Galego e acoso lingüístico

Galego como insulto identitario? Adolescentes do noso país téñense atopado con el por falar en galego. “Non sei se se considera ‘bullying’ pero nalgunhas ocasións fixéronme comentarios máis brutos por falar en galego. Tendo quince ou dezaseis anos segues tendo esa mentalidade de non saber respectar a lingua?”, pregúntase unha adolescente que presta a súa voz para o libro ‘Lingua, poder e adolescencia’. Xunto a outros mozos e mozas deixa ver casos de acoso lingüístico, unha das causas da realidade do idioma: o seu reducido uso na xente máis nova.

“Catástrofe e naufraxio son as palabras-chave que definen o estado da lingua galega hoxe”. A frase recóllese no libro Lingua, poder e adolescencia (Xerais) asinado por Miguel Rodríguez Carnota, quen foi mestre e profesor durante 37 cursos, unha persoa quen non dubida en subliñar “o racismo imperante” contra a lingua de noso.

Tanto ao ler ese volume como a publicación Que pasa co galego?, de Fernando Ramallo, concluímos que Galicia está inmersa na glotofaxia, cando unha lingua come a outra.

O castelán está a devorar o galego e non ao revés por moito que nolo repetiran como mantra anos atrás cun resón que ameaza noutra volta. O propio Ramallo na súa publicación é claro: a situación social do idioma está nun momento crítico.

Tan delicado se atopa que problemas do pasado vencellados aos prexuízos, racismo e mesmo acoso lingüístico seguen presentes. Nunha das páxinas do volume de Rodríguez Carnota lemos: “Parece mentira, mais aínda hai quen nega a existencia dun conflito lingúístico en Galicia (...) Non confundamos ausencia de reacción diaria con ausencia de conflito. O feito de non enchermos un formulario de reclamación cada media hora en cada comercio porque non se respectan os nosos dereitos lingüísticos non significa que o aceptemos de bo grado”.

Fernando Ramallo bota man dos datos do Atlas Lingüístico para deixar claro que “a reprodución da lingua dunha xeración á seguinte detívose de xeito contundente nas últimas décadas” mesmo no rural.

“En quince anos duplicouse o uso dominante do castelán nos municipios de menos de 10.000 habitantes. De seguir esta tendencia, a mediados deste século non é descartábel que a metade da poboación fale só castelán no rural galego: o inicio da fin do galego tradicional”, reflexiona o catedrático da Universidade de Vigo, Fernando Ramallo.

No seu último libro destaca tamén“o reducido uso do galego entre a poboación máis nova” e pregúntase por que rapazada que aprendeu a falar en galego muda ao castelán.El mesmo sinala a ruptura da transmisión interxeracional e a castelanización das cidades que mesmo chegan a ser “hostís” co galego.

Non agocha que no rural e nas vilas tamén acontece o abandono do galego na adolescencia. Para Ramallo pode deberse ao identificar o uso do castelán como un indicador de modernidade, pola necesidade dunha ruptura coa tradición familiar ou tamén como describe Carnota pola “presión dos pares”, dos compañeiros e compañeiras de instituto que non dubidan en sinalar, nalgúns casos insultar e tratar cono “rara” —con comentarios irónicos, directos ou malignos— a aquela persoa que ouse usar o galego desde os pupitres.

Miguel Carnota, que foi mestre e profesor de instituto durante anos, recoñece que foi nos centros onde observou “fenómenos que comezaron a inquietarme”. Para el, un dos espazos onde máis aniquila o uso do galego é o centro de ensino, especialmente, en Secundaria.

Ao longo de anos, Carnota decatouse de como a rapazada que entraba falando no seu centro en galego a medida que ían pasando os cursos o ía abandonando polo castelán.

“O galego estaba practicamente desaparecido da comunicación oral entre os e as estudantes do instituto (...). E isto sucedía incluso entre fillos e fillas daquelas familias para quen, segundo me constaba, falar en galego era tomado a gala e exercicio con consciencia e paixón. Algo non cadraba, pensaba eu”, apunta.

Entre 2014 e 2019, Miguel Rodríguez Carnota desenvolveu un traballo de investigación na que preguntou que sucedía na experiencia vital dos adolescentes para que deixaran de empregar o galego no contexto escolar. Ao longo deses anos, seguiu o percurso de dez adolescentes.

“Desde o primeiro minuto das entrevistas foi ficando claro quen, na visión dos informantes (entrevistados) aparecían como principais causantes da mudanza idiomática”: os pares, é dicir, as compañeiras e compañeiros de instituto. Unha das frases coa que máis se atopou foi “Os outros métense con ela porque fala galego”. Ramallo cuestiónase quen lexitima a unha persoa para iso, de onde procede esa autoridade.

Como consecuencia, explica que “o cúmulo de reaccións negativas que padece ou observa” algunha das persoas entrevistadas serve para “provocar unha modificación dos hábitos lingüísticos, orientada a ocultar a condición inicial de galegofalante”.

Dos testemuños do alumnado da investigación, sácase a conclusión de que os ataques polo uso do galego por parte de xente galegófoba fai que a rapazada se sinta “maltratada polos comentarios”. A pesar desta situación, estas problemáticas non chegaron ao coñecemento do profesorado de maneira que non se puideron poñer en marcha os protocolos necesarios “para atallar calquera situación de acoso escolar”.

Por se quedaba algunha dúbida Miguel Rodríguez Carnota conclúe que “sorprendentemente, falar galego na Galiza de hoxe é un estigma e é unha idea comunmente asumida”, indica Carnota.

Fernando Ramallo en Que pasa co galego? da pistas obxectivas poñendo como exemplo o que acontece nas universidades da comunidade galega. Cun dato xa é abondo para conformarnos unha idea: “un 22% do profesorado da UVigo está de acordo con que o galego non é o idioma axeitado para a investigación científica”. Ademais, só o 6,4% do alumnado redacta sempre os seus exames en galego.

Á hora de analizar a docencia impartida en galego esta é do 13% na Universidade de A Coruña, subindo ao 23,8% na UVigo e ao 24,3% na universidade compostelana, recolle o libro de Ramallo.

A pesar destes datos o autor opta por soñar con que o galego seguirá moi vivo polo ano 2100. Para conseguilo, anima a abrir máis espazos para a lingua na vida cotiá sen necesidade de cambiar de lingua se alguén nos dirixe en castelán e mellorar a política lingüística.

Unha historia de imposicións ao longo dos séculos

O libro negro da lingua galega (Xerais), de Carlos Callón, vai xa pola súa segunda edición. Nas súas máis de 700 páxinas recorre “quiñentos anos de represión e silenciamento” do galego que son vitais para entendermos a represión que sufriu o idioma e os prexuízos que se construíron arredor del e que inda hoxe están vixentes en boa medida.

Nas súas páxinas coñecemos como Unamuno manifestou o seu desexo de que as outras linguas do Estado —diferentes do galego— morreran “de morte doce”.No inicio, lemos como no 1480, tralo triunfo de Isabel de Castela sobre Xoana de Castela (a Beltranexa, quen era apoiada polo Reino de Galicia), comeza un proceso xeral de abandono do galego na escrita. A nobreza galega é convidada a marchar fóra —estímase que foron unas 1.500 persoas— e no seu lugar chega outra que emprega o castelán. Ademais os escribáns teñen a obriga de facer os escritos nesa lingua.

A presión contra o galego chegaba ata tal punto que ata as tallas de madeira con inscripcións en galego eran sobrescritas en castelán. Descubriuse no 2005 cunha restauración na Táboa de Belvís, século XIV, depositada no Museo de Pontevedra. Crese que se cambiou o texto a castelán seguramente entre o século XVI e XVII.

Co paso do tempo, queda constancia de que no século XVIII azotaban os nenos na Gramática (escola) aos que se lles escapaba algunha palabra en galego tal e como deixou escrito o padre Sarmiento.