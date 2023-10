“Mellor era que puxeran as vacinas en Carballo, pero alí hai un centro médico pequeno, e non as poñen... Que lle imos facer! O importante é poñelas. A estas idades, hai que coidarse”, incidía este xoves Gerardo Caamaño, carballés “do lugar da Vixoteira, na parroquia de Rus”, tras recibir as vacunas da gripe e do COVID no recinto ferial de Expocoruña, que reabriu as súas portas como vacunódromo, once meses despois da última vez e xa sen a obligatoriedade das máscaras, para albergar a dobre inmunización dos veciños da área sanitaria de A Coruña e Cee con idades comprendidas entre os 65 e os 79 anos, e coa novidade de que, voluntariamente, parte dos convocados poderán participar nun estudo para probar a eficacia da vacina de alta carga contra a gripe que xa se utilizou en maiores de 80.

María Pereiro, veciña da Coruña de 70 anos “É a primeira vez que me vacino contra a gripe; as do COVID, téñoas todas”

“A novidade deste ano é que Galicia, xunto con Dinamarca, estamos a facer un estudo, GalFlu, a través da OMS, acerca da vacina da gripe. Hai dúas vacinas na actualidade comercializadas para esta doenza, que son as que vimos usando nas campañas. Unha é a de carga estándar, para a que se seleccionaba normalmente á poboación menor de 80 anos, e outra é a de alta carga, destinada á poboación maior desa idade. A de alta carga é catro veces máis cara que a outra, e seleccionouse á poboación de máis de 80 porque son os que teñen máis problemas para xerar anticorpos e para estimular máis esa inmunidade”, explicou Cristina Gómez, unha das enfermeiras coordinadoras da vacinación en Expocoruña, a pé de box, onde detallou que o que se pretende é “ver nesas dúas vacinas que están comercializadas, autorizadas e utilizadas (non se están ensaiando), se a de alta carga, en xente menor de 80 anos, é custo-eficiente; é dicir, se evitaría hospitalizacións por gripe”, engadiu.

Gerardo Caamaño, veciño de Carballo de 70 anos “Mellor era que puxeran as vacinas en Carballo, pero o importante e poñelas”

Para a xornada de este xoves, polas instalacións do recinto feiral estaban chamadas a pasar 2.400 persoas pola mañá e 3.281 pola tarde. “Abrimos as portas ás 9.00 horas, fai malo fóra, pero é un bo día aquí dentro pola convocatoria masiva”, resaltou Silvia Vázquez, subdirectora de Atención Primaria, quen especificou que o primeiro colectivo citado é o de 70 a 79 anos, ademais do persoal sociosanitario e grupos de risco e, en semanas sucesivas, convocarase aos de 60 a 69 anos, ademais de abrir a autocita para quen, por diferentes circunstancias, non poida acudir cando se lle chama ou padeza patoloxías susceptibles dun agravamento se se contaxia. “Esperamos unha alta resposta e que cheguemos ao máximo da poboación diana”, subliñou.

Jesús Vilas, veciño de Culleredo de 70 anos “Teño todas as doses do COVID; a da gripe empecei a poñela na pandemia”

Na mesma liña, Cristina Varga, supervisora de área do Chuac, fixo un chamamento á participación e valorou a boa acollida que estaba a ter o estudo GalFlu. “Levamos xa unhas 500 persoas vacinadas [en torno ás 10.30 horas], temos cinco dos 21 boxes dedicados a isto e non paran”, indicou.

Alfredo Manuel Montero e Lucinda Castiñeira, veciños da Coruña de 73 e 70 anos “Non nos importa vir ata aquí; o traballo non o perdemos hoxe, e así damos un paseo”

Entre os que rexeitaron esa posibilidade, Jesús Vilar, veciño de Culleredo de 70 anos. “Ofrecéronme poñerme a vacina da gripe que se administra ás persoas maiores de 80 anos, pero dixen que non”, recoñeceu, xusto despois de poñer a dobre inxección. “Xa me puxen as anteriores doses do COVID, e fronte á gripe empecei a vacinarme na pandemia”, indicou.

Encantada polo feito de que a dobre vacinación realícese en Expocoruña mostrouse María Pereiro, veciña da Coruña de 70 anos, que reside xunto ao recinto feiral. “Vivo na rúa Pablo Picasso, aquí ao lado, mellor imposible”, subliñou María, quen se estreou este xoves coa vacina da gripe, aínda que “as doses do COVID púxoas todas”, igual que Lucinda Castiñeira, quen acudiu a vacinarse co seu marido, Alfredo Manuel Montero. Veciños da Coruña, de 70 e 73 anos, respectivamente, teñen postas “todas as dosis do COVID”. “A el fáltalle unha, porque tivo a infección e entón non lla puxeron”, puntualizou Lucinda, quen coincidiu co seu marido en que ir ata Expocoruña non lles supón ningún trastorno. “O traballo non o perdemos, porque somos pensionistas, e así damos un paseo”, coincidiron.