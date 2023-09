“Siempre hay alguien que te puede ayudar, dispuesto a hacerlo, ya sea en tu entorno, en los servicios de Urgencias o en los teléfonos de atención a las personas con ideaciones o riesgo de conducta suicida — 024, y717 003 717 y 981 51 92 00 (Teléfono de la Esperanza), además del 112 y 061—. Y siempre hay algo, por pequeño que sea, por lo que merece la pena vivir”. Soraya Castro tiene 23 años y en enero hará un lustro que intentó quitarse la vida, cuando sintió que las heridas le pesaban demasiado.

“Llevaba ya tres años medicándome, yendo a psicólogos, porque tengo un trastorno límite de la personalidad, un problema de salud mental que no se trata como una depresión y que no tiene cura. Al principio, ni psiquiatras ni psicólogos me ayudaron mucho porque en el sistema público de salud no hay los suficientes recursos que se necesitan. Dar pastillas y decir ‘tienes depresión’… yo no tenía depresión, pero hasta que detectaron lo que me pasaba… y tuve que ir por lo privado. Fui a muchos psicólogos, me gasté un montón de dinero, porque en la sanidad pública no te dan cita para ir a ese especialista todas las semanas, ni siquiera cada mes, es imposible eso. No hay un seguimiento regular, incluso he llegado a pasar horas esperando en Urgencias para que pudiese verme un psiquiatra...”, lamenta Soraya, quien en medio de aquella oscuridad, que le causaba tanto sufrimiento y que ya le había hecho plantearse “muchas veces” el suicidio, sufrió un brote psicótico que le llevó a intentar consumar la idea de desaparecer: “En ese momento, tampoco pensé”.

Sobrevivió, y aunque desde entonces su vida es “muy diferente a la de antes” y nada fácil —sufre tetraplejia y está en silla de ruedas—, con “días buenos y malos”, hoy sabe que el dolor pasa y, cuando vuelve, ha aprendido a convivir con él. También conoce mejor su problema de salud mental y ha tomado conciencia sobre “la importancia de seguir a rajatabla” el tratamiento que le han pautado. “Antes tomaba la medicación y, si veía que me encontraba bien, dejaba de hacerlo”, reconoce. Su familia, y especialmente su madre, su “gran pilar”, está siendo “fundamental” en su recuperación, resalta con voz dulce y pausada, que contrasta con la intensidad del relato.

“Siempre fui y sigo siendo muy abierta, tampoco soy ‘miss Alegría’, a veces me encuentro mal... pero siempre lo he compartido, sobre todo con mi familia, y también con amigos. Desde hace un par de años, me está ayudando mucho también ir al CPAP (Centro de Promoción de la Autonomía Personal) de Bergondo, donde he conocido a otras personas que están en silla de ruedas, como yo, y eso me ha servido para darle más normalidad a mi actual situación”, refiere Soraya, quien accede a compartir sus vivencias, en el Día mundial para la prevención del suicidio, que se conmemora hoy, convencida de que hablar de esa realidad “es necesario” y, sobre todo, para animar a “pedir ayuda” a “quienes lo estén pasando mal” e invitar, al conjunto de la población, a ser “más empáticos” y a “no minimizar” las posibles señales de riesgo. También para reclamar “más recursos en la sanidad pública” para el abordaje de los problemas de salud mental. “Hacen falta muchos más psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales”, reivindica.

11 muertes al día en España

El suicidio es la primera causa de muerte por motivos no naturales en España, donde una media de once personas se quitan la vida cada día. También en Galicia, que registra más de 300 muertes autoinfligidas cada año, y en el área coruñesa (entendida como los partidos judiciales de A Coruña, Betanzos, Carballo y Corcubión) que, en 2022, alcanzó el triste récord de 86 decesos de ese tipo, la cifra más elevada desde que el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) empezó a ofrecer datos, en 2006. Un drama difícil de abordar, tanto desde el punto de vista profesional como en términos familiares e interpersonales, pero entre sus múltiples aristas, hay algo que los expertos en salud mental tienen claro: “Hablar con responsabilidad del suicidio no mata, el silencio sí”. Desterrar mitos, escuchar más y asumir menos y dar apoyo ante posibles señales de riesgo, coinciden con Soraya los especialistas consultados, son “claves” en la prevención, como también lo es proporcionar recursos asistenciales a los ciudadanos “para que sepan que pueden pedir ayuda si están mal de ánimos o pensando en quitarse la vida”.

Y es que, el estigma sobre los problemas de salud de mental, y sobre el suicidio en particular, genera más soledad y sufrimiento a los afectados, de ahí la insistencia de los expertos en ese ámbito sobre la necesidad de “ser más tolerantes, tener la mente más abierta y proporcionar ayuda” cuando otras personas nos hablan de lo que están sintiendo o pensando. “Debemos intentar apoyarlas lo máximo posible, no menospreciando lo que nos digan, sino tratando de ser empáticos. Entender que existen problemas emocionales y de salud mental que a veces se transmiten, y que eso es una solicitud de ayuda para que echemos una mano a esas personas, igual que lo haríamos en otras situaciones, es primordial”.

“La gente tiene que verlo de otra forma. Ser más comprensivos cuando alguien comenta que lo está pasando mal y que está pensando incluso en quitarse la vida, y no decirle a esa persona frases del tipo ‘ya se te pasará’, ‘eso lo dices ahora...’, quitándole importancia”, incide Soraya, quien admite que, “cuando empiezas con esos pensamientos tan joven, no te das cuenta de que los demás no están en las mismas condiciones”: “Crees que es algo que pensará todo el mundo”. El paso del tiempo y, sobre todo, su experiencia vital, hacen que a esta joven de Moeche hoy le parezca “increíble” que en su entorno escolar no hubiesen captado determinadas “señales” que evidenciaban que, en su caso, podía haber un riesgo de suicidio, de ahí que inste de nuevo, al conjunto de la población, y en particular a los equipos docentes, a “estar más atentos” ante posibles situaciones de alarma. “No hay que minimizar las cosas, sobre todo, porque la adolescencia ya es una edad complicada cuando estás bien, imagínate si estás mal... por eso animo a los profesores a que estén atentos a posibles indicios que se puedan ver, como que un alumno falte mucho a clase, que abandone el centro llorando... “, subraya.

“En torno al suicidio persisten muchísimos mitos, que aparecen recogidos en la Guía práctica de prevención y tratamiento de las conductas suicidas de la Xunta —que se puede consultar en internet —, como las falsas creencias de que quien dice que se va a suicidar no lo hace; que las conductas suicidas se heredan; que todas las personas que se suicidan quieren morir; que si son valientes, cobardes... todas estas cosas que se dicen y que para nada son ciertas”, advierte Mercedes Fernández, psicóloga clínica de la Unidad de prevención del suicidio del área sanitaria de A Coruña y Cee, quien destaca que el primer paso para prevenir el suicidio es “hablar” de ese gran problema social y de salud pública, “como se habla de cualquier otra urgencia médica”.

“Nosotros siempre les decimos a las personas que pasan por nuestra Unidad que pueden acudir a Urgencias si se encuentran mal y están teniendo ideas suicidas, igual que lo harían, por ejemplo, si notasen un dolor fuerte en el pecho. Buscar ayuda, intentar hablar sobre ello con alguien de su entorno o contactar con alguno de los teléfonos de atención a la conducta suicida es fundamental. Hay que recordar que las crisis duran un tiempo (habitualmente son transitorias); hacer hincapié en la importancia de evitar el consumo de sustancias tóxicas, como el alcohol o las drogas, que propician un mayor malestar y comportamientos compulsivos; y evitar también el aislamiento, una conducta muy habitual, al igual que la rumiación cognitiva sobre los problemas y la dificultad para afrontarlos”, refiere.

Fernández considera que, “en realidad, toda la sociedad debería funcionar como un recurso para prevenir el suicidio, en lugar de centrarlo solo en el ámbito sanitario”. “Todas las personas podemos hacer prevención, a lo mejor, mirando un poco a nuestro alrededor y viendo cómo se encuentran las personas con las que nos relacionamos”, resalta la psicóloga clínica de la Unidad de prevención del suicidio del área sanitaria de A Coruña y Cee, quien urge, asimismo, a “aumentar los recursos de protección social, en general, para que las personas tengan vidas menos duras y se enfrenten a situaciones menos complicadas”.

“Llevar a cabo intervenciones comunitarias que propicien que la gente esté en contacto, que se vincule, que no se sienta aislada ni como una carga. Y, también, facilitar el acceso sanitario, ya no solo al área de la Salud Mental, donde por supuesto debería haber más recursos en las unidades convencionales (no puede ser que para tener una consulta de psicología o psiquiatría haya que esperar meses, porque entonces esa consulta no es resolutiva), sino a toda la sanidad en general. En la Unidad de prevención del suicidio de nuestra área sanitaria atendemos a personas con dolor físico, por ejemplo, pendientes de intervenciones médicas, que producen limitación y que, lógicamente, también afectan al ánimo”, explica.

Concuerdan los expertos, y así lo constata Mercedes Fernández, en que los pensamientos acerca de quitarse la vida aparecen como expresión de un “sufrimiento emocional muy elevado” enmarcado, o no, en un problema de salud mental. “Las personas con ideaciones o conducta suicida se sienten atrapadas en una situación de sufrimiento a la que no le ven salida. El suicidio aparece entonces como una posibilidad de escapar de ese sufrimiento, que ven como irresoluble en ese momento”, indica la psicóloga clínica de la Unidad de prevención del suicidio de la demarcación sanitaria coruñesa, operativa desde mayo de 2021, a donde los pacientes llegan, voluntariamente, a través de los servicios de Urgencias y Salud Mental.

“El equipo de la Unidad está integrado por una enfermera especialista en salud mental, una psiquiatra y una psicóloga clínica, que soy yo. Funcionamos como un dispositivo de derivación rápida, es decir, llamamos a los pacientes en un plazo máximo de tres días desde que nos los remiten y los vemos en menos de una semana. Y somos, también, una unidad de alta intensidad, pues pasamos consulta a esos pacientes con mucha más frecuencia que en las unidades de Salud Mental convencionales. Además, ponemos a su disposición un teléfono a través del cual nos pueden contactar por las mañanas. Hasta ahora, hemos atendido a más 260 personas y, en general, nuestros resultados son buenos, porque disminuyen los ingresos, los intentos y la mayor parte de los casos evolucionan bien”, detalla Fernández, quien sostiene que “para mantener” la asistencia “tan rápida” que ofrece la Unidad de prevención del suicidio, “tiene que haber un flujo después de los pacientes, cuando mejoran, hacia otros dispositivos”.

“Si éstos están sobrecargados, falla esa pata, de ahí la importancia de aumentar toda la red, no solo de psicólogos y psiquiatras, también de trabajadores sociales”, reitera, y especifica: “En nuestra Unidad, tratamos que los pacientes se vinculen con nosotras, cuando no hay apoyo social alrededor, y también con su medio. Hablamos de los problemas que les han llevado a llegar a pensar en el suicidio o a intentarlo, tratamos de disminuir su sensación de sufrimiento, buscando opciones o ayudándoles a elaborar el problema que tienen; y les hacemos recomendaciones, a ellos y a sus familias, para que no tengan acceso a los métodos que se plantean para quitarse la vida, entre otras actuaciones”.

Psicólogos gallegos alertan sobre el impacto del “deterioro de las condiciones de vida” en los más vulnerables El Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) reclama que “se dé cumplimiento a los compromisos recogidos en el Plan de prevención do suicidio en Galicia”, aprobado por la Xunta en 2017 y del que aseguran desconocer los resultados de su implantación, “al no haber una evaluación anual de las medidas ejecutadas”. En el Día mundial para la prevención del suicidio, que se conmemora hoy, el órgano colegial de los psicólogos gallegos urge a poner en marcha “políticas públicas que dispongan de los recursos precisos” para que ese grave problema social “se reduzca”, haciendo especial hincapié en que “el suicidio se puede prevenir”. Los últimos datos publicados por el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), refieren desde el COPG, revelan que, en 2022 fallecieron por suicidio 340 personas en la comunidad, casi una cada día, lo que sitúa la tasa gallega en 12,64 muertes autoinfligidas por cada 100.000 habitantes, cuatro puntos por encima de la media estatal, de 8,6. “El deterioro en las condiciones de vida hace prever la posibilidad de que los niveles de sufrimiento se incrementen en la población, especialmente en los colectivos más vulnerables”, advierten los psicólogos gallegos, que destacan el hecho de que el último informe del Imelga llame la atención sobre “el elevado porcentaje” de muertes por suicidio en mayores de 80 años (17,3%), si bien el rango de edad más afectado es el comprendido entre los 41 y los 60 años (39,41%). Por cada suicidio consumado, una veintena de tentativas Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), por cada suicidio consumado se estima que se producen unas 20 tentativas, “lo que implicaría que la ideación autolítica estaría presente en casi 7.000 ciudadanos en Galicia, unas cifras que, advierte el órgano colegial de los psicólogos gallegos, “pueden ofrecer una aproximación de la magnitud de esta problemática”, de ahí que se reclame “una apuesta decidida por la prevención, dando cumplimiento al Plan de prevención del suicidio en Galicia, en cuestiones como la investigación epidemiológica sobre la conducta suicida, así como la rendición de informes sobre el desarrollo de cada una de las 37 medidas recogidas” en ese documento. “Si bien valoramos la puesta en marcha de la línea 024 de atención a conducta suicida, hace falta insistir en que este recurso no pretende sustituir ni ser una alternativa a la consulta presencial”, resaltan desde el COPG , antes de recordar que “la atención psicológica en Primaria es una de las medidas eficaces para la prevención de la conducta suicida”.