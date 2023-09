Pepe Viyuela: “La gente fusiona tu persona con el personaje y no me molesta, al contrario, es bonito”

Pepe Viyuela es uno de esos actores que no necesitan presentación porque su carrera es tan larga y está tan consolidada que es prácticamente imposible que alguien no le ponga cara. Actor de cine, televisión y teatro, payaso y escritor de poesía. La versatilidad es la firma de la casa. Este domingo, actúa en Carballo en el Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) con su espectáculo Encerrona, una reflexión sobre lo cotidiano desde la perspectiva del payaso. Él no viene a actuar pero se ve obligado ante la mirada de un público que parece exigirle algo. Los treinta años de gira con esta obra avalan su calidad.

Regresa a Galicia tras haber estado en Verín hace poco. ¿Qué es lo que más le gusta de aquí?

Yo díría que la gente, los amigos que tengo ahí, y luego, por supuesto, esa variedad geográfica y de paisaje que tiene. Como destino marítimo prefiero siempre el norte, pero después también hay zonas de interior que me gustan mucho. Y no puedo olvidarme de la gastronomía o los vinos. Pero si tengo que quedarme con algo diría que la gente porque siempre que voy a Galicia me siento muy bien acogido.

Presenta este domingo en Carballo Encerrona, una obra con la que lleva tantos años viajando por toda España. Es un show muy metafórico. ¿Cuál es la moraleja?

Diría que ya que estamos encerrados o ya que hemos llegado a un sitio del que no podemos salir fácilmente (ya llegará el momento de hacerlo), pues lo mejor es pasarlo bien y vivir rodeado de buenos amigos, en este caso del público, y reírse lo máximo posible.

Es actor de cine, televisión y teatro,payaso y escribe poesía. ¿Con qué faceta se queda?

Con la de payaso. Es la que más me gusta y además creo que reúne a todas las demás. Un payaso no deja de ser un actor, se interpreta a sí mismo, pero es muy parecido. Y sí, la poesía me gusta, soy un aficionado, y los payasos también tienen algo de poetas. Hacen poesía no con la palabra, sino más bien con sus acciones y esa relación que establecen con los demás.

La mayoría de la gente le asocia con la silla o la escalera, pero la generación de los 90 le relaciona con Aída, una de las sitcoms más longevas de nuestra televisión y que tantas risas nos ha dado. ¿Qué ha supuesto en su carrera?

Aída supuso una experiencia muy larga y muy gratificante porque aprendí muchísimo. Estuve durante diez años seguidos interprentando un personaje, y con un equipo al que al final acabé viendo incluso más que a mi propia familia; no me aburrí ni un solo día de esos 10 años, al revés. Acudía a trabajar con la sensación de que iba a jugar y a divertirme. Fue una de las décadas más bonitas de mi vida, absolutamente inolvidable. Han pasado diez años desde que terminó y me parece imposible, quizás también porque la serie se sigue emitiendo y la gente la sigue viendo. Hay jóvenes que la ven ahora y no habían nacido cuando terminó. Además, es transgeneracional, también la sigue viendo gente mayor. Ahora mismo acabo de salir de un sitio en el que me han llamado Chema. La gente fusiona tu persona con el personaje y te llaman así, cosa que no me molesta, al contrario, me parece bonito.

Otro personaje al que se le asocia es a Filemón, una figura que ha marcado a varias generaciones. ¿Se llevó una alegría cuando le escogieron?

Cuando Javier Fesser me propuso hacerlo, tras un largo proceso, me dijo: “No te pongas tan contento porque te he jodido la vida ya que ahora solo vas a ser Filemón”. Y de algún modo es cierto porque aunque me reconocen como Chema, hay mucha gente que también se acuerda de Filemón, sobre todo los amantes del cómic o los admiradores de Ibáñez. Con mis personajes me ha tocada la lotería varias veces y Filemón, sin duda, fue un premio gordo.

A lo largo de su carrera ha trabajado con grandes actores. ¿A pesar de su experiencia sigue aprendiendo cada día algo de sus compañeros?

Aprendo de todos, de los actores, de los equipos, de los guionistas, de mí mismo. A veces hago cosas que no me gustan e intento corregirlas. Si tienes la sensación de que ya lo sabes todo es mejor que cierres y te jubiles. La curiosidad, las ganas de aprender mantienen joven el espíritu.

Los actores cómicos a menudo se ven encasillados en este género, pero usted también ha demostrado sus dotes para el drama. ¿Es algo que le preocupa?

No solo no me preocupa sino que es bueno que la gente piense que hay algo que sabes hacer, más o menos, y que te llamen por eso. Es una muestra de confianza y reconocimiento a todo lo que has hecho. El verdadero drama es que no se acuerden de ti, que no te llamen, eso sí que es una faena. Que piensen en mí por la comedia es algo que siempre agradezco, y cuando aparecen personajes que no tienen ese tinte pues también. Significa que confían en mí para hacer algo que no parece escrito para alguien como yo.

Ha publicado seis libros de poesía. ¿Qué le aporta este género literario?

La palabra me parece un milagro. Que podamos entendernos a través de sonidos articulados, que transmitamos pensamientos y emociones a través de ellos, me fascina, es como algo mágico. Me encanta leer y a fuerza de ello me he dado cuenta de lo maravillosas que son las palabras e inevitablemente uno acaba esbozando las suyas. Escribo poesía porque es un género que permite trabajar de una forma menos rigurosa. Si uno se dedica al ensayo, la novela o al teatro tiene que dedicarle más tiempo a cada página, pero con la poesía puedes tener abierto un poema, dejarlo dormir el tiempo que sea, y empezar otro.

¿Qué proyectos tiene entre manos?

Este espectáculo sigue de gira, ya que es una gira permanente que empezó hace treinta años. Tengo también una serie de televisión, de época, que empezaremos a grabar a principios de año, pero todavía no hemos firmado, por lo que no diré el título. Estoy de gira con las funciones de teatro Las nubes y Uz: el pueblo. También estoy trabajando en recitales de poesía y hay una novela picaresca que queremos llevar a escena el año que viene.

Y ya para terminar y para volver a Encerrona. ¿Por qué nadie debería perderse esta obra?

Está invitado todo aquel que quiera pasar un buen rato. La intención no es otra que hacer reír, luego también se abren otras posibilidades ya que puede sugerir metáforas, reflejos e ideas. Pero si te gusta el humor absurdo y visual, este payaso es a lo que se dedica: a hacer reír con gestos y trabajando con objetos y emociones muy absurdas pero sugerentes.