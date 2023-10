Lucía Bravo es coruñesa, tiene 31 años y en enero hará tres que le diagnosticaron una enfermedad reumática, “espondiloartritis anquilosante”, una dolencia que “cursa por brotes inflamatorios” que producen rigidez y dolor. Ella tuvo el primero “con 20 años, estando en la Universidad” y, a partir de ahí, “cada vez fueron más recurrentes”. “Al principio, los dolores aparecían una vez al año, después cada seis meses o cada tres... Así, pasaron unos nueve años porque, inicialmente, cuando iba a mi médico de Atención Primaria o a otros facultativos, pensaba que me había dado una lumbalgia o una ciática. De tanto escuchar frases del tipo ‘es que pasas muchas horas sentada’, ‘es que no haces ejercicio’... llegas a creer que lo que te sucede es eso. Pero claro, una vez que sobrepasas la barrera de que cada mes estás mal, o de que cuando haces un pequeño esfuerzo, haces ejercicio o, simplemente sin hacer nada, también estás mal... es muy complicado. En mi caso, estuve así hasta que me dio el brote de mi vida, como yo lo llamo. Fue tan tremendo que dejé de sentir las piernas. Ahí saltaron las alarmas, empezaron las pruebas y, por fin, llegó el diagnóstico, que supuso un antes y un después”, cuenta Lucía, quien reconoce que, transcurridos casi tres años de todo aquello, sí piensa: “Jolines, lo que he pasado”. “Pero, en aquel momento, solo quería tener una solución”, reconoce.

Y es que, al tratarse de “enfermedades crónicas, autoinmunes y degenerativas”, la demora en el diagnóstico de las dolencias reumáticas es “tiempo que se le resta a la calidad de vida”. “Yo agradezco que un brote fuerte me dejase sin caminar, porque eso desencadenó la detección de mi espondiloatritis anquilosante. De no haber sido así, hubiese continuado pensando, durante años, que lo que tenía era falsa ciática”, señala esta joven coruñesa, quien aconseja a los lectores que “escuchen su cuerpo, pero que lo escuchen de verdad”. “En mi cabeza, tras el diagnóstico, solo había dos opciones: o estar todo el día llorando, pensando ‘qué desgraciada soy, ¿por qué me ha pasado esto a mí?’ (y esto no sirve para nada), o bien hacerle frente y tirar para adelante, aprendiendo, cada día, sobre mi cuerpo y sobre la enfermedad. Y, en esto último, es en lo que me enfoqué”, resalta, antes de detallar cómo, tras el diagnóstico también, lo primero que hizo fue investigar en qué consistía esa “nueva parte de Lucía”. “Pensé: ‘Vamos a ver qué es la espondiloartritis anquilosante y qué me puede pasar. Y vamos a gestionar, también, todo el tema de la incertidumbre y el futuro: qué voy a poder hacer, qué no y cómo debo tratarme.’ Hoy en día, por suerte, hay un montón de estudios científicos, disponemos de equipos médicos muy buenos y vivimos en un Estado de bienestar que nos puede proporcionar los tratamientos que recibimos en la actualidad. Porque, a través de la redes sociales, he conocido a personas de otros países, con dolencias de este tipo, que no pueden acceder a los medicamentos biológicos, que aquí sí nos están suministrando, debido a que son extremadamente caros. Esto les impide poner freno a sus enfermedades, con lo cual los síntomas avanzan y eso supone un gran problema”, señala.

Objetivo, “dormir” la dolencia

Sobre cómo ha mejorado su día a día tras el diagnóstico, y al empezar a ser tratada con fármacos biológicos, Lucía lo describe del siguiente modo: “Mi vida cambió totalmente. Por ejemplo, mi abuela tenía artritis reumatoide y a ella no la podían tratar. Solo le daban cortisona. Yo he visto, por tanto, qué supone recibir los medicamentos biológicos y qué implica el no hacerlo. Y también conozco casos de personas mayores que yo a las que, ahora mismo, por mucho tratamiento biológico que se les administre, la enfermedad ya les ha deformado o bloqueado las articulaciones, de modo que la medicación ya no les hace el mismo efecto que a mí”, apunta esta joven coruñesa, quien aclara que los fármacos biológicos para el manejo de las dolencias reumáticas son “tratamientos muy fuertes”, en su caso, “inyectables, cada 15 días”. “Yo he pasado por dos tratamientos de este tipo, porque es muy difícil encontrar el medicamento para cada enfermedad y para cada persona. Si te duele la cabeza, sabes que te tomas un paracetamol y te va a hacer efecto, pero esto es mucho más laborioso. Hay una fase de ensayo-error, de ir probando qué le puede ir bien a cada paciente sin hacer daño a otros órganos, porque son medicamentos muy fuertes, con muchos efectos secundarios”.

“Lo que hacen estos fármacos —prosigue— es intentar frenar el avance de la enfermedad. Es como si la durmiesen, hablando de manera muy vulgar. Obviamente, no son la panacea. Yo no puedo hacer la vida de una persona de 31 años porque no sé cómo me voy a levantar mañana o si tendré fuerzas suficientes para participar en cualquier actividad o para unirme a algún plan con mis amigos (parte de las dolencias reumáticas tienen como componente el cansancio crónico). No obstante, hoy mi vida sí se puede asemejar bastante a la de una persona de mi edad, que es lo que se pretende con los tratamientos. Los antiinflamatorios siguen en mi día a día, y van a seguir, pero lo importante es que la espondiloartritis no avance”, hace hincapié Lucía, quien especifica que la cara B de los tratamientos biológicos para las enfermedades reumáticas es que “te bajan las defensas” y “pasas a ser persona de alto riesgo frente a las infecciones”. “Siempre digo que soy la embajadora de Pfizer, porque tengo todas las vacunas habidas y por haber. De hecho, antes de iniciar el tratamiento con los fármacos biológicos, te llaman de Medicina Preventiva para ponerte un montón de vacunas, porque no se pueden arriesgar a que cojas cualquier infección. En nuestro caso, un simple catarro puede derivar en una bronquitis, y eso puede desencadenar que acabemos en el hospital. Todo mi entorno más cercano se ha tenido que vacunar, por ejemplo, de la gripe, para protegerme a mí”.

Asegura Lucía sentirse “afortunada” porque ese mismo entorno, que ha vivido muy de cerca su enfermedad, siempre la ha “arropado un montón”, no obstante, admite que existe “mucha incomprensión social” en torno a las enfermedades reumáticas, por el hecho de que, “aparentemente, la gente te ve bien”, ya que “el dolor es invisible” pese a “mermar considerablemente tu calidad de vida”. “En mi caso, tengo movilidad reducida y, aunque no voy en silla de ruedas, en algunas ocasiones sí utilizo bastón y tengo la acreditación para aparcar en las plazas reservadas para personas con discapacidad. Y, aún así, a veces me han mirado mal por hacerlo. Incluso me han llegado a recriminar que ocupase los asientos del autobús urbano destinados a personas con movilidad reducida. Cierto es que tú ves a una persona joven y no te esperas que tenga una enfermedad reumática, sin embargo, este tipo de dolencias las puede padecer hasta un bebé. Resulta muy triste, pero es así, por tanto, hay que visibilizarlas y hablar de ellas con normalidad”, subraya Lucía, quien aprovecha que el mes de octubre se dedique a poner el foco en las dolencias reumáticas para pedir más “empatía” con los afectados: “La sociedad necesita quitarse la venda de los ojos, en el sentido de que las personas jóvenes también podemos sufrir una enfermedad y de que hay muchas dolencias invisibles que condicionan el día a día de quienes las sufren. Urge una mayor accesibilidad y que nos ayudemos más los unos a los otros. Si todos hiciésemos un pequeño esfuerzo por intentar ponernos en el lugar del otro, todo iría muchísimo mejor”.

El valor de las asociaciones

También se sirve de esa conmemoración para reivindicar la labor de organizaciones como la Liga Reumatolóxica Galega, que le ha “acompañado y ayudado muchísimo desde el principio”. “Tras el diagnóstico, en cuanto me puse a investigar y a buscar en Google cómo podía afrontar mi nueva vida con espondiloartritis anquilosante, ya me apareció la Liga Reumatolóxica. Descubrirlos fue un rayito de luz, porque me ayudaron con todos los trámites y me ofrecieron apoyo psicológico y de todo tipo”, recuerda, agradecida. Y, en este punto, recalca: “Es importante visibilizar a las asociaciones porque desarrollan una labor fundamental, tienen muy pocos recursos y, aún así, hacen malabares para que todos los pacientes estemos de la mejor forma posible, sacrificando incluso sus integrantes, muchas veces, su vida personal, para ayudarnos al resto”.

Coincide con ella Antonia Pombo, coruñesa de 59 años, cuyo relato comparte muchos pasajes con el de Lucía, pese a doblarle la edad. Esta vecina de Zalaeta sufre espondilitis anquilosante, enfermedad que, en su caso, comenzó a dar síntomas “cuando tenía unos 45-46 años”, en forma de un fuerte dolor en los pies. “Fui al traumatólogo, me dieron un tratamiento que no me hacía efecto, me pusieron incluso plantillas... pero nada. En aquel momento, dieron muchos palos de ciego. Un año después, me empezaron a doler también las manos y, en este caso, recurrí a a un reumatólogo. No me encontró nada, pero ya me dijo que lo que me pasaba en los pies y en las manos tenía relación, aunque aún no se sabía qué era, y me avanzó que irían apareciendo más síntomas. Y así fue”, refiere Antonia, quien reconoce “lo complicado que es” lidiar con la “incertidumbre” de “no saber qué le está pasando a tu cuerpo”. “Tú sabes que no estás bien, que no te lo estás inventando, aunque a veces a la gente pudiese darle la sensación de que era así, porque físicamente te ven bien, pero por dentro estás fatal”, explica, y subraya: “El dolor no se ve pero socava tu día a día”.

“A los pocos meses de comenzar con el tema de las manos —continúa—, me levanté un día sin poder mover el cuello. Mi reacción fue irme al médico de cabecera pensando que era la típica contractura que coges durmiendo. De hecho, me la trataron de esa manera, pero no mejoraba. Me derivaron entonces al médico rehabilitador, quien me recetó fisioterapia. Cuando llevaba ya unas veinte sesiones, no había mejorado nada, e incluso la propia fisioterapeuta me comentó que aquello no era normal, y me recomendó volver al médico. Ahí fue cuando recalé, de nuevo, en la consulta del reumatólogo”, apunta Antonia y, en este punto, señala: “Hay gente que se queja de que no le dieron la importancia suficiente a sus síntomas, de que no les derivaron al especialista... no es mi caso. A mí me vieron especialistas de todo tipo y me hicieron un montón de pruebas”. Y prosigue su relato: “Cuando volví al reumatólogo, me confirmó que lo del cuello no era una contractura, que estaba relacionado con todo lo anterior, pero que seguía sin poder ponerle nombre y, por tanto, sin poder darme un tratamiento específico. El dolor fue a más, estuve como dos años tomando varios antiinflamatorios al día, los cuales que me fastidiaron el estómago, y conviviendo con la impotencia de que no había ya ninguna parte del cuerpo que no me doliese. Con cualquier movimiento, el dolor era espantoso. Y así estuve cuatro años, hasta que por fin en una resonancia se vio la cara a la enfermedad. Ya me habían hecho otras pruebas de ese tipo, pero hay veces en que la espondilitis tarda en mostrarse. Yo tenía todo el cuerpo inflamado por dentro, exteriormente no se me veía nada, aunque para salir de casa ya necesitaba muletas, y daba paseos muy cortitos porque no podía ni caminar ni agacharme ni hacer prácticamente nada. He de decir que, en casa, he tenido mucha ayuda de mi marido y mi hijo. Siempre han estado al pie del cañón y, aunque yo no sabía explicar aquel dolor que sufría (pese a dolerme desde el pelo hasta la punta del pie), eran conscientes de que no fingía porque veían mi deterioro”.

Entre alivio e incertidumbre

Para esta vecina de Zalaeta, el diagnóstico, al igual que en el caso de Lucía, “fue un antes y un después”. “Por una parte, supuso un alivio, pues venía a confirmar que yo no estaba loca y que algo no iba bien, pero a la vez piensas: ‘Madremía, soy muy joven todavía y la que se me viene encima’. Ya solo el nombre, espondilitis anquilosante, asusta. Yo nunca lo había escuchado, tuve anotarlo para quedarme con él”, recuerda Antonia, quien describe cómo al ponerle “nombre y apellidos” a su enfermedad, le dieron ya un “tratamiento específico, biológico, con muchos efectos secundarios”, pero que a ella le “ ha dado la vida”. “Antes de empezar con estos tratamientos, ya te avisan de que la mejoría clara tarda unos meses en verse. Tú quieres que te quiten el dolor, y que sea ya. No es tan fácil. En mi caso, al mes ya no caminaba con muletas, y eso era un avance importante, pero hasta el medio año no pude decir: ‘Estoy estupendamente y puedo hacer una vida normal”, explica Antonia, quien llama la atención sobre el hecho de que los tratamientos biológicos para las dolencias reumáticas “son carísimos”, de ahí que se dispensen “a través de la farmacia hospitalaria”. “Los recogemos allí, y luego nos los ponemos en casa, en mi caso, una vez mes”, detalla esta coruñesa, quien insiste en que, “en estos momentos,” gracias a los fármacos biológicos, lleva “una vida muy normal”.

“Tengo brotes, pero nunca como los de antes de ponerme el tratamiento. Lo he pasado tan mal, que los brotes que pueda tener ahora son muy llevaderos”, indica, antes de reivindicar la “revolución” que han supuesto los nuevos medicamentos. “Conozco a personas un poco mayores que yo que están rígidas, con la espalda totalmente soldada, porque antes no existían esos tratamientos. Yo tengo el sacro dañado, pero hasta ahora no ha ido a más gracias a los nuevos fármacos. Si en el momento del diagnóstico me hubiesen dicho que a estas alturas iba a estar así, hubiese firmado”, incide Antonia, quien aprovecha que este mes se dedique a las enfermedades reumáticas para lanzar varios mensajes: “Muchas veces, los afectados por estas dolencias son reacios a utilizar los tratamientos biológicos, lo cual me parece absurdo, porque la calidad de vida mejora mucho; y también hay gente que se recluye en casa, porque se encuentra mal, tiene dolor... sin embargo, es lo peor que se puede hacer. En este sentido, siempre me gusta transmitir que, en mi caso, cuando peor estaba era cuando más quería salir de casa. Pensaba: ‘Esto no va a poder conmigo’. Y, aunque fuese para dar un paseo corto o para tomar un café con una amiga, lo hacía. Dentro de las posibilidades de cada uno, hay que intentar hacer algo y no quedarse encerrado”.