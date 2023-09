Padrón declarou o día de hoxe, 19 de setembro, como xornada de loito oficial polo pasamento de Pepe Domingo Castaño. Así figura no decreto asinado polo alcalde, Anxo Arca, despois do acordo unánime adoptado polas tres forzas políticas da Corporación tras a celebración do pleno de onte. O acordo xa se fai visible coas bandeiras dos edificios públicos municipais que ondean a media hasta.

Pepe Domingo Castaño morreu en Madrid na madrugada deste domingo 17 de setembro aos 80 anos. O célebre xornalista, que naceu en Lestrobe (Dodro) o 8 de outubro de 1942, trasladouse aos poucos días coa súa familia a vivir á zona vella de Padrón. Castaño tivo unha longa traxectoria profesional no mundo audiovisual como presentador de programas radiofónicos e televisivos de grande éxito a nivel nacional e tamén como cantante e escritor. Na súa prolífica carreira gañou unha longa listaxe de premios e condecoracións. O decreto da Alcaldía recolle que Pepe Domingo Castaño nunca deixou de estar fortemente ligado a Padrón, onde reside gran parte da súa familia, sendo un grande embaixador da vila e dos seus recursos culturais, naturais, literarios e gastronómicos, aos que facía referencia publicamente sempre que tiña ocasión. Homenaxe en Madrid O rexedor de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, avanzou que xa está “evaluando” as opcións para render unha homenaxe permanente ao locutor Pepe Domingo Castaño, que podería dar nome a “unha instalación deportiva” ou ser obxecto “dalgunha outra iniciativa”. Almeida afirmou que onte mesmo pediu aos seus concelleiros que analizasen as “posibilidades” que hai para homenaxear ao comunicador, que para o alcalde madrileño era “un símbolo que nos une a todos”. Pepe Domingo Castaño “merece que Madrid lémbreo” porque, se ben naceu en Galicia, “o seu lugar no mundo era Madrid”, e por iso “tenlle que facer un recoñecemento”, considerou Almeida.