A medida que el invierno se aproxima en el hemisferio norte aumenta la preocupación relacionada con el COVID-19 debido a la evolución que se está observando y que apunta a un aumento de hospitalizaciones y casos severos, destacó ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Entre los relativamente pocos países que están reportando, tanto las hospitalizaciones como los ingresos en cuidados intensivos han aumentado en los últimos 28 días, particularmente en Europa y en (el continente de) América”, dijo ayer en una conferencia de prensa el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Consideró que cuando todavía no se cumplen dos años desde que el mundo se encontraba en el periodo agudo de la pandemia, los niveles de vacunación entre los grupos considerados de alto riesgo en caso de contraer la infección siguen siendo muy bajos. Dos tercios de la población mundial completó la vacunación inicial (dos dosis) y solo un tercio ha recibido una dosis de refuerzo. “Quizás la COVID ya no sea la crisis aguda que fue hace dos años, pero eso no significa que podemos ignorarla”, declaró.

La jefa de la célula técnica contra el COVID en la OMS, Maria Von Kerkhove, explicó que los datos que tienen los científicos para vigilar la circulación del virus son cada vez más escasos porque el monitoreo en los países se va reduciendo.

Subvariantes

Lo que se sabe es que las subvariantes que están circulando actualmente tienen que ver con la variante ómicron sin que haya una que sea claramente dominante. Se trata de las variantes XBB.1.5, XBB.1.16, y EG.5. “La EG.5 está aumentando en todo el mundo y las otras dos XBB están empezando a disminuir, pero no tenemos ninguna variante dominante”, señaló.

Asimismo, apuntó que, aunque “no se ha detectado un cambio en la gravedad, todos estos virus que están circulando pueden causar toda la gama de enfermedades”. “Si uno se infecta con este virus, sea cual sea la variante que esté circulando, puede causar desde una infección asintomática hasta una enfermedad grave y la muerte. La buena noticia es que nuestras medidas funcionan”, destacó la doctora Vankherkove.