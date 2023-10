El Correo, título del último largometraje de la productora coruñesa Vaca Films, se estrenará en cines a comienzos del próximo año. Con los gallegos Luis Tosar, Arón Piper y Luis Zahera a la cabeza del reparto, esta película dirigida por Daniel Calparsoro (Todos los nombres de Dios, Hasta el cielo), y escrito por Patxi Amezcua (Infiesto) y Alejo Flah (Taxi a Gibraltar), es el nuevo trabajo de la productora coruñesa impulsora también de éxitos cinematográficos y televisivos como Clanes, Fatum, Hasta el cielo, El desorden que dejas o La Unidad.

Este nuevo thriller con elementos de comedia está protagonizado por Arón Piper (Fatum, El silencio, El desorden que dejas, Élite), María Pedraza (Awareness, Galgos, Las niñas de cristal, Elite, La casa de papel) y Luis Tosar (Fatum, La ley del mar, Hasta el cielo, Celda 211) a los que acompañan Laura Sépul (Baraki, Into the night, Enemigo público), Nourdin Batan (Todos los nombres de Dios, Hit, La Unidad), José Manuel Poga (El cuerpo en llamas, La Fortaleza, Tú también lo harías, La casa de papel) y Luis Zahera (As bestas, Entrevías, La Unidad, Celda 211), entre otros.

Según su director Daniel Calparsoro, EL CORREO narra "la 'época dorada' tras la llegada del euro a España siguiendo las peripecias de un joven buscavidas, y su ascenso desde la calle a la cima de la corrupción que rodearon los años de la burbuja inmobiliaria".

EL CORREO es una producción de Vaca Films en coproducción con Panache Productions y La Compagnie Cinématographique, en asociación con Playtime, con la participación de Netflix, RTVE, Movistar Plus+, Canal+ y Ciné+.

Cuenta además con la financiación de ICAA-Ministerio de Cultura y el apoyo de Programa Europa Creativa de la Unión Europea y con la ayuda del Tax Shelter del Gobierno Federal de Bélgica y el Tax Shelter de Movie Tax Invest.

La película, distribuida en España por Universal Pictures International Spain, se estrena exclusivamente en cines el próximo 19 de enero de 2024.