A “poesía ventureira apañada nos camiños” —Suso de Toro dixit— de Carmen Villar tivo onte a súa primeira posta de longo coa presentación oficial do libro Os mil e un días (Xerais). O lugar escollido foi a Libraría Numax en Compostela, onde a música tivo un lugar moi especial.

Villar —quen hai pouco publicara obra no volume colectivo Contármonos— estableceu un diálogo co director de Xerais, Fran Alonso; a guitarra de Álex Monteagudo; a escritora Andrea Barreira e o profesor da UVigo Beni Salgado.

Foi precisamente este último o que animara a poeta e xornalista a recoller en papel parte da creación que verquera nas súas redes baixo o proxecto dun fotopoema por día coa sinatura de @CarmedeMilmanda. O poemario é unha síntese das poesías e imaxes que durante varios anos levaba agasallando en internet. En total, a obra en papel presenta 111+1 poemas con cadansúa imaxe.

Preguntada por que agora se animou a publicalos en libro, Carmen Villar explicou que “moita xente ao longo destes anos insistíame, preguntábame se tiña algo publicado, onde podía conseguir un libro meu. A miña resposta era se cadra, quen sabe... e pensei que talvez ía sendo hora de dar o salto da virtualidade ao papel. Por sorte, topeime coa complicidade e bo facer de Xerais, onde trataron con moito agarimo o material”.

Villar reflexiona tamén que “coa literatura acontece o mesmo fenómeno ca coa arte que queda fóra dos museos: a beizón da materialidade é un transo aínda preciso para ser canónica. Crear nas redes sociais, malia a constancia, é como digo nun dos meus versos, escribir sobre a neve e saber que o sol derretirá as nosas palabras”.

O paso do tempo, a lembranza dos seus avós, a expresión melancólica e as metáfora nas imaxes das súas fotografías son algúns dos piares deste libro que tamén presenta ilustracións realizadas pola autora galega.

Para Villar, “a poesía é, como teño escrito, coma beber auga do río coas marecolecto os meus versos día a día do que vou atopando fóra e dentro. Ás veces é a imaxe a que desata un poema, buscando atopar o que leva dentro, e outras é o poema o que me pide buscar unha imaxe para completalo ou discutilo.ns. Non hai auga mellor nin máis fresca”. Neste punto bota tamén man das metáforas para vencellar a creación lírica “coa auga das minas de auga, que conducían ao máis prezado elemento ata as nosas bocas despois de percorridos subterráneos nos que as rochas ían deitando nelas todos os meigallos das mouras”.