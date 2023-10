Trabajadores de la sanidad privada se movilizaron ayer en A Coruña —más de un centenar, según los convocantes, CCOO, UGT y CIG—, para exigir un convenio provincial “digno”, en el marco de las negociaciones con la patronal. Entre sus reivindicaciones, un “salario digno” y una “jornada justa”. Rechazan la “pérdida de derechos que pretende aplicar la patronal”, que “trasladó una oferta con recortes”.

Así lo expuso Miguel Tizón, responsable del sector de la sanidad privada de la CIG, quien aseguró que se les expuso recortes en el cobro del plus de antigüedad o sobre la percepción de salario en caso de una baja. “Es un sector en el que no se cobran los domingos”, señaló el representante sindical, quien precisó que el convenio afecta no solo a hospitales sino también a centros privados como pueden ser las consultas de odontólogos o de fisioterapia. Sobre los afectados, los cifró en más de 4.000, en su mayoría mujeres.