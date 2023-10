Chechu González, con daño cerebral adquirido: “Del hospital sales a ciegas”

La vida de José Gonzalo González, Chechu, vecino de Mugardos de 50 años, dio un vuelco hace tres, cuando sufrió una encefalitis herpética, es decir, “un herpes en el cerebro”, que a punto estuvo de costarle la vida y que le ha dejado importantes secuelas que, aunque “no se ven”, condicionan su día a día. Chechu es usuario de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de A Coruña (Adaceco), a donde acude todos los viernes a terapia de Neuropsicología y, en el Día nacional del DCA (daño cerebral adquirido), que se conmemora hoy, comparte su experiencia para “visibilizar” una discapacidad con la que conviven más de 35.000 gallegos; urgir “más información” porque “se sale un poco a ciegas del hospital”; demandar “más recursos” para poder continuar con la rehabilitación tras el regreso a casa; y reivindicar la labor de entidades como la propia Adaceco, que “llegan a donde la Administración no lo hace”, pese a tener “pocas ayudas” y encontrarse al límite de su capacidad. “Adaceco ha sido lo mejor que me ha podido pasar. La familia es fundamental, pero la ayuda de profesionales que te expliquen qué es lo que te está pasando, y que te den pautas para aprender a convivir con el DCA, es muy importante también”, resalta.

“Todo empezó hace tres años, con unos dolores de cabeza. En aquel momento, estábamos en plena pandemia, y mi médico me pidió varias pruebas de COVID para ver si había contraído esa infección, pero nada. Así estuve una semana, hasta que un día, en mitad de la noche, mi mujer me despertó porque le estaba agarrando el brazo con fuerza. Entonces, empecé a convulsionar y ya ella llamó al 061, que me trasladó al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol (CHUF), donde me dijeron que había ‘algo en el cerebro’ que no sabían lo que era. Intubado, me llevaron al Hospital Universitario de A Coruña (Chuac), donde ya me confirmaron que lo que tenía era un herpes, que me estaba oprimiendo el cerebro y que había que operarlo ya porque, si no, me iba a producir la muerte”, explica Chechu, con incontenible emoción.

“Una de las secuelas que me han quedado desde entonces es esta, que me emociono con frecuencia, algo que antes no me sucedía”, señala, antes de retomar el relato en el punto en que lo dejó: “Todo esto es lo que me ha contado Eugenia, mi mujer, porque a mí los recuerdos de aquel día se me borran desde el momento en que salí de nuestra casa”, apunta, antes de referir cómo, tras la compleja intervención —“tuvieron que quitarme un hueso de la cabeza para que el herpes dejase de comprimir la zona, que más adelante me volvieron a implantar”, detalla—, pasó “un mes ingresado en Cuidados Intensivos (UCI)”, tras lo cual empezó “rehabilitación en planta”.

Rehabilitación

“Solo tengo buenas palabras para el trato que me dieron en el Chuac. Venían todos los días a hacerme los ejercicios en la habitación, y muy bien. Pasado un mes, continué la rehabilitación en el Hospital de Oza. A partir de ahí ya tengo recuerdos más nítidos, y he de decir que muy bien también. Lo que sucede es que no te explican absolutamente nada. Sales de hospital un poco a ciegas”, reconoce este vecino de Mugardos, y prosigue: “Después de otro mes en Oza, me derivaron de vuelta al área sanitaria de Ferrol, para seguir con la rehabilitación en el Hospital Novoa Santos (CHUF). Allí estuve yendo a fisioterapia y a terapia ocupacional, y todo estupendo, no obstante, pasado un año, te dan el alta y te tienes que buscar la vida. Yo tuve la suerte de que, precisamente en rehabilitación en Ferrol, coincidí con Juanjo, una antiguo compañero de Maestría que sufrió dos ictus y que iba a Adaceco, y fue él quien me animó a pasarme por la asociación. Tenerlo a él como referencia, que iba un paso por delante, me ayudó en mi proceso con el DCA, ya que me sirvió para saber hacia dónde dirigir mis pasos”, destaca Chechu, quien especifica que en Adaceco lleva “un año y medio”.

"Al llegar, me atendió la trabajadora social, que es maravillosa, igual que todas las personas que forman la asociación. Ella nos explicó a Eugenia y a mí todos los pasos a seguir. Me hicieron una valoración física y neurológica y, con los resultados de ambos estudios, determinaron que físicamente no necesitaba rehabilitación, pero sí me recomendaron ir a neuropsicología, un día a la semana. Desde entonces, voy todos los viernes por la mañana, y aunque me tengo que desplazar desde Mugardos hasta A Coruña, estoy encantado”, subraya.

Apoyo psicológico

“Psicológicamente, me ha ayudado un montón”, recalca Chechu, quien admite que, “en un primer momento”, pensó que “no necesitaba ese tipo de ayuda”. “Pero sí la precisaba, porque en el DCA se juntan muchas cosas. A nivel laboral, por ejemplo, me han dado una incapacidad porque no puedo volver a trabajar. De golpe y porrazo, te ves en una situación... no sabes cómo salir adelante... qué va a ser de ti... Esa ayuda psicológica es importantísima y, en la sanidad pública no te la presta nadie”, sostiene, y detalla: “La neuropsicóloga de Adaceco me ha tratado mucho, por ejemplo, el tema del descanso. Desde que volví a casa, después de la operación y tras recibir el alta hospitalaria, siempre he podido dormir, pero me levantaba con la cabeza... como si no hubiese descansado. Ella me enseñó unos ejercicios de relajación y, desde entonces, me va de maravilla. También me recomendó echar una siesta, todos los días, y es algo que intento seguir a rajatabla porque, si no lo hago, lo paso mal”.

Una emotividad a flor de piel, así como esa falta de descanso, son dos de las secuelas “invisibles” con las que Chechu convive desde que sufrió la encefalitis herpética, pero no las únicas. “Muchas de las cosas que me suceden desde entonces las he ido percibiendo con el paso del tiempo, e incluso me las ha ido comentando mi mujer, porque yo no me daba cuenta. Lo primero que empecé a notar es que me iba contra el lado izquierdo, por ejemplo, quería entrar en un sitio, y chocaba con el hombro y el brazo izquierdos contra el marco de ese lado de la puerta. De hecho, cuando salía de paseo con mi mujer, ella se ponía por el lado derecho porque decía que, inconscientemente, la empujaba y la echaba fuera del camino. Tanto es así que, cuando iba a rehabilitación en Ferrol, al pasar de la sesión de fisioterapia a la de terapia ocupacional, la terapeuta salía al pasillo para controlar mi marcha y ver si me iba hacia el lado izquierdo o no. Hasta los primeros ejercicios que me ponía consistían en caminar sobre una línea recta para ver si era capaz de seguirla”, explica, y continúa: “Otra cosa que me sucedía es que, cuando estábamos en la mesa comiendo, a lo mejor yo le decía a mi mujer: ‘No me pusiste el vaso para beber’. Y ella me respondía: ‘Si lo tienes ahí. Mira para el lado izquierdo’. Y entonces miraba y lo veía. Y, en clase de trompeta, por ejemplo (antes del herpes cerebral, ya tocaba ese instrumento y el neurólogo me aconsejó que me iría bien retomarlo), cuando estaba tocando con el profesor a mi lado, un tubo con dos pentagramas, uno por arriba y otro por abajo, yo leía habitualmente de izquierda a derecha y, cuando acababa mi pentagrama del lado derecho y tenía que volver al izquierdo, me equivocaba y me iba para el del profesor”, expone, antes de incidir en que “todas las secuelas” le “afectan al lado izquierdo”.

“Antes de que me sucediese todo esto, siempre iba acelerado, y he tenido que bajar mucho el ritmo de mi día a día previo al episodio del herpes cerebral”, hace hincapié Chechu, y admite: “Yo no era consciente de eso, igual que tampoco lo era de la ansiedad que me generaba ir en coche, ya no conduciendo, que por supuesto no puedo, sino de copiloto, porque me daba la sensación, todo el rato, de que el coche se nos iba a ir por el lado izquierdo. Tanto me asustaba que, al principio, apenas salíamos de casa por mi culpa. Hasta tuvimos que cambiar el itinerario, cuando lo hacíamos, para ir por otra zona donde la carretera era más ancha. Y, todo el estrés que me generaba eso traía consigo que, al volver a casa, sufriese un dolor de cabeza infernal. Y venga a pastillas, y más pastillas... No obstante, desde que voy a neuropsicología en Adaceco, me han tratado todo eso, las cosas han cambiado y ahora puedo ir al fin del mundo”, asegura, antes de relatar otras “secuelas”.

“En la ducha, por ejemplo, tuvimos que cambiar el gel que usábamos habitualmente, porque los olores se agudizaron muchísimo y algunos no los soporto. No es que me pase con algo en concreto, sino que me va surgiendo... quizás, en cierto momento huele a algo, y ese olor me produce rechazo. Y, con los ruidos, me pasa un poco lo mismo”, señala Chechu e incide, en este punto, en que “ir a Adaceco” ha sido “lo mejor” que le ha “podido pasar”. “La familia es fundamental, pero la ayuda de profesionales que te expliquen qué es lo que te está pasando y te den pautas para aprender a convivir con el DCA, es muy importante también”, reitera.

Impacto en la familia

Juanto a él, su mujer y “cuidadora” [ha tenido que dejar de trabajar para asumir ese rol porque, entre otras capacidades, refiere, Chechu “ha perdido un poco la noción del tiempo”], Eugenia Regueiro, asiente: “El DCA no impacta solo en la vida del afectado, sino en todo el núcleo familiar directo. Te obliga a renunciar a muchas cosas. A Chechu la vida le dio un vuelco, pero a mí también. Aparte de que tienes que aprender a convivir con el miedo de: ‘¿Y si le vuelve a pasar?’. Y eso afecta mucho también a la familia, de ahí que el papel de entidades como Adaceco sea fundamental. Sobre todo, te ayudan muchísimo a saber cómo tratar a los afectados por esta discapacidad, porque a veces no sabes cómo hacerlo. Son muy buenos profesionales, y también unas maravillosas personas, porque el cariño con el que tratan a la gente, tanto a los usuarios como a las familias... es increíble. La pena es que las instalaciones se les están quedando muy pequeñas”.

Una cita para “sacar músculo” este mediodía en la plaza de María Pita

Con motivo del Día nacional del daño cerebral adquirido (DCA), que se conmemora hoy, la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de A Coruña (Adaceco), encabezada por su presidente, Juan Luis Delgado, celebrará este mediodía un acto institucional en la plaza de María Pita, durante el cual se dará lectura a un manifiesto con las principales demandas de un colectivo que representa a más de 35.000 gallegos. Bajo la máxima de que “una vida salvada merece ser vivida con dignidad”, Adaceco, en comunión con el resto de asociaciones del DCA integradas en la Fegadace (Federación Galega de Dano Cerebral Adquirido), busca “hacer visible todo aquello que no se ve” pero que, como en el caso de Chechu González, protagonista de este reportaje, condiciona el día a día de los afectados por el DCA, pacientes y familias.