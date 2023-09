La acción humana multiplicó por 35 la tasa de extinción de vertebrados en cinco siglos

Los científicos advierten que la humanidad está “cortando el árbol de la vida”. La acción humana está provocando la desaparición de géneros de animales vertebrados a un ritmo sin precedentes, según un estudio publicado ayer en la revista científica PNAS, publicación oficial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. La conclusión es que la acción humana multiplicó por 35 la tasa de extinción de géneros de vertebrados en cinco siglos, siendo las aves los animales más perjudicados.

En el estudio, con el título de Mutilation of the tree of life via mass extinction of animal genera (Mutilación del árbol de la vida mediante extinción masiva de géneros animales), los autores analizaron el estado de conservación de 5.400 géneros de vertebrados terrestres, que abarcan 34.600 especies, entre los años 1500 y 2022. Averiguaron que se han extinguido 73 géneros desde el año 1500. Las aves sufrieron las mayores pérdidas, con 44 géneros extintos, seguidas por los mamíferos, anfibios y reptiles.

Los resultados revelan que la tasa de extinción fue 35 veces mayor durante este período que la tasa de extinción promedio en el millón de años anterior. Según los investigadores, los géneros desaparecidos en los últimos cinco siglos habrían tardado 18.000 años en extinguirse sin el impacto humano.

Los autores son Gerardo Ceballos, investigador titular del departamento de Ecología de la Biodiversidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Paul R. Ehrlich, biólogo estadounidense conocido por sus predicciones pesimistas —y en algún caso equivocadas— sobre el crecimiento de la población. En 1968 escribió el polémico libro The Population Bomb (La bomba poblacional), en el que pronosticaba hambrunas catastróficas a nivel mundial para los años 70 del siglo pasado debido al aumento de la población, algo que no ocurrió.

Sin embargo, este estudio no es predictivo, sino retrospectivo, y debe ser tenido en cuenta, según Daniel Pincheira-Donoso, investigador del Laboratorio de MacroBiodiversidad de la facultad de Ciencias Biológicas de la Queen’s University en Belfast (Reino Unido). “Los resultados son alarmantes”, señala este científico, doctor en Biología Evolutiva, a Science Media Center. “Ceballos y Ehrlich presentan un estudio que inspecciona la crisis de la biodiversidad (la ‘sexta extinción en masa’) desde una perspectiva novedosa: en lugar de cuantificar el número de especies que se han perdido por causa de la actividad humana, cuantifican el número de linajes de orden superior (que se conocen como géneros), lo cual equivale a ramas completas del árbol de la vida”, resalta.

Este investigador chileno, que no participó en el estudio, subraya que “cuando se extinguen especies dentro de un género, otras especies del mismo género pueden evolucionar, pero, cuando se extingue el género, la pérdida de esas formas de vida es irrecuperable”.

Lo que hace que este estudio sea alarmante no es tanto la extinción de linajes completos de animales, ya que la mayoría de los linajes que alguna vez existieron terminaron extintos por causas naturales, sino la velocidad a la que estos linajes se están extinguiendo. “Este fenómeno es una prueba de que la erosión ambiental causada por la expansión de la actividad industrial del ser humano avanza a una velocidad tan acelerada que los organismos que habitan la tierra no alcanzan a tener el tiempo de adaptarse a esos cambios, lo que causa su colapso”, explica Pincheira-Donoso.

Por otro lado, el experto en Macroecología precisa que es posible que todavía no hayamos descubierto y catalogado más del 25 por ciento de las especies que existen sobre la Tierra, por lo que “estas alarmantes tasas de extinción de especies y de linajes completos podrían solo ser la punta del iceberg, y que la magnitud real de estas extinciones está ocurriendo en especies de las que no tenemos noticia y de cuya existencia nunca vamos a saber”.

Una sola especie

Pincheira-Donoso añade que esta extinción en masa es única no solo por su velocidad, sino porque, tal como recuerdan los autores de la investigación, es la única en la historia que ha sido causada por la actividad de una sola especie: la humana. “Cada actividad que ejecutamos cada día, como encender la luz, conducir un vehículo, tirar comida a la basura o usar un ascensor, contribuye a la erosión de los ambientes de los que todos dependemos para nuestra subsistencia. Y todos podemos contribuir un poco a mitigar esta crisis”, señala el investigador.

Hace un lustro, otro estudio calculó que más de 300 especies diferentes de mamíferos habían sido erradicadas por las actividades humanas, y que la historia evolutiva única total que se había perdido equivalía a 2.500 millones de años.

Los nuevos datos son coherentes con los existentes sobre la erosión de biodiversidad que la IUCN Red List [Lista Roja de especies amenazadas] ha recopilado durante décadas. “Revelan lo que deberíamos entender como una más de las tantas advertencias que la ciencia nos ha venido entregando durante las últimas décadas: que nuestra actividad fuera de control está causando una devastación de la vida en la Tierra”, sentencia Daniel Pincheira-Donoso.