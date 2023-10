La inmobiliaria Arial, promotora de Visma, gana el Premio de Arquitectura de Galicia

La empresa inmobiliaria compostelana Arial, principal impulsora del proyecto urbanístico coruñés de San Pedro de Visma, ha recibido el Premio de Arquitectura de Galicia al mejor proyecto en los años 2020-2022 con Cornes Espacio Residencial, un conjunto de 125 viviendas con espacios verdes asociados en Santiago de Compostela, distribuidos en tres edificios y siete alturas. La obra está firmada por Manuel Carbajo Capeáns y Celso Barrios Ceide, de Carbajo y Barrios Arquitectos, y ya había obtenido otros reconocimientos: el galardón en la categoría de edificios residenciales de nueva planta del Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG); el del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya; y un accésit en los premios de arquitectura Juana de Vega.

Arial ya había conseguido el primer premio del Colexio de Arquitectos de Galicia en la categoría de vivienda por el edificio Galeras Entrerríos, y, en 2019, por Trece Rosas. Los dos son proyectos compostelanos. Su primer plan en A Coruña está en San Pedro de Visma, donde se prevé construir unos 3.500 pisos. Allí, Arial cuenta con acuerdos de compra sobre el 25% del sector, y calcula que desarrollará 900 pisos entre libres y concertados: prevé empezar la comercialización y las obras en 2024.

El máximo responsable de la firma, Juan Álvarez Rivera, señala que, al igual que en el proyecto premiado de Cornes, su idea es continuar con el uso de materiales sostenibles y duraderos, principalmente con manufactura gallega, como los sistemas de fachada de Cortizo Infinity, de aluminio 100% reciclado, y la madera gallega termotratada de Finsa. Defiende que San Pedro de Visma “es el único ámbito de A Coruña capaz de transformar el mercado de la vivienda, y al mismo tiempo generar la mayor bolsa de espacios libres y equipamientos públicos”. La firma, afirma Álvarez, apuesta por actuaciones que permitan la “regeneración urbana” y por ofrecer “vivienda de alta calidad y arquitectura a precios competitivos”, y el 85% de la superficie de San Pedro de Visma, promete, se dedicará “a espacios libres”.

Premio coruñés

El galardón de rehabilitación correspondió a un proyecto coruñés: el del Espazo Amizar, a cargo de Iglesias y Veiga Arquitectos y Manuel Vázquez Muíño. Se trata del edificio de la antigua Delegación de Sanidade en A Coruña, ubicada en Gregorio Hernández, y el Gobierno gallego lo reformó para acoger servicios administrativos y otros vinculados a organizaciones sanitarias y sociales. Abrió este enero. El equipo ganador hizo mención al fallecido exconselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, como “artífice” del proyecto. También se repartieron premios a la sostenibilidad, uno de los cuales fue para en un proyecto de un estudio coruñés, Prieto Patiño Arquitectura, formado por Juan Ignacio Prieto López y Faustino Patiño Cambeiro. Se trata de la huerta y el invernadero del restaurante Culler de Pau, en O Grove (Pontevedra), a cargo de SLP. Otros galardones recayeron en un cebadero de ganado en A Fonsagrada (Lugo), a cargo de Alfonso Salgado Suárez y Francisco Xabier Liñares Túñez, que refleja el paso de la ganadería intensiva a la extensiva; una vivienda unifamiliar de Celanova (Ourense), diseñada por Manuel Jorreto Díaz (quien reivindicó que la arquitectura sirva para “dañar menos planeta”).

El premio a la carrera profesional en arquitectura fue para en Pedro de Llano, conocido por obras como la rehabilitación de la aldea prerromana de Piornedo, en Cervantes (Lugo), o modificar el compostelano Pazo de Raxoi para acoger al Consello da Cultura Galega, Pedro de Llano ha hecho una reivindicación de la “arquitectura anónima” de Galicia, se adapta al territorio y se hace “en función de las necesidades” de la gente.

En cuanto a los aparejadores, el galardón a la carrera profesional recayó en Carlos Jorreto Veiga, con 83 años y una trayectoria de más de seis décadas, con actuaciones como la rehabilitación de Santo Estevo de Ribas de Sil.

En un discurso en la Cidade da Cultura ante el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y las conselleiras de Medio Ambiente e Infraestruturas, Ángeles Vázquez y Ethel Vázquez, Pedro de Llano hizo un llamamiento al Gobierno gallego a dar marcha atrás en la autorización de una línea de alta tensión que atravesará el Castro Lupario (situado entre Brión y Rois, en A Coruña), lo que tacha de “atrocidad”. “Esta sería la más hermosa noticia que yo hoy podría desear como premio”, aseguró.

La Xunta de Galicia dio luz verde el año pasado a esta línea de alta tensión de 40 kilómetros que atraviesa una decena de municipios de las provincias de A Coruña y Pontevedra, con inicio en el parque eólico de Lousame y final en la subestación eléctrica de Tivo, en Caldas de Reis. El proyecto recibió numerosas alegaciones de vecinos de Rois, diferentes ayuntamientos, el Consello da Cultura Galega y entidades como la Asociación Profesional de Conservadores-Restauradores de Bienes Culturales de España, que alertan de afectación al Castro Lupario, la ruta portuguesa del Camino de Santiago o el Pazo do Faramello. Rueda recogió el guante y se comprometió a que “intentaremos atender” esta reivindicación. No obstante, defendió que debe haber un “equilibrio necesario” entre la actividad económica y el respeto al medio ambiente. “No podemos renunciar a no hacer nada en ningún sitio”, sostiene, pero tampoco optar por el pensamiento de que “lo que se estropea ya se arreglará”.