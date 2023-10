La conciliación no es tarea fácil para algunos padres, sobre todo cuando el niño no tiene colegio. En estos casos la Xunta ofrece ayudas para que las familias que por problemas puntuales como enfermedad o por cuestiones laborales no puedan hacerse cargo de sus hijos puedan contratar un cuidador o llevarlos un campamento o una ludoteca. Y la demanda de estas subvenciones, del llamado Bono Concilia, se ha duplicado en solo un año hasta alcanzar las 13.200 peticiones.

Este incremento, según la Xunta, pone de manifiesto el “éxito” de la iniciativa, pero también revela las dificultades que tienen algunos padres para conciliar. Con este apoyo económico las familias con niños menores de 12 años y en las que trabajan los dos progenitores pueden disponer de 200 euros por cada niño para pagar un campamento o cualquier otro recurso o servicio de conciliación como una ludoteca. Si lo que necesitan es contratar a una persona empleada del hogar o un cuidador a domicilio la cuantía del apoyo económico asciende a 500 euros. El Bono Concilia está pensado para facilitar a los padres el cuidado de sus hijos fuera del periodo escolar —en las vacaciones de verano, Navidades o Semana Santa— y para atender problemas puntuales por los que ellos no pueden hacerse cargo de los niños, bien sea por enfermedad o por motivos laborales. Y este año estas ayudas han sufrido un auténtico bum. De 6.200 solicitudes se ha pasado a 13.200. El Gobierno gallego concederá esta prestación económica a todas las familias que lo soliciten y cumplan los requisitos. Con este objetivo se ha ampliado el crédito del programa en más de 950.000 euros, con lo que en esta anualidad contará con un presupuesto total de 2,5 millones. No son las únicas ayudas cuya demanda se ha disparado. La inflación y el incremento de los precios de la luz elevaron un 60 por ciento los beneficiarios de las nuevas subvenciones habilitadas por la Consellería de Economía para complementar al Bono Social Eléctrico del Estado. Se beneficiarán 9.600 familias. Estos apoyos sustituyen al anterior bono social eléctrico gallego que consistía en el pago del 50% de la factura anual (con ayudas como máximo de 300 euros que subían a los 450 euros en el caso de las familias numerosas) y del que se beneficiaron el pasado año 5.900 hogares. Con las nuevas ayudas crecen los beneficiarios, que son todos aquellos considerados consumidores vulnerables severos que cobren la Risga, el ingreso mínimo vital o una pensión no contributiva. Además la cuantía de la ayuda también se eleva un 50% hasta los 450 euros, cifra que será que ascenderá a 650 euros para familias numerosas. Política Social abre pesquisas tras las quejas por avisar de inspecciones a residencias El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó ayer que la Consellería de Política Social ha abierto una investigación tras las denuncias de algunos inspectores de filtraciones a residencias privadas advirtiéndoles de las fechas en las que se iba a proceder a una inspección. “Queremos saber qué paso y si hay personas responsables que no han incurrido en ninguna conducta no adecuada a sus deberes como funcionarios públicos, no tendrán absolutamente ningún problema”, explicó. El pasado agosto inspectores de servicios sociales acusaron a la Xunta de estar filtrando las fechas de sus controles a las residencias gallegas. La asociación REDE, de familiares de usuarios de residencias de personas mayores, denunció ayer que el Gobierno gallego abrió expediente a los inspectores que denunciaron estas filtraciones. Rueda ayer no concretó los términos de la investigación, pero apuntó a una pesquisa “en sentido amplio sobre todo lo que rodea este asunto”. Por otro lado, el jefe del Ejecutivo gallego puso en cuestión la nueva fecha comprometida para la llegada de los trenes Avril a Galicia. Y respecto a la posibilidad de que pudiese avanzar la fecha de las elecciones autonómicas en el Debate del Estado de la Autonomía se limitó a señalar que en su discurso explicará “lo que le gustaría seguir haciendo y nada más”. En el Consello de la Xunta se dio cuenta del balance de la vendimia de este año, que fue la segunda más abundante de la historia con 75,4 millones de kilos de uva. También se autorizaron las ayudas para crear aparcamientos seguros para el transporte de mercancías en las áreas de servicio con un presupuesto de 500.000 euros. Y se anunciaron 9,3 millones para costear los gastos que tengan los parados que acudan a cursos.