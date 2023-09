A natureza foi sempre a nosa fonte de recursos enerxéticos durante toda a historia da humanidade. Desde o descubrimento do lume, foron necesarios varios miles de anos para que aprenderamos a controlalo para quentarnos, cociñar ou defendernos das bestas. Máis tarde, a metalurxia implicou a combustión de madeira e carbón vexetal. O vento facilitou a expansión alén dos mares. Os muíños hidráulicos e eólicos xurdiron da necesidade de moer cereais e bombear auga. A máquina de vapor, fundamento da Revolución Industrial, tería gran importancia na modernización do transporte marítimo e do ferrocarril. Máis tarde, serían os combustibles fósiles e a enerxía nuclear os que protagonizarían a era enerxética ata os nosos días. Actualmente, a escaseza de recursos fósiles e o cambio climático converten ás enerxías renovables no futuro da humanidade. Este feito sufriu unha grande aceleración debido á pandemia mundial do SARS-CoV-2 e á recente Guerra en Ucraína.

As enerxías renovables son, segundo Nacións Unidas, “un tipo de enerxías derivadas de fontes naturais que chegan a repoñerse máis rápido do que poden consumirse”. Estas fontes renovables poden obterse na terra (enerxías renovables onshore) ou no mar (enerxías renovables offshore). No século XX a orixe das enerxías renovables era fundamentalmente onshore, polo que a maioría das áreas boas en termos de recurso enerxético (solar ou eólico, por exemplo) están actualmente ocupadas por tecnoloxías que as aproveitan. Isto, unido ao feito de que no mar a enerxía producida adoita ser maior debido ao menor rozamento do vento coa superficie mariña, motivará nos próximos anos o crecemento exponencial das enerxías renovables mariñas.

A “Estratexia Europea sobre as Enerxías Renovables Mariñas” de 2020 estableceu uns obxectivos para a Unión Europea de 60 GW de enerxía eólica mariña e de 1 GW de enerxías do mar para 2030. Por outro lado, o Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030 establece uns obxectivos de enerxía eólica de 50 GW e enerxías do mar de 60 MW para 2030 a nivel español. Ademais de isto, a “Folla de Ruta para o desenvolvemento da eólica mariña e das enerxías do mar en España” establece como obxectivos para o 2030 entre 1 e 3 GW de enerxía eólica mariña e entre 40 e 60 MW en enerxías do mar. A nivel internacional a Axencia Internacional de Enerxías Renovables (IRENA) establece para o 2030 unha capacidade de 3.300 GW de enerxías renovables e no 2050, 33.000 GW. Por outra parte, a Axencia Internacional da Enerxía considera que no 2040 a enerxía eólica mariña suporá o 50% da xeración eólica en Europa.

As enerxías renovables mariñas poden clasificarse polo tipo de enerxía (enerxía eólica mariña ou do vento, enerxía undimotriz ou das ondas, enerxía das correntes, enerxía das mareas, enerxía por gradientes térmicos, enerxía solar mariña, entre outras) ou por profundidade (sistemas fixos ou instalados a menos de 60 m de profundidade e sistemas flotantes ou instalados a profundidades superiores a 60 m).

Do recurso enerxético dispoñible no mar a nivel mundial, o 82% son ventos oceánicos, o 8% son ondas e o resto son outros tipos de enerxías coma a biomasa, as correntes ou as mareas. Debido a isto, a enerxía eólica mariña é a que conta coa tecnoloxía máis desenvolvida na actualidade. Dentro da enerxía eólica mariña podemos diferenciar: os sistemas fixos, que se instalan en augas pouco profundas coma os monopilotes, as jackets ou os sistemas de gravidade, e os sistemas flotantes, que se instalan en augas profundas coma as plataformas de tipo spar, semisumerxibles ou TLP (Tensioned Leg Platform). As tecnoloxías fixas foron desenvolvidas desde 1991, cando se instalou o primeiro parque eólico mariño fixo do mundo en Dinamarca. Por outra banda, en 2017 instalouse o primeiro parque eólico mariño flotante a nivel mundial en Reino Unido, formado por cinco plataformas flotantes de tipo spar que foron construídas todas elas no estaleiro de Navantia Fene (Galicia). Actualmente os países que teñen máis parques eólicos mariños instalados en Europa son Reino Unido, Alemaña, Países Baixos, Bélxica, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Irlanda e Portugal. O futuro da enerxía eólica mariña pasa pola redución de custes de construción das plataformas e de instalación e mantemento dos parques flotantes, posto que a maior parte das zonas costeiras mundiais presentan augas moi profundas que fan imposible a instalación de sistemas fixos.

O mar, fonte de enerxía nos períodos de estío para moitos de nós, sempre satisfaceu as nosas necesidades alimentarias e de transporte a novos mundos. O futuro do mar pasa pola súa sostenibilidade e o uso responsable dos seus recursos dentro da Economía Azul.

Galicia forma e formará parte desta nova revolución enerxética non só construíndo plataformas, eido no que somos actualmente potencia mundial e xeradora de emprego, senón tamén instalando e mantendo parques eólicos mariños flotantes, sempre, obviamente, desde o respecto ao medioambiente mariño e os outros usos que o mar tivo desde tempos inmemoriais.

1 Profesora Contratada Doutora. Universidade da Coruña (Fene, 1974) 2 Profesora Titular de Universidade. Universidade da Coruña Socias de Amit-Galicia (Betanzos, 1985)