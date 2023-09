En España, un 61% de los jóvenes de 18 a 24 años siguen formándose. Un 21% no estudia pero sí trabaja mientras que un 17% ni estudia ni trabaja (conocidos popularmente como 'ninis'). Así lo revela el estudio anual de la OCDE sobre educación, 'Education at Glance 2023' ('Panorama de la Educación 2023'), publicado hoy en todo el mundo.

Superar el nivel educativo de secundaria y realizar una FP de grado medio aumenta en un 20% las posibilidades de encontrar empleo para los jóvenes de entre 25 y 35 años

El informe subraya que conseguir un nivel educativo alto no solo está relacionado con tasas de empleo y remuneración superiores sino también con un mejor estado de salud y mayor compromiso social. La cifra de ninis en España está estancada desde, al menos, 2018.

El porcentaje de 'ninis' en España -jóvenes que siguen siendo mantenidos por sus padres, con el esfuerzo económico que conlleva- solo está superado por el registrado en Colombia (28%), Chile (26%), Brasil e Italia (ambos con un 24%). Los territorios con menores porcentajes de jóvenes que ni estudian ni trabajan son Países Bajos (4%), Noruega (7%) y Alemania (8%).

En el conjunto de países de la OCDE, de media, el 52% de los jóvenes siguen estudiando, un 31% no estudia pero sí trabaja y el 14% no hace ni lo ni lo otro. Los 'ninis' -que son, de media, el 13% de los jóvenes de 18 a 24 años de la UE- son “un grupo de población que preocupa de manera especial debido a su gran vulnerabilidad”, destaca la OCDE. Es un colectivo que está asociado no solo con menores tasas de empleo y salarios sino también con una salud mental baja y exclusión social.

Del 17% de ninis que hay en España, más de la mitad (55%) sí que está, al menos, buscando trabajo. El resto no tiene el mínimo interés en buscarlo.

Empleo juvenil

En general, la mayoría de los jóvenes de 18 a 24 años que está estudiando son inactivos en el mercado laboral (34%). Mientras, un 18% combinan algún tipo de empleo con los estudios. En España, donde el 61% sigue algún tipo de estudios, solo el 9,4% lo combinan con algún trabajo. Los porcentajes superan el 30% en Alemania, Noruega y Países Bajos.

Ese porcentaje tan alto se explica porque en esos países la actividad laboral de los estudiantes está relacionada con el programa de estudio o realizan prácticas en empresas de manera remunerada. “Aunque no sea parte del currículo, el empleo puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades como el trabajo en equipo y resolución de conflictos que facilitan la transición al mercado laboral”, destaca el estudio internacional.

Seguir estudiando

En España, el 19,5% de los jóvenes de 25 a 29 años graduados en la universidad o en FP superior continúan estudiando, un porcentaje ligeramente superior al de la media de la OCDE.

Superar el nivel educativo de secundaria y realizar una FP de grado medio aumenta en un 20% las posibilidades de encontrar empleo para los jóvenes de entre 25 y 35 años. Mientras, el 83% de los graduados en FP superior trabaja a los 3 o 4 años de haberse titulado, una cifra que no se alcanza antes de los 5 años en el caso de los graduados universitarios.

Más estudios, mejor empleo

La probabilidad de tener un salario por encima de la media general aumenta con el nivel educativo alcanzado. Las personas con titulaciones superiores ganan en España un 55% más que las que no han cursado más allá de la segunda etapa de secundaria (4º de ESO, bachillerato y FP de grado medio).

"Los sistemas educativos necesitan responder a los desafíos del mercado de trabajo actual y preparar a los jóvenes para el mercado de trabajo del futuro". Informe 'Panorama de la Educación 2023' de la OCDE

El informe de la OCDE hace hincapié en que "los sistemas educativos necesitan responder a los desafíos del mercado de trabajo actual y preparar a los jóvenes para el mercado de trabajo del futuro".

En España, la población con edades comprendidas entre 25 y 34 años con estudios superiores tienen una tasa de empleo del 81%, más alta que la de las personas jóvenes con niveles educativos más bajos. Las personas tituladas en educación terciaria (universidad y FP superior) ganan un 55% más que las tituladas en la segunda etapa de educación secundaria (bachillerato o FP de grado medio). Sin embargo, los que solo han completado la primera etapa de educación secundaria (no han llegado a pasar 4º de la ESO) ganan un 20% menos.

Formación Profesional

Los programas de FP se asocian positivamente con una reducción en la tasa de desempleo. Cuando una persona con un nivel educativo inferior a la segunda etapa de educación secundaria mejora su formación al obtener un título de FP, la probabilidad de desempleo disminuye en un 26% en España. Mientras, en Reino Unido, la tasa de desempleo se reduce en un 57%.