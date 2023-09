Tras 31 temporadas de Luar, el programa de la Televisión de Galicia (TVG) regresa mañana (a las 21.50 horas) a la parrilla de la cadena autonómica y, por primera vez, Xosé Ramón Gayoso estará al frente del espacio líder de audiencia en su franja horaria. El presentador coruñés fue operado de la cadera el pasado 21 de agosto y, aunque ya camina con la ayuda de una muleta, todavía no está en condiciones de subirse al escenario.

Muchas han sido las incógnitas sobre quién se encargaría de sucederlo desde que se conoció la noticia de que la nueva temporada de Luar no contaría con la participación de su mítico maestro de ceremonias, sin embargo, estas han sido despejadas por su sucesora, Esther Estévez, presentadora durante casi cuatro años del Dígocho eu, el programa de divulgación para mejorar el uso de la lengua gallega. La propia Estévez lo anunció, ayer, a través de sus redes sociales.

En un escueto vídeo, Esther Estévez arrancaba diciendo que tenía que contar “algo moi forte”. “Esta temporada veñen moitas cousiñas novas que estou desexando compartir convosco e unha delas e que vou ser presentadora do Luar. Xa teño o meu micro preparado. Estou practicando a técnica de pegalo ao papo”, continuaba.

La presentadora se acordó también de Xosé Ramón Gayoso. “É algo que todos temiamos que podía pasar algún día”, aseguró, no sin antes señalar que “traballar con un referente de todos os galegos como el é un soño”.

Antes de despedirse, Estévez llamó a la tranquilidad ya que ha declarado que Dígocho eu non vai parar. “Todo o que pasou ata agora nunca o podería imaxinar. A partir de agora verémonos todos os venres no Luar. E seguirémonos vendo no Dígocho eu e en máis sitios que xa vos contarei”, sentenció dando a entrever que podremos ver a la verinense en otros proyectos de la TVG.