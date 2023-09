El Ministerio de Sanidad recomienda por primera vez a las autonomías que vacunen de la gripe a las personas fumadoras. Este colectivo tiene más riesgos respiratorios y más posibilidades de complicaciones como el desarrollo de neumonías y otras sobreinfecciones respiratorias. Este año, además, también se vacunará contra la gripe a los niños de entre 6 y 59 meses.

Ambos grupos están incluidos en el documento de 'Recomendaciones de vacunación frente a gripe y covid-19 en la temporada 2023-2024 en España", del Consejo Interterritorial de Sanidad. Son recomendaciones que suelen seguir todas las autonomías. Cabe recordar que la vacunación en España no es obligatoria, sino opcional, aunque España es uno de los países de la UE con mayores tasas de vacunación.

Cataluña, en concreto, comenzará a vacunar de la gripe y covid en las residencias a finales de mes, concretamente el martes 26 de septiembre, tal y como ha avanzado 'El País' y ha confirmado EL PERIÓDICO DE CATALUÑA, del Grupo Prensa Ibérica. La 'conselleria' prepara para este viernes a las 10 de la mañana una rueda de prensa para informar de los detalles de la campaña de vacunación catalana. Después de las residencias, por el momento solo se vacunará de gripe y covid, a partir del 15 de octubre, a los mayores de 60 años, población vulnerable o con factores de riesgo y profesionales.

Los centros de atención primaria (CAP) se preparan este año para un "otoño caliente" debido a la ampliación del calendario vacunal. Las enfermeras de la primaria catalana, unas 5.700 (26.700 en el global del sistema sanitario), tendrán que vacunar, además de a los fumadores y niños de entre 6 y 59 meses de la gripe, a los bebés de menos de seis meses del virus respiratorio sincitial (el VRS, responsable de la bronquiolitis. El año pasado, además, ya se habían añadido otras dos vacunas: la del herpes zóster en personas de entre 65 y 80 años (que no de 65 a 80 años) y la del virus del papiloma humano en niños de sexto de primaria.

La vacuna del covid-19

El epidemiólogo y exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Daniel López Acuña ha llamado recientemente en este diario a vacunar del covid a toda la población debido al aumento del virus. "No es una ocurrencia mía, es una recomendación del CDC estadounidense [la máxima autoridad sanitaria de Norteamérica], que pide vacunar a partir de los seis meses con fármacos adaptados a la variante XBB.1.5 de ómicron", esgrimía López Acuña.

El epidemiólogo advierte de que, en España, casi el 35% de los mayores de 60 años no se inoculó la cuarta dosis y, además, hay "casi 20 millones de personas que no se pusieron ni siquiera una tercera dosis". "Tenemos una población importante -unos 20 o 25 millones de personas- sin niveles adecuados de protección. Necesitamos otra dosis de Pfizer o de Spikevax [comercializada por Moderna], que son las que están adaptadas a la nueva variante", opina. Otros médicos puntualizan, no obstante, que no habrá vacunas adaptadas para todo el mundo y que ahora mismo no es necesario vacunar de covid a toda la población porque no están aumentando los ingresos ni la enfermedad grave. "Más adelante ya se verá. Primero los vulnerables", opinan.