Aún se desconoce qué originó el devastador incendio que se produjo el domingo a las seis de la mañana en las discotecas Teatre y Fonda Milagros de Murcia y que se saldó con 13 fallecidos. Pero lo cierto es que nadie debería haber estado allí porque ambos locales carecían de licencia desde hacía un año y medio y existía sobre ellos una orden de cierre.

Lo reconocieron ayer los responsables de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia del anterior y actual equipo de Gobierno local: Andrés Guerrero (PSOE) y Antonio Navarro (PP). Ambos ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que explicaron que Teatre pidió en 2019 permiso para partir su espacio en dos, con el fin de abrir un nuevo local. El Consistorio se negó, entendiendo entonces, explicó Navarro, que para abrir una nueva discoteca necesitaban pedir una nueva licencia. La negativa de Urbanismo no paró los pies a Teatre. Es más, la reforma ya estaba hecha. En 2018 ya funcionaba la Mansión de Teatre en el mismo lugar que ocupó después Fonda Milagrosa.

Finalmente, el ayuntamiento dictó en enero de 2022 una orden de cese de actividad sobre Teatre S.L., que fue recurrida por la discoteca, sin éxito. En marzo de ese año era desestimado el recurso, por lo que ya no podía abrir.

El caso de Fonda Milagrosa es más llamativo, ya que, como Teatre nunca obtuvo la licencia para dividir su espacio en dos, ni siquiera existía “administrativamente” para el ayuntamiento. Unos meses más tarde, en octubre de 2022, la concejalía bajo las órdenes de Guerrero requirió a los servicios de inspección municipales que ejecutaran la orden de cese. Estos, aseguraron, visitaron la sala ese mismo mes y emitieron un acta. No especificó el edil si visitaron Teatre y Fonda Milagrosa o solo la primera, ni si se dieron cuenta de que había dos discotecas en lugar de una (como ocurría desde hacía años). Sí que afirmaron que, desde esa fecha, el Ayuntamiento no había vuelto a tener ningún conocimiento de la actividad de los negocios, como tampoco recibieron noticia alguna de incidentes en el lugar. Hasta el domingo, evidentemente.

Declaraciones a la radio

“Desde luego, los que estamos aquí no teníamos constancia de ningún local abierto porque es imposible”, intentaba explicar el actual teniente de alcalde de Planificación Urbanística. En ese tiempo, 11 meses (con un cambio de Gobierno municipal en mayo), Teatre y Fonda Milagrosa han abierto con normalidad y celebrado fiestas.

Según ha podido saber La Opinión de Murcia —del mismo grupo que LA OPINIÓN— de fuentes cercanas a la Policía Local, a este cuerpo el Consistorio no le comunicó el cese de actividad de Teatre. No solo eso, el colombiano Juan Esteban Ramírez, dueño de Fonda Milagros, aseguró ayer en declaraciones a una radio de su país recogidas por la agencia Efe que nunca le notificaron el “cese de la actividad” del local. Y recalcó que es “ilógico que las autoridades pertinentes permitan que un local que supuestamente no tiene licencia pueda seguir abriéndolo un año y medio”. La portavoz de Teatre, María Dolores Abellán, tras conocer las acusaciones vertidas sobre esta empresa, se lanzó a desmentir que estuvieran abriendo sin el perceptivo permiso del Ayuntamiento y aseguró que sí tenían licencia.

El abogado de Ramírez, Francisco Adán, también negó que hubiera una orden de cese de actividad y remarcó que el local contaba con licencia, pero esta documentación “se ha quemado” al estar en el interior del local.

Por su lado, la portavoz de Teatre, María Dolores Abellán, que habló ayer en nombre de la discoteca, afirmó que la sala tenía “la licencia en regla” y que en breve, tras recabar la documentación necesaria, los abogados del propietario “rebatirán las irregularidades o mentiras que se han dicho”. La Fonda Milagros señaló que mantenía un contrato de arrendamiento con la empresa Teatre para ocupar parte de la nave. Ambas discotecas negaron ayer que sus locales fueran origen del fuego.

Juan Inglés Rojo, socio y administrador único de la empresa Teatre Murcia, es quien gestiona el local desde septiembre de 2018, según indica el Registro Mercantil de Murcia. Además, es propietario de hasta una decena de empresas, algunas dedicadas a la hostelería, pero también fue socio de la empresa prestamista Omarcux, una actividad de usureros que terminó por costarle la vivienda a algunas personas que pidieron dinero con altos intereses para pagar deudas. Por este motivo llegó a estar en prisión provisional acusado de delitos como escrituras falsas, estafa y apropiación, pero fue absuelto en 2018.

La policía pide utensilios para cotejar el ADN

Cepillos de dientes, cuchillas de afeitar, objetos personales... cualquier utensilio es válido para que la policía pueda extraer muestras de ADN con el fin de identificar a las víctimas del incendio que, por el estado de los cuerpos, es imposible hacerlo a través de las huellas dactilares. Familiares de los desaparecidos se acercaron ayer hasta la Jefatura Superior de Policía para aportar tanto estos objetos como sus propias muestras biológicas para que se puedan cotejar y la identificación resulte más sencilla.

Al menos cinco cuerpos pudieron ser identificados por las huellas de los dedos, pero el resto deberán pasar ahora por un largo y complejo proceso, donde intervendrá el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, al encontrarse completamente calcinados, según confirmó ayer el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez. Estas tareas podrían prolongarse más de una semana, para el desconsuelo de los familiares que ayer aguardaban noticias.

Miriam Montealegre fue una de las primeras en pasar por la comisaría del centro de Murcia. Es la tía de Eric Hernández, el joven de 30 años que celebró su cumpleaños en uno de los reservados de la primera planta de la discoteca Fonda. Su hijo Walter acudió a la fiesta: “Me llamó para preguntar si estaba Sergio (hermano de Eric) en la casa. Le pregunté que qué pasaba, y me dijo que la Fonda se incendió”, explicó entre sollozos. “Quedaron atrapados”. Aunque no hay confirmación oficial, entre los posibles fallecidos también estarían la novia de Eric, Orfilia Landón, y otros dos amigos: Tania y John. También habría fallecido una de las camareras del local.

Hasta las puertas del local incendiado se acercaron Leidy y Jacqueline intentando saber algo de sus amigos. Muy cercanos a la familia de Eric, la primera explica que no acudió a su fiesta al estar de baja, pero que es una discoteca que frecuenta todo el grupo de amigos.

Entre los fallecidos habrían personas de nacionalidad colombiana, nicaragüense, ecuatoriana y española con doble nacionalidad española y ecuatoriana. La discoteca era frecuentada por la comunidad latina, donde se reúnen muchos para celebrar cumpleaños y fiestas especiales.