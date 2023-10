Sanidade alega contra la especialidad de Urgencias al temer que reste plazas a Familia

El borrador del Real Decreto por el que se establece el título de médico especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias no satisface a las autoridades sanitarias en Galicia, comunidad que, paradójicamente, fue impulsora de esta iniciativa. Entre otras cuestiones, creen que la fórmula elegida no es la adecuada para solucionar el problema que venía a resolver: el déficit de médicos de Atención Primaria. La Consellería de Sanidade acaba de alegar contra el texto que plantea el Ministerio y que ya ha provocado la reacción de otras comunidades autónomas como la de Madrid, a pesar de que esta legislación fuese ampliamente reclamada por el PP durante los últimos cinco años.

El titular de Sanidade, Julio García Comesaña, sigue convencido de la necesidad de que esta especialidad cristalice. La experiencia muestra que muchos estudiantes de Medicina de Familia utilizan la vía de Atención Primaria para después incorporarse a las Urgencias. Es decir, que aunque el papel diga que hay un número determinado de alumnos que, en teoría, terminarán en Primaria, en su gran parte esos futuros médicos no tienen intención de ocupar esas plazas. Una problemática que debería de atajar la creación de la especialidad de Urgencias.

Las razones de la objeción están claras para Comesaña, que difiere hasta en el título que se da a la norma y que también han alegado. “No hay referencia a la reformulación de la Atención Primaria en el documento y no queda claro que las plazas nuevas de Urgencias no sean a costa de las de Medicina de Familia, que no se vayan a detraer plazas de esta especialidad”, indica.

“Nos enteramos tarde de la tramitación de este documento, que luego nos mandaron, no se ha contado con las comunidades autónomas para elaborarlo; y nos llama la atención que, en vez de revisar el decreto para aumentar las plazas de formación de Medicina de Familia, que representa un problema para toda España, nos planteen un Real Decreto para formar al mismo tiempo a médicos de Urgencias”, explica. García Comesaña asegura que muchas especialidades comparten conocimientos en su plan formativo, “no nos oponemos a eso, si no a que las plazas de Urgencias sean a costa de las asignadas a médicos para centros de salud, porque son dos especialidades diferentes. Ya nos opusimos a que fuera un Área de capacitación específica (ACE), porque queremos que Urgencias sea una especialidad propia”, defiende. Por otra parte, Galicia tiene solo un centenar de centros de salud acreditados para formación, por lo que otro de los caballos de batalla de Sanidade, tras lograr un incremento de hasta 65 plazas MIR, es la de cambiar los criterios de acreditación y conseguir que se permita impartir docencia también en los consultorios de tres médicos.

El grupo técnico de análisis de especialización en Ciencias de la Salud, en el que participan todas las comunidades autónomas, designó a Galicia como ponente este año para la creación de la citada especialidad de Urgencias y Emergencias. Es una modalidad que existe en toda Europa. Aunque los Servicios de Urgencias Hospitalarias y Emergencias son una realidad en todas las comunidades y cuentan con recursos humanos y materiales propios, sus necesidades de plazas se cubren en la actualidad con profesionales de otras especialidades. El volumen de actividad refleja, con datos de 2019, que se atendieron 31,3 millones de urgencias en los Servicios de Urgencias Hospitalarios.