La NASA descarta origen extraterrestre en los fenómenos aéreos y seguirá investigando

El panel independiente formado por la NASA para estudiar los fenómenos anómalos no identificados, lo que se ha conocido como ovnis durante décadas, no ha encontrado origen extraterrestre en los que ha analizado, según el informe oficial realizado por el grupo de 16 expertos presentado ayer en la sede de la agencia espacial de Estados Unidos en Washington y puesto a disposición del público en internet.

La NASA, en cualquier caso, anunció el nombramiento de un director de investigación de estos fenómenos para “centralizar las comunicaciones, aprovechar los amplios recursos y la experiencia de la agencia y participar con la iniciativa gubernamental más amplia” que el gobierno estadounidense tiene en marcha. Ese nuevo cargo se encargará de la coordinación con AARO, la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios que el Departamento de Defensa estableció el verano pasado para abordar todo lo relacionado con los ovnis.

“El estudio independiente de la NASA no ha encontrado ninguna prueba de que fenómenos anómalos no identificados tengan un origen extraterrestre, pero no sabemos qué son”, explicó en la rueda de prensa Bill Nelson, el administrador de la NASA, que añadió que “la principal conclusión que sacamos del estudio es que queda mucho por aprender”. Confesó también que, a nivel personal, sí piensa que “hay vida en un universo que es tan vasto que hace difícil comprender su enormidad”.

Nelson, que reconoció la “fascinación global” con los fenómenos no identificados “debido a su naturaleza desconocida”, prometió «por el bien de la humanidad” transparencia absoluta : “No sabemos qué son estos fenómenos, pero vamos a intentar descubrirlo, y revelaremos cualquier cosa que descubramos”.

No obstante, Nicola Fox, administradora asociada en la dirección de la misión científica de la NASA, aseguró que no van a identificar públicamente al nuevo director. Y Dan Evans, otro de los responsables de la agencia, explicó que ese silencio se debe en parte al acoso y amenazas recibidas por los 16 expertos del panel mientras realizaban su estudio.

No se esperaban grandes novedades del estudio del panel independiente, presidido por el astrofísico y presidente de la Fundación Simons David Spergel, que ya había adelantado que trabajaría con material públicamente disponible y que tenía como principal objetivo plantear una “hoja de ruta” para mejorar la investigación de los avistamientos de fenómenos desconocidos.

En ese mapa, aparecen varias sugerencias. Una es emplear las capacidades actuales y planificadas para el futuro de observación de la tierra para investigar las condiciones ambientales asociadas a los fenómenos no identificados que inicialmente se detectan por otros medios. Se recomienda, asimismo, que la NASA explore mejorar las colaboraciones con la industria comercial de sensores remotos, que ofrecen potentes constelaciones de satélites de observación de la tierra de alta resolución.

Otra de las vías de futuro propuestas es usar la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas de aprendizaje de máquinas. Se insiste, eso sí, en que debe combinarse con una recolección de datos sistemática y con un robusto trabajo curatorial de expertos humanos.

EEUU descartó los “platillos volantes” hace ya 68 años

La de la NASA no es la primera investigación sobre objetos volantes no identificados que realizan autoridades dependientes del Gobierno de EE UU. En la imagen se recoge una noticia publicada por Faro de Vigo, del mismo grupo que LA OPINIÓN, el 27 de octubre de 1955 con el titular de “No existen platillos volantes”. “La Fuerza Aérea ha dado por finalizado un estudio realizado durante ocho años sobre los platillos volantes y ha llegado a la conclusión de que no existe tal cosa”, reza la noticia de la agencia española Efe. En ella el secretario del Aire, Donald A. Quarles, advierte sobre los nuevos aviones supersónicos de despegue vertical, “que posiblemente darán a los espectadores la ilusión de tratarse de platillos volantes”.