En el conflicto en Israel y Palestina no hay solo blancos y negros. “Hay muchas gamas de colores”, asume Nathaly, una palestina nacida en Cisjordania que reside en Castellón, donde trabaja como gerente de un restaurante. Toda su familia continúa residiendo en Palestina, aunque por suerte no se encuentra en Gaza, la zona más afectada por el enésimo conflicto que sufre la zona y que surgió tras el salvaje ataque terrorista perpetrado por Hamás hace ahora una semana en el que perdieron la vida al menos un millar de israelíes.

“Mis hermanos, cuñadas, sobrinos y toda la familia de mi padre está en Cisjordania, así que estoy sufriendo por ellos desde la distancia”, reconoce la palestina de nacimiento y castellonense de adopción. A la hora de analizar el último episodio violento y sus consecuencias, Nathaly opina lo siguiente: “Ningún palestino con sentido común puede apoyar nunca lo ha hecho Hamás. Lo podemos entender, pero no lo apoyamos”. Las consecuencias, eso sí, son impredecibles: “Esto será un antes y un después. Israel irá a por todas y Hamás, también, pero teniendo en cuenta los medios de unos y otros, destruirán lo que queda de Gaza”.

Bebés decapitados, cientos de jóvenes indefensos asesinados a sangre fría en un festival, mujeres violadas, animales tiroteados… la lista de brutalidades cometidas por Hamás en apenas unas horas es inaudita, incomprensible e injustificable. Dicho esto, la respuesta de Israel está siendo y será cuanto menos contundente: “Va a pagar todo el pueblo por lo que ha hecho un grupo terrorista y no tendría que ser así. En Gaza no solo hay terroristas”.

Cuando se le cuestiona a Nathaly por las imágenes de la población celebrando la masacre en Israel contesta lo siguiente: “Lo cierto es que eso no ayuda, pero es que entran en nuestras casas, nos cortan el agua y nos quieren dejar morir de hambre. Cómo reaccionarías si te hicieran eso…”. La palestina también se muestra extrañada de que Israel, “teniendo los mejores servicios secretos del mundo no supiera nada del ataque. Da la sensación de que lo ha aprovechado para hacer lo que quiera, aunque Hamás es quien más la ha cagado haciendo lo que ha hecho”.

Admite la residente en Castelló que actualmente “hay dos pueblos luchando por una misma tierra”, y considera que “la solución está difícil”, pero aboga por tesis pacifistas para llegar a acuerdos: “Creo que se puede convivir perfectamente en un mismo territorio. A los palestinos nos molesta que nos impongan cosas y que no nos dejen movernos con libertad, pero a la larga no nos quedará otra a unos y a otros que soportarnos para poder vivir en paz. Yo no lo veré porque ahora hay mucho odio, pero en las próximas generaciones espero que sí”.

Nathaly recuerda de la siguiente forma el porqué de su salida de Palestina: “Mi madre es canaria y al conocer a mi padre, que es palestino, emigró. Cuando yo tenía cuatro años estaba en la azotea de mi casa y los soldados israelíes me oyeron decir algo a favor de Palestina, subieron y me apuntaron con una metralleta. Fue ahí cuando mi madre decidió volver a España”.