“Encontrar una médula compatible es la mejor lotería que te puede tocar”

A Elena Velasco se le quiebra la voz cuando recuerda el momento en que, “estando hospitalizada junto a un paciente que necesitaba un trasplante de médula ósea”, su médica lo llamó para comunicarle que, “por fin, había aparecido para él un donante compatible”. “La celebración que se montó en la habitación con la familia... te puedes imaginar. En esas circunstancias, es la mayor lotería que te puede tocar. La vida es lo más importante que tenemos”. Y es que ella misma puede hoy contarlo gracias a que su hermana Laura le donó, precisamente, su médula ósea, tras fallar el resto de tratamientos contra el linfoma que padecía y constatarse que son “cien por cien compatibles”. Una casuística que “no es tan frecuente”, de ahí que, en el marco del Día mundial del donante de médula ósea y cordón umbilical, que se conmemoró ayer, esta vecina de Lugo, de 41 años, una su voz a la de Asotrame (Asociación Galega de Trasplantados de Médula Ósea) para “animar a la gente a hacerse donantes”, un gesto “sumamente sencillo” y de “un valor incalculable”: “Para alguien completamente sano tiene que ser muy bonito saber que gracias a su existencia, y a su disposición a donar, la vida de otra persona, de cualquier lugar del mundo, ha podido continuar”.

Hace ocho años, con 33, a Elena le diagnosticaron linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer hematológico producido por la proliferación maligna de las células defensivas del sistema inmunitario, el encargado de proteger el organismo de infecciones y otras dolencias. “Normalmente, el linfoma de Hodgkin no llega a trasplante, como sucede con otros cánceres hematológicos. Las primeras líneas de tratamiento son quimioterapias, radio e incluso el autotrasplante de células madre, pero a mí no me funcionaron, la cosa se complicó y el trasplante de médula ósea se convirtió en mi única opción”, recuerda Elena, quien reconoce haber tenido “suerte” porque el donante, en su caso, lo tenía en casa, su hermana Laura, que resultó ser “cien por cien compatible” . “Tengo tres hermanos, y eso hacía que las posibilidades de que apareciese un donante compatible aumentasen, porque cada uno de ellos tenía un 25%. No obstante, y esto es algo que desde Asotrame pueden corroborar, la mayoría de las veces no se encuentra un hermano compatible, incluso teniendo varios. Yo misma he estado ingresada con otros enfermos que esperaban a que apareciese un donante idóneo para ellos, y se vive con muchísimo dramatismo. Es horrible”, señala, incapaz de contener la emoción.

“La donación de médula ósea no es un proceso doloroso en absoluto”, aclara Elena, quien incide en que “la parte dura se la lleva el paciente, no el donante”. “Y es importante destacar, también, el papel de las donaciones de sangre en el tratamiento de las enfermedades oncohematológicas. En mi caso, por ejemplo, recibí muchísima cantidad de sangre durante todo el proceso, por eso me parece primordial reivindicar la generosidad de todas esas personas que, de manera altruista, deciden acercarse a las unidades móviles de ADOS (Axencia de Doazón de Órganos e Sangue) y a los hospitales a donar porque, sin ellos, yo hoy no estaría aquí”, subraya esta lucense, antes de hacer hincapié en que el procedimiento de la donación de médula ósea es “muy sencillo”. “En la mayoría de los casos, como una simple extracción de sangre. Es muy raro que haya que recurrir a una punción”, explica, y se muestra especialmente orgullosa por el hecho de que a una amiga que se hizo donante de médula ósea a raíz de su enfermedad la llamasen, posteriormente, para llevar a cabo el proceso. “Para alguien completamente sano tiene que ser muy bonito saber que gracias a su existencia, y a su disposición a donar, la vida de otra persona, de cualquier lugar del mundo, ha podido continuar”, reflexiona.

Reivindica también Elena, en este punto, la labor de Asotrame, “fundamental, sobre todo, para los pacientes que están comenzando con el proceso”. “En la asociación, por ejemplo, tenemos un grupo de ‘Apoyo entre iguales’, y el hecho de entrar en contacto con otras personas que han pasado por una enfermedad oncohematológica y verlas vivas, con pelo, con una cara relativamente saludable y demás... es tan terapéutico como cualquier mensaje que te pueda dar un médico del estilo de ‘venga, tú puedes’. Te hace ver de verdad que tú puedes ser esa persona, y eso es tan potente... En mi caso, conocer a gente que había pasado por mi situación tal cual, es decir, con un linfoma de Hodgkin que se les había complicado, y ver que estaban sanos, trabajando y con una vida normal, fue el mayor chute de energía que te puedas imaginar”, destaca Elena, quien insiste en que “Asotrame hace una labor esencial”. “Además, tanto su presidenta, Cristina Piñeiro, como muchos de los voluntarios hemos sido pacientes y conocemos, perfectamente, las necesidades que surgen durante el proceso de la enfermedad, y todo el trabajo de la asociación gira en torno a actuar sobre eso”, reitera.

Una labor que echó a andar hace una década [el próximo día 29, Asotrame celebrará su décimo aniversario con la presentación del documental Diez años de vida, a las 19.00 horas, en el Centro Torrente Ballester de Ferrol, con entrada libre hasta completar el aforo], “por la iniciativa de Cris, Jess y Laura, paciente que sufrió un linfoma de Hodgkin y cuidadoras de familiares, respectivamente”, quienes, “durante todo el proceso de la enfermedad, detectaron que había ciertas necesidades, sobre todo a nivel emocional y social, que no cubrían las administraciones”. “Conscientes, además, de que existía —y continuando existiendo— un gran desconocimiento sobre el procedimiento de la donación de médula ósea, que es fundamental, decidieron poner en marcha la asociación”, explica David Vivar, coordinador de Asotrame, quien detalla que, desde aquellos inicios, la entidad “trabaja en torno a tres objetivos fundamentales”. “El primero es colaborar en proyectos de investigación contra el cáncer. Hasta 2022, lo que hacíamos era aportar, anualmente, una cantidad económica a diferentes iniciativas de ese tipo, pero el año pasado se creó en Galicia una fundación, Stop Leucemia, y nos invitaron a formar parte de ella como patronos, en representación de los pacientes. Desde ese momento, todas las colaboraciones de Asotrame en proyectos de investigación se articulan a través de la presencia en esa fundación, que actualmente trabaja en el IDIS (Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago), en el Complexo Hospitalario Universitario santiagués (CHUS), en estudios científicos enfocados hacia el uso de la inteligencia artificial para el tratamiento de las enfermedades oncohematológicas. La finalidad es poder anticipar cómo actuará una dolencia de ese tipo en el cuerpo de un determinado paciente y así poder realizar tratamientos más personalizados”, refiere.

“Nuestro segundo objetivo”, prosigue el coordinador de Asotrame, “es informar y sensibilizar sobre la donación de médula ósea” porque, “aunque la cifra de donantes registrados ha aumentando muchísimo en la última década, continúan sin ser suficientes” y “sigue habiendo un montón de miedos y mitos” en torno al procedimiento de la donación. “Parte de nuestra labor consiste en llevar a diferentes contextos información sobre el proceso de la donación de médula ósea. Así, trabajamos en centros de enseñanza de todos los niveles educativos, damos charlas de sensibilización en empresas y entidades vecinales, y organizamos cualquier tipo de actividad que nos permita poner sobre la mesa qué es un trasplante de medula ósea, para que los ciudadanos dispongan de información veraz para hacerse donantes”, indica David, quien admite que, “obviamente se ha avanzado bastante en cuanto a número de donantes”, pero “todavía hay mucho desconocimiento”. “En las charlas vemos, por ejemplo, que aún hay muchísima confusión entre el término ‘médula ósea’ y el de ‘médula espinal’, sin tener nada que ver. Sin embargo, esa confusión de conceptos lleva a que muchas personas piensen que la donación de médula ósea se hace a través de una punción lumbar, con una aguja enorme y unos dolores tremendos de espalda, y eso no es real”, refiere el coordinador de Asotrame, antes de apuntar que, “el tercer objetivo de la asociación es prestar apoyo a los pacientes y a sus familiares”. “Apoyo emocional, psicológico, a nivel psicosocial... Nuestra asociación nace con la intención de ser una especie de ‘bastón’, tanto durante el proceso del tratamiento, como una vez superada la enfermedad. En este sentido, contamos con un equipo técnico formado por dos educadores sociales, una administrativa, una psicóloga y una trabajadora social; con un grupo de ‘Apoyo entre iguales’, coordinado por la psicóloga, donde se reúnen pacientes de diagnóstico reciente con otros que ya han pasado el proceso, y que les sirve para compartir emociones, miedos y todo lo que se derive un poco de la enfermedad; y también ofrecemos intervención psicológica a nivel individual, que lleva a cabo nuestra psicóloga, en la sede de Narón. Además, tenemos un grupo de ‘Yoga para pacientes’, dirigido por una instructora especializada en yoga oncológico; dos viviendas de estancia temporal, una en A Coruña, cerca del Complexo Hospitalario Universitario (Chuac), y la otra en Santiago, próxima al CHUS, para pacientes y familiares que se tienen que desplazar a esas localidades para recibir los tratamientos; y también desarrollamos un ‘Club de lectura’, en el que, a través de libros, se trabajan las emociones, entre otras muchas actividades”, señala David, quien subraya que “luego todas las personas que pasan por los servicios de Asotrame tienen la opción de convertirse en voluntarios de asociación”.

“Nos acompañan a las charlas para ofrecer sus testimonios, promueven un montón de actividades y todo ello les sirve, también, para volver a entrar un poco en la dinámica de tener algo que hacer tras el proceso de la enfermedad y de sentirse útiles, al ayudar a que otras personas lleven un poco mejor una situación por la que ellos ya han pasado. De hecho, hacemos ‘Apoyo entre iguales’ en las plantas de Hematología de los hospitales, a donde expacientes acuden acompañados de nuestra psicóloga, y para los enfermos que están ingresados eso también supone un soplo de esperanza”, considera el coordinador de Asotrame, y recalca: “Siempre decimos lo mismo, y es que la finalidad de nuestra asociación es intentar que, durante la enfermedad, también se siga viviendo. Muchas veces, ante un diagnóstico oncológico, parece que la vida se para, que todos los esfuerzos se centran en curarse y que todo lo demás pasa a un segundo plano. No obstante, siempre y cuando las características de la enfermedad lo permitan, ¿por qué no voy a seguir teniendo actividades de ocio? ¿Por qué no me voy a preocupar por mi salud mental o mi estado emocional? En Asotrame tratamos siempre de contribuir a esa normalización, acompañando a los pacientes y a sus familias en la medida en que cada uno de ellos quiera”, reitera.

‘Cicatriz’, la “sanación emocional” de Elena a través del arte

“La curación física de la enfermedad oncológica te la ofrecen los médicos a través de los tratamientos, pero la sanación mental requiere también un trabajo personal. En mi caso, he pasado siete años de tratamientos ininterrumpidos, en el transcurso de los cuales las posibilidades de morir iban aumentando, y eso ha tenido obviamente un impacto en mi salud emocional, del que he sido más consciente una vez superado el proceso porque, cuando estás inmersa en él, únicamente piensas en sobrevivir”, subraya Elena Velasco, trasplantada de médula ósea, a quien le ha ayudado plasmar su “experiencia vital de los últimos años” en un proyecto artístico denominado Cicatriz, expuesto en el centro sociocultural O Vello Cárcere de Lugo, donde podrá visitarse hasta el próximo 15 de noviembre. “Cicatriz es mi proyecto final de la titulación de Cerámica Artística, cursada en la EASD Ramón Falcón de Lugo, con Francisco Fernández Ares como maestro de taller. Parte de una introspección y observación desde la calma para recordar, comprender y asimilar. Supone un intento de colocar en el sitio que les corresponde tanto las emociones como los sucesos traumáticos que viví durante el largo camino del cáncer y sus tratamientos”, explica la propia Elena en la sinopsis de la exposición, donde refiere también que “poniendo el foco en el proceso” de su enfermedad y “en el camino recorrido para llegar a la curación física”, pretende “conseguir, con Cicatriz, la curación emocional y la asimilación real de la experiencia”. “A través de las representaciones físicas en cerámica, obtener un cierre sano y consciente de ese proceso”, apunta, sobre un proyecto que define como “un viaje apasionante, de sanación mental y de búsqueda de la plenitud”.