formas de comunicación e de relacionarse si que é un reto”, destaca. “Por redes como TikTok, os alumnos están afeitos a un tipo de comunicación moi rápida e moi curta... que quizais lles faga afastarse de vídeos e explicacións longas”, indica a nova docente. E, entre as súas metas propias para este novo curso estará coordinar no colexio a participación no proxecto Faro da Escola.

“Este año, en ‘standby’ porque en 2025 cambiará toda la FP”

Francisco Couso, docente de Formación Profesional desde hace doce años que actualmente imparte clase en el centro concertado Aloia, volverá en las próximas semanas a las aulas en el demandado ciclo de Anatomía Patológica. “Seguimos con la dinámica, pero este año estamos como en standby porque a partir del curso que viene (2024-25) va a cambiar toda la normativa de FP para adaptarse a la realidad de la demanda de las empresas... Será un cambio radical, estructural y por completo”, alega. “Solo ha salido un Real Decreto a nivel estatal y, por tanto, estamos a la espera de que en las comunidades autónomas se regule a nivel de legislación”, explica. “Estamos en el reto de la preparación del alumnado y siempre con la vista puesta en que sean los mejores profesionales posibles cuando acaben en el mundo laboral”, alega. Mientras, no tienen claro cómo deben de hacer las cosas. Francisco Couso considera que será un “cambio positivo”, para que la FP dual se adapte al demostrado modelo alemán y que hoy en día este tipo de formación ya perdió el tabú social de ser considerada un estudio menor y muchos alumnos se perfilan para los ciclos ya desde la ESO.

“Hay que encajar la innovación con las distintas leyes educativas”

Conserva (casi) intacto el entusiasmo a pesar de las décadas de oficio como profesor de Geografía e Historia, hoy junto a un grupo de cuatro docentes para seis cursos —de 1º de ESO a 2º de Bachillerato— y varias materias. A sus 61 años, Lucio Martínez Pereda es partidario de “combinar la clase magistral con el aprendizaje significativo”. Asegura que “me siento muy cómodo con los programas de innovación educativa, que te obligan a ser un poco más creativo y renovar tu forma de hacer las cosas. Trabajamos en el aprendizaje cooperativo, en contenidos transversales que integran varias asignaturas y junto al gabinete de orientación”, explica. “Que exista diversidad en el aula es fundamental. Buscamos crear la máxima heterogeneidad y que la clase sea un microcosmos en el que el alumno pueda tener aprendizajes académicos pero también vitales e integradores. A veces eso requiere que tengan que entrar profesores de apoyo y dotar de pedagogía terapéutica al aula”, asegura en relación a alumnos con necesidades específicas de aprendizaje”, relata. “A esta complejidad se suma” —prosigue— “hacerlo dentro de un marco normativo cambiante y a veces, inestable”. Y es que en más de treinta años de docencia, Lucio Martínez ha convivido con siete leyes educativas distintas.

“Hay colas para el banco de libros que gestiona el ANPA”

La presidenta de la Asociación de directores e directivos de institutos de Galicia (Addiga), Isabel Ruso es, precisamente, directora del IES Eusebio da Guarda en A Coruña, un instituto que tiene más de mil alumnos —con doce líneas de Bachillerato—. Para hacerse una idea de la cadencia de entradas del alumnado, unos 800 estudiantes van en el turno de mañana. Aún así, Ruso considera que la desaparición de los exámenes extraordinarios de septiembre, restó agobios de última hora en la preparación del nuevo curso. “Ahora se trabaja más en julio”, explica la directiva. “Entre los retos de este año están implantar las novedades de la Lomloe en los cursos pares”, explica, y que también acarrea una nuevas forma de evaluar. “El alumnado se adapta rápidamente al sistema, ya los hemos estado preparando desde el año pasado”, reconoce Ruso. Pero este será “un curso en el que las familias lo están pasando regular económicamente porque todo ha subido”. Por eso —explica— “había colas para un banco de libros que gestionamos a través del ANPA, al margen del cheque de libros y de las ayudas”. Además de la compra de libros nuevos, las familias pueden ceder libros usados. Y, muestra de la preocupación por las redes sociales, a ellas le dedican su lema Sentidiño de este año.

“Valoramos tanto la relación entre compañeros como el currículo”

“Estamos tratando de darle tanta importancia al currículo como a las relaciones entre compañeros, porque hay grupos de niños y niñas a los que les cuesta quererse. Hay clases muy buenas académicamente, pero que no lo son tanto en el trato entre iguales; les falta cohesión de grupo. Trabajamos en dinámicas para reforzar en público las cualidades de los alumnos: que se valoren unos a otros”, comenta la directora del CEIP plurilingüe Javier Sensat, María Isabel Gutiérrez Muñoz, acerca de los retos educativos en marcha. La bajada de la natalidad es noticia en el centro que dirige porque este curso los alumnos bajan de la frontera de los doscientos por primera vez en muchos años. Además, la dilatada experiencia de esta docente le dice que cada vez hay más escolares con necesidades educativas específicas: “Cada vez necesitamos más medios para cubrir esas necesidades. El colegio también está inscrito en la Red de acompañamiento y orientación personal y familiar de Galicia (Raogal)”, que se acaba de ampliar en Galicia hasta las 42 unidades, explica. “Seguimos trabajando en coeducación y ecosostenibilidad, con nuestro huerto y un plan de residuos cero. Educamos para dejar un mundo mejor a los que vienen detrás; o al menos, que no sea peor”, añade.

“Temos máis ferramentas, pero convén non esquecer os valores”

“O ensino, claramente, mellorou. Hai máis especialidade e adicación ás materias, pero noto que a educación, o respecto e os valores que algúns alumnos traen da casa, tamén deberían mellorar, xa que xunto cos da escola, son fundamentais para a vida”, avalía a profesora que acaba de xubilarse Rosa Vila Cabaleiro, facendo unha pequena viaxe no tempo. E o seu compromiso co ensino queda reflictido nesta anécdota: este mes de setembro —o primeiro en trinta e oito anos que non volverá ás aulas— atopámola de visita no colexio que foi a súa segunda casa durante case dúas décadas. Rosa Vila considera que a implementación de medios e retos para o ensino foi in crescendo na comunidade galega. “Temos máis ferramentas, pero convén non esquecer os valores”, subliña. A docente que agora se retira tamén viviu importantes reformas educativas ao longo da súa carreira: de impartir en sexto, sétimo e oitavo curso na analóxica EXB (Enseñanza Xeral Básica) a adaptarse á posterior Logse e... ata a actual (e dixital) Lomloe. “O uso indebido dunha ferramenta marabillosa como son as novas tecnoloxías pode concluír en algo prexudicial”, advirte Vila Cabaleiro.