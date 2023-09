“No hay que confundir la accesibilidad del sistema sanitario con la inmediatez”

El doctor Alberto Freire, médico de familia en el centro de salud de Acea de Ama (Culleredo) y responsable de O’Mega —“único sindicato médico con representación en las últimas elecciones sindicales del Sergas”— en el área de A Coruña, aborda en esta entrevista los principales retos del primer nivel asistencial de la sanidad pública en este ‘nuevo curso’.

¿Cuál es su diagnóstico de la situación de la Atención Primaria en Galicia y, en concreto, la del colectivo médico de ese primer nivel asistencial de la sanidad pública?

Dicho en términos médicos, el pronóstico es “reservado”. Estamos trabajando con unas plantillas agotadas, ya desde la pandemia. Plantillas que mantenemos el funcionamiento del sistema sanitario en base al tesón y el esfuerzo personal. Todo ello, a pesar del continuo hostigamiento por parte de la Administración, invocando nuestra vocación, en un intento muy claro de sacar el foco del verdadero problema, que es el fracaso de su gestión.

En este contexto, y de cara al ‘nuevo curso’, ¿qué es lo más urgente?

Indudablemente, tratar de solucionar el déficit de recursos humanos, algo que arrastramos ya desde hace más de 15 años. Desde sindicatos, colegios médicos y sociedades científicas llevábamos mucho tiempo avisando de que esto iba a suceder con la jubilación de los profesionales. Lamentablemente, en España nunca se hace una política sanitaria de largo recorrido, siempre se actúa pensando en las próximas elecciones, y lo que venga detrás… Han pasado 14 años, cuatro comicios, y ahora nos encontramos inmersos de lleno en ese problema sobre el que ya habíamos avisado. Mientras no podemos darle solución a este déficit de recursos humanos, hay que adaptar las prestaciones a la realidad de lo que tenemos.

¿Qué significa?

Que en momentos puntuales, cuando puede haber más dificultades, como en verano, porque el personal sanitario necesita descansar, tal vez cosas que sean demorables, haya que intentar dejarlas para septiembre. Cuando digo “demorables”, no me refiero a cosas que haya que solucionar, sino a alguna prueba diagnóstica que no sea urgente o a alguna analítica de control que pueda esperar un mes. A eso es a lo que me refiero con “cosas demorables” y con que “hay que adaptarlo a la realidad”. Los recursos son los que son, y los profesionales no damos para más.

¿Qué otros deberes pondría a la Administración?

El reconocimiento, tanto por parte de la propia Administración, como de los usuarios. Desde el sindicato O’Mega insistimos en que no se puede estar utilizando la sanidad como un arma arrojadiza electoral y generar expectativas en la población que los médicos no podemos satisfacer, sencillamente, porque no hay profesionales suficientes o por la falta de tiempo. ¿A qué se refiere?A que se le dice a la población que “puede ir”, que “puede solicitar”... y claro, la gente llega al médico, nosotros en ese momento no podemos satisfacer su demanda, y eso es un foco de tensión, responsable de muchas de las situaciones de violencia que se están generando. No hay que confundir el mensaje que está lanzando la Administración de la accesibilidad del sistema sanitario con la inmediatez. Y eso es lo que la población no está entendiendo. Volvemos a lo que comentaba antes: hay cosas que se pueden demorar, y no ocurre nada, pero esto es algo que la gente no comprende porque se le está transmitiendo una inmediatez. Y eso no es así.

A mí, y al sindicato al que represento, nos indigna cuando algún ciudadano comenta: “Es que no me dan vez hasta dentro de 20 días”. ¿No te dan vez para qué? ¿Para hacer una analítica de control? ¿Para solicitar una prueba diagnóstica de una dolencia que llevas tres meses con ella, y que quizás quieres que te la hagan ahora porque tienes vacaciones y a lo mejor dentro de tres semanas estás trabajando y no te viene bien? Porque yo trabajo en el centro de salud de Acea de Ama y puedo garantizar que toda asistencia urgente y no demorable se ve en el día. Con lo cual, no acabo de entender esas explicaciones de “me dan para dentro de 20 días”. ¿Para qué?, insisto. ¿Para una analítica de control? No creo que para una bronquitis te den “para dentro de 20 días”.

La “desburocratización” de las consultas de Primaria es otra de las grandes demandas de los médicos.

Sin duda. Hasta un 60% del trabajo de los médicos de familia es burocracia: elaborar informes para dependencia, por enfermedades crónicas para renovar el carné de conducir... A mí han llegado a solicitarme un informe médico para poder tener un perro de raza peligrosa. Con esto, creo que lo digo todo. Y, además, tenemos ahí otros recursos que no quieren implantar, algo tan sencillo como las nuevas tecnologías. Y es que los médicos de Primaria pasamos muchísimo tiempo escribiendo en un ordenador, cuando ya existen, por ejemplo, programas donde tú hablas y te lo traducen (los radiólogos usan uno así desde hace un montón de años). Todo esto, indudablemente, descargaría y nos ahorraría tiempo. Por otro lado, hay que darse cuenta de que la Atención Primaria tiene un poder de resolución altísimo, llegamos a solucionar cerca del 90% de las consultas que se nos plantean. Esto supone que, a la vez, vamos a requerir más tiempo para poder atender a los pacientes. Con lo cual, todo esto que están ‘vendiendo’ de las agendas de calidad, de otros 10 minutos... Otros 10 minutos, pues depende: para algo burocrático puede ser suficiente, pero para una consulta con un diagnóstico bien hecho...

¿Cómo impactan las listas de espera hospitalarias en el día a día de las consultas de los centros de salud?

El acceso al segundo nivel asistencial de la sanidad supone un embudo, precisamente, porque debido al aumento de la capacidad resolutiva de la Atención Primaria, tenemos acceso a solicitar muchas más pruebas diagnósticas, etc. No obstante, si podemos hacer todo eso, pero resulta que en servicios como Radiología hay un bloqueo, indudablemente, esto ocasiona que en Atención Primaria pueda haber consultas redundantes, porque no se llama a los pacientes para hacer las pruebas, porque tampoco les dan una solución... Que desapareciese ese embudo de las pruebas diagnósticas de los hospitales descargaría, también, la lista de espera en los centros de salud y, por supuesto, de las citas de los especialistas del segundo nivel asistencial.

¿Qué opina de XIDE, el nuevo modelo de citas de Atención Primaria del Sergas cuya implantación no ha estado exenta de polémica?

En O’Mega no estamos de acuerdo con el XIDE. No vemos que aporte nada y, ya cuando se implantó, los profesionales médicos no lo demandábamos. Es algo que la Consellería de Sanidade se empeñó en llevar adelante, y los únicos que apoyan este sistema son aquellos que lo están elaborando y que trabajan en él. Desde nuestro sindicato, lo que hemos defendido siempre es la autogestión de nuestras agendas. El XIDE solo reparte la demanda en más tiempo y, en muchos sitios y ocasiones, está generando más problemas que soluciones, cuando el sistema de citación, hasta ahora, funcionaba perfectamente. A la larga, las situaciones que un médico de cabecera tiene que derivar a otro profesional son una minoría, un 5% de la consulta diaria. Lo que bloquea nuestras consultas es la burocracia, que los pacientes vengan a decirnos que no los llaman para hacer una resonancia, porque hay lista de espera en el segundo nivel asistencial, etc.