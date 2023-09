La ley del ‘sí es sí’ beneficia a ‘La Manada’: rebaja de un año para uno de los violadores

Los “efectos indeseados” de la ley del de garantía integral de la libertad sexual, más conocida por ley del sólo sí es sí, han acabado afectando al paradigmático caso de la Manada de Pamplona, que fue precisamente el que originó la cuestionada reforma impulsada por el Ministerio de Igualdad que ya ha sumado más de 1.100 rebajas de condena y al menos 117 excarcelaciones de agresores sexuales según los últimos datos oficiales. En aplicación de la norma, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha rebajado en un año, de 15 a 14 años, la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a uno de los cinco condenados por la violación grupal en los Sanfermines de 2016.

En contra del criterio adoptado en febrero por la Audiencia Provincial de Navarra, que fue la que juzgó el caso, la Sala de lo Civil y Penal del tribunal superior ha estimado el recurso de apelación de la defensa del condenado Ángel Boza y ha reducido la condena.

En el auto, el TSJ explica que la pena máxima continúa inalterada, pero la mínima desciende 1 año y 3 meses, pasando de 14 años, 3 meses y 1 día a 13 años. “En consecuencia, los 15 años de prisión impuestos quedan 2 años por encima del mínimo posible que, efectivamente, están dentro del arco penológico posible, pero que, a juicio de la mayoría de esta Sala, ya no cumple el parámetro fijado por el Tribunal Supremo en su sentencia cuando calificaba la pena impuesta como ‘muy próxima al mínimo legal’, o como ‘pena superior al mínimo legalmente previsto, aunque muy cercana al mismo”, argumenta.

La resolución, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, ha sido adoptada por los magistrados Joaquín Galve Sauras, presidente del TSJN y ponente de la misma, y Francisco Javier Fernández Urzainqui. La tercera integrante de la Sala, la magistrada Esther Erice Martínez, ha formulado un voto particular en el que aboga por desestimar la revisión de condena. El resultado no llega, sin embargo, a la rebaja total que solicitó Boza para que la pena le fuera reducida hasta los 13 años y 9 meses.

En la resolución judicial, los dos magistrados explican que la reforma operada en la citada ley “es más favorable” para el condenado al haber rebajado sensiblemente la mencionada Ley Orgánica la pena mínima correspondiente al delito cometido.De este modo, consideran “razonable conforme con la legalidad, respetuoso con las reglas legales básicas de determinación de la pena y acomodado a los criterios de proporcionalidad” suministrados por el propio Tribunal Supremo en la sentencia que se revisa, rebajar la pena impuesta de 15 años de prisión a 14 años de prisión. La rebaja se produce pese a la reforma de la ley de Irene Montero operada hace unos meses a propuesta del PSOE, ya que ésta no afecta a hechos cometidos antes de la entrada en vigor de los últimos cambios.

“El mantenimiento de la pena de 15 años impuesta en la sentencia dejaría de guardar la proximidad o cercanía al mínimo legal del arco penológico previsto, que la Sala sentenciadora (el Tribunal Supremo) consideró y fijó como parámetro o referente en su individualización. Dicho de otra manera, la alejaría de él, agravando la situación relativa del penado que de 9 meses de prisión por encima de la mínima entonces prevista pasaría a soportar una pena 2 años superior a la mínima que le correspondería conforme a la Ley Orgánica 10/2022”, explican los jueces.

Sobre la procedencia de la revisión de penas impuestas por aplicación de la Ley posterior más favorable, añaden los magistrados que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido considerando menos gravosas o más favorables o beneficiosas las nuevas penas que, aun manteniendo el límite superior de la horquilla aplicable, reducen el umbral o límite inferior de su extensión temporal.

La resolución cuenta con el voto discrepante de la magistrada Esther Erice, que considera que la pena resultante no puede determinarse “atendiendo a meros criterios de proporcionalidad aritmética”.

Para esta magistrada, en ningún caso procede la solicitud efectuada por la parte recurrente, ya que ni siquiera en una aplicación meramente aritmética resulta procedente, dado que dentro de la horquilla penológica que la sentencia establece de 14 años, 3 meses y 1 día a 18 años, “siendo innecesaria en el momento del dictado de la sentencia mayor precisión en el máximo previsto, ya que se impuso la pena en su mitad superior”.

La víctima: “No podré rehacer mi vida, otra vez a los pies de los caballos”

Primero fue violada salvajemente por cinco hombres en un portal de Pamplona durante los Sanfermines de 2016. Luego, sufrió el acoso de otra “manada virtual” que, desde el anonimato de la red, la cuestionó e insultó durante meses, aprovechando el voto particular del juez que vio “jolgorio” en el vídeo que grabaron sus violadores. Ahora, la víctima de La Manada intenta comprender y digerir por qué la justicia ha rebajado la condena a uno de sus agresores. “Otra vez me dejan a los pies de los caballos, no voy a poder rehacer mi vida nunca”. Estas han sido las primeras palabras de la joven, según apuntan desde el entorno de la víctima, tras saber que se le rebaja la pena a uno de sus violadores. Su abogada, Teresa Hermida, ya trabaja en el recurso con el que se opondrán ante el Tribunal Supremo a esta decisión judicial y lamenta el “efecto devastador” de la resolución. “Ella no entiende que una ley que casi lleva su nombre, a pesar de que ella nunca la pidió, haya acabado beneficiando a uno de sus violadores. Se siente decepcionada y otra vez revictimizada”, denuncia. La joven, que lleva siete años en tratamiento psicológico, tuvo que abandonar sus estudios universitarios. “Esta decisión judicial para ella es la gota que colma el vaso en un proceso al que la chica no ve el final”, lamenta Hermida. “Tiene la sensación de que nunca le dejarán superar lo que ha sufrido. Cuando parece que está saliendo adelante, con mucho esfuerzo, siempre llega algo que la devuelve al día de la violación y vuelta a empezar”, añade.