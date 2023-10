A estrea absoluta do espectáculo inclusivo É meu amigo!, da compañía A Trastenda dos Contos, marcará o inicio dunha semana no Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) marcada pola súa intensa actividade escénica e coa ollada posta no público infantil, con funcións programadas en seis das súas liñas de programación escénica, como Fiotiño, Rúa dos Contos, OTNI, FIOT en Rita, Programa de Sala e Metro Cadradro; ademais da apertura da mostra monográfica sobre Carlos O Xestal no Pazo da Cultura.

É meu amigo! é un espectáculo inclusivo para persoas xordas e ouvintes, no que a lingua de signos e lingua oral contan e se integran por igual grazas ao traballo conxunto, para a creación desta peza, de Gema Santos e Caxoto, narrador cunha extensa traxectoria no FIOT e, particularmente, na liña para o público máis novo: o Fiotiño. “Cremos que a xestualidade da lingua de signos, e a combinación da palabra e do xesto, suma moito á hora de narrar contos”, apuntou Caxoto onte na presentación da obra. Neste sentido, Gema Santos salientou “a importancia de que a cultura visualice e conte, nas súas propostas, cunha lingua minorizada como é a de signos; que ademais dota de riqueza ao espectáculo”. Logo de dous anos de investigación na integración entre as dúas linguas —nas que, por exemplo, a construción gramatical é diferente— e a realización dunha residencia artística en Carballo, a estreaabsoluta de É meu amigo! terá lugar hoxe, ás 18.00 horas, no Pazo da Cultura; e a entrada será libre ata completar a capacidade do auditorio.