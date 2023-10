O impacto directo do idioma galego no conxunto da economía de Galicia é de 1.440 millóns de euros de valor engadido bruto (VEB) e 27.702 postos de traballo, segundo recolle o informe elaborado polo Observatorio da Cultura Galega (CCG) en colaboración co Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (Idega) con cifras do ano 2019 e presentado onte en Santiago. Unha cuantificación en datos económicos á marxe do incalculable valor patrimonial da nosa lingua que os participantes no acto subliñaron, pero coa que se busca “facer por primeira vez co galego o que xa se fixo en numerosas ocasións co español”, explicou Rosario Álvarez. Entre os datos máis significativos, cífrase nun 2,5 por cento do valor engadido bruto o que representan no conxunto da economía galega as actividades vinculadas á lingua galega, o que supón case o dobre que o valenciano na Comunidade Valenciana (1,3%) e inferior ao éuscaro no País Vasco (3,1% do VEB).

Analizado por sectores, o informe recolle catro grandes grupos de actividades, destacando o da educación, contabilizando desde a etapa da ensinanza obligatoria ata a universitaria, e que representa un 72,3% do valor engadido e un 68,2% do emprego xerado polo idioma galego. En total, a educación aporta algo máis de 1.041 millóns de euros e 18.879 postos de traballo a tempo completo. O cálculo, neste caso, fíxose en base a lingua empregada na docencia e que se situaría nunha media dun 45,9%, aínda que no ensino obrigatorio estaría nun 48,2%, 42% nas etapas postobrigatorias, e baixando significativamente na universidade, onde oscilaría entre un 23 e un 13%, segundo a institución da que se trate.

Industrias culturais e de medios de comunicación, no que se inclúe edición, impresión, libros, xornais, sector audiovisual e musical, comprende unha achega directa dun 20,5% do VEB, 295 millóns de euros e un 26,4% do emprego equivalente a tempo completo en actividades vinculadas á lingua 7.300 empregos.

Desde o CCG destácase que a metade da actividade deste subsector é atribuible ao galego, en concreto un 54,3% do total do VEB e un 47,9% do total de emprego de toda a industria da cultura e dos medios de comunicación, independentemente da lingua. O ámbito relativo á promoción do idioma e da cultura das administracións públicas xera un 6,7% do valor engadido e un 4,9% do emprego atribuible ao galego. En total, 95,7 millóns de euros e 1.382 empregos.

A achega das actividades impulsadas polas administracións autonómica e local para promocionar a lingua cífrase en 7,1 millóns e case 103 empregos a tempo completo, mentres que as de promoción da cultura representan 88,5 millóns e 1.278 postos de traballo. O sector das industrias da lingua, no que se inclúen tanto as escolas oficiais de idiomas como as academias, as actividades de tradución e interpretación ou as tecnoloxías da lingua contribúen nun 0,5% á economía galega, 7,5 millóns e 137 empregos.

Os autores deste estudo, que se pode consultar na web do CCG, destacan que, á diferenza do que sucede co éuscaro e o valenciano, no galego o tamaño do sector da cultura e dos medios de comunicación é maior, algo que entenden é consecuencia de que hai unha implantación moi relevante do galego nesta industria.

Nas outras dúas comunidades ten maior peso a educación, segundo explicou o responsable do Observatorio da Cultura Galega, Hakam Casares, nunha rolda de prensa na que, ademais da presidenta do CCG, tamén participaron o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e os profesores da Universidade de Santiago e investigadores do Idega Diana Fernández e Melchor Fernández.

Rosario Álvarez destacou que entre outras finalidades do Consello está a de impulsar un diálogo “e unha colaboración fluida e proveitosa con todo o ecosistema cultural e, de maneira particular, naqueles aspectos relacionados co tecido cultural e investigador de Galicia”. Incidiu en que “é unha satisfacción poder contar coa investigación que se está facendo dentro de Galicia”.

Valentín García resaltou que “o galego é unha lingua de longa tradición literaria, secular, vinculada ao Camiño, a un pobo amable e acolledor, que este ano vai recibir 6,5 millóns de visitantes, e nese contexto ter un idioma propio é unha inmensa riqueza que este informe evidencia a partir das cifras que recolle”, e engadiu que “queda claro que é unha sorte poder contar cunha lingua como o galego, que non só é riqueza cultural, identitaria, senón que tamén xera riqueza e activa a nosa economía”.

Diana Fernández indicou que o informe que elaboraron está centrado “só naquelas facetas que pasan polo mercado, e o que se trata é de ver cal é o efecto, o impacto da lingua sobre a actividade económica”. Recordou que existen diversas alternativas metodolóxicas para medir este impacto e que optaron por aquelas que permitiran poder comparar os datos cos dos estudos con outras linguas, e admitu que “o que fixemos foi unha estimación de mínimos por varios motivos, un deles porque hai unha actividade da que non sabemos que existan vinculadas coa lingua ou que non podemos incluilas porque nos falta información”. Puxo como exemplo o tecido asociativo e cultural, do que “non temos información que poidamos cuantificar”.

Tamén Melchor Fernández recoñeceu que hai moitas cousas que quedaron sen poder cuantificar, e citou o tema dos “fluxos turísticos vinculados ao idioma, algo que é innegable porque non é a mesma a intensidade dos que veñen de Portugal, nunha acción clara en relación co idioma, posto que en Andalucía non hai ese fluxo pese á cercanía”. Explicou, tamén, que están todos os supostos que poden ser cuantificados, como o galego que se aprende nunha academia ou na ensinanza.

O informe contabiliza ademais o impacto indirecto de produtos intermedios adquiridos polos sectores vinculados á lingua galega para a súa produción, e cifra en case 210 millóns de valor engadido e 4.242 empregos. O impacto inducido, o que se xera co consumo dos fogares que reciben rendas salariais procedentes directa o indirectamente das actividades en galego é de 1.45 millóns e 17.949 empregos.

Sumando o directo, indirecto e inducido, o estudo conclúe que o galego representa na economía autonómica 2.694 millóns, o 4,7% do valor engadido, e 49.893 empregos (4,8%).