O escritor Rafa Vilar conseguiu onte o XXI Premio de Poesía Afundación, promovido por Afundación, a Xunta e o Centro PEN Galicia co fin de reforzar a produción poética en galego e contribuír ao enriquecemento da creación cultural galega actual.

No marco do fallo deste galardón, o director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, felicitou o gañador por pasar a formar parte “dun selecto grupo formado polos mellores nomes da poesía galega contemporánea como Ledicia Costas, galardoada na pasada edición, ou Yolanda Castaño, que acaba de ser recoñecida co Premio Nacional de Poesía 2023”.

Neste senso, desexoulle a Rafa Vilar “máis éxitos no futuro porque isto sempre será unha boa nova para a nosa literatura e porque reflicte o bo momento que está a vivir o noso sector cultural”.

Rafa Vilar, nado en Cee no ano 1968, gañou coa obra Os lugares da memoria, escollida polo xurado entre as 34 propostas que se presentaron este ano e que dan mostra da boa acollida deste certame e de gran calidade literaria das novas xeracións galegas.

Vilar indicou a LA OPINIÓN que “o título é bastante indicativo: os lugares da infancia, a presenza da Costa da Morte, do país, da xeografía, da paisaxe. Tamén inclúo os lugares do mundo que a min me removen moito e que conectan cun tema recurrente na miña obra como é a emigración fixándome nesas vidas que acaban moitas veces no Mediterráneo”.

Respecto da memoria da infancia, Vilar engadiu ao decano que nesta obra cantou á memoria da xente que se vai perdendo cun protagonismo especial da morte, un tema “que non é habitual na miña poesía”. Explicaba tamén que na primeira parte da obra presenta poemas en prosa para nas seguintes apostar por poemas minimalistas e con pegada existencialista.

Vilar mostrouse “contento” con este galardón, “un dos premios máis importantes de Galicia”.