El epidemiólogo y exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Daniel López Acuña reclama vacunar del COVID “a toda la población” este otoño. “No es una ocurrencia mía, es una recomendación del CDC estadounidense [la máxima autoridad sanitaria de Norteamérica], que pide vacunar a partir de los seis meses con fármacos adaptados a la variante XBB.1.5 de ómicron”, explica López Acuña.

De momento, solo hay dos vacunas aprobadas por la EMA (Agencia Europea del Medicamento) actualizadas a la subvariante XBB.1.5: la de Pfizer y Moderna. “Es muy claro el repunte del COVID, ya que ha bajado la inmunidad colectiva porque ha decaído la protección de las vacunas anteriores”, apunta este epidemiólogo.

López Acuña advierte de que, en España, casi el 35% de los mayores de 60 años no se inoculó la cuarta dosis y, además, hay “casi 20 millones de personas que no se pusieron ni siquiera una tercera dosis”. “Tenemos una población importante —unos 20 o 25 millones de personas— sin niveles adecuados de protección. Necesitamos otra dosis de Pfizer o de Spikevax [comercializada por Moderna], que son las que están adaptadas a la nueva variante”, opina. Otros médicos puntualizan, no obstante, que no habrá vacunas adaptadas para todo el mundo.

Junto a otros epidemiólogos como Alberto Infante Campos y Pepe Martínez Olmos, López Acuña ha defendido recientemente la vacunación de toda la población. El exdirectivo de la OMS considera que España debería empezar “lo antes posible” a vacunar a los grupos de riesgo (mayores de 60 años, inmunodeprimidos y residentes de geriátricos) y “extender” la inmunización a “toda la población” a lo largo del otoño e invierno.

“Hay que cerrar filas y cada comunidad debe hacer una campaña intensiva, como se hizo con la primera dosis, para aplicar la vacuna del covid a todo el mundo”, defiende López Acuña. “Pedimos a las autoridades que hagan un llamamiento y que la quinta dosis sea tan masiva como la primera”, añade.

Según cifras de la OMS, en el último mes los contagios de COVID han aumentado un 38% en todo el mundo. En España, la tendencia también se mantiene al alza en la atención primaria, aunque la mayoría no son casos graves. “No debemos olvidar que un 5% de los infectados desarrollan COVID persistente”, apunta López Acuña.

“No es necesario”

Sin embargo, otros epidemiólogos como Salvador Peiró, investigador de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio), no ven ahora mismo “ninguna necesidad” de vacunar “más que a los grupos de riesgo”. “Hay dos tipos de inmunidad. La que generas contra la infección al vacunarte o infectarte, que dura unos cinco o seis meses, y la que te protege frente a desarrollar COVID grave, la cual se está manteniendo todavía”, explica.