La educación inclusiva como principio de bienestar común

A principios del presente siglo Unicef dejaba constancia de que niños y niñas componen un grupo social con derechos y necesidades específicos y, por lo tanto, deben desarrollarse políticas públicas y programas diseñados para este grupo social. Esta concreción tiene sus raíces en la Declaración de los Derechos de los niños de 1923 y posterior aprobación de la Convención sobre los derechos del niño en 1989 por la Asamblea de las Naciones Unidas. De esta sensibilización social da comienzo un período de regulación y legislación que se plasmará en la concreción de unas políticas educativas que trasladan, a la normativa educativa, la finalidad (con mayor o menor éxito) de erradicar la desigualdad. Pero, toda legislación, para que sea realmente efectiva ha de poseer una concreción en la práctica que asegure los principios y valores legislativos.

A pesar de los esfuerzos legislativos y de las mejoras en la inclusión educativa en los centros escolares, el siglo XXI sigue teniendo un déficit en la incorporación efectiva de la igualdad de oportunidades de los colectivos más vulnerables. Esta realidad está directamente vinculada al hecho de que la escuela no es un organismo aislado, ya que lo que pasa en su interior está matizado por la sociedad en la que está inmersa. Enrique Gil Calvo afirma que el aclamado eslogan de la revolución burguesa “libertad, igualdad, fraternidad” está siendo sustituido por el de “libertad, igualdad, competitividad”. Esta evolución hacia lo competitivo como modelo casi incuestionable, al vincularlo a la prosperidad económica, repercute en que los grupos vulnerables en torno a lo económico, al género, la raza, la cultura o las discapacidades son quienes sufren mayoritariamente las dificultades en el contexto escolar.

El principio de fraternidad nos obliga a pensar en el bienestar común, en la búsqueda de una sociedad construida como una cadena de relaciones de interdependencia. Para ello, es imprescindible desarrollar una escuela que ponga el énfasis en la ética del cuidado. Esta teoría moral es desarrolla en los años ochenta por la feminista Carol Gilligan y supuso una nueva interpretación sobre el tipo de relaciones que establecían mujeres y varones, lo cual desembocó en una fuente de discusión en torno a las causas por las cuales las mujeres prestan mayor atención a las acciones relacionadas con el cuidado a los demás. Esta autora ponía de manifiesto que el proceso de socialización de mujeres y varones hacía que los varones primaran lo formal y lo abstracto y las mujeres, lo subjetivo, mostrando mayor facilidad para ponerse en el lugar del otro y manifestar sus sentimientos.

La ética del cuidado pone el énfasis en el bien común, en la clarificadora idea de que los individuos no son seres aislados y que debe existir un compromiso de reconocer esta realidad para que no existan ganadores y perdedores en sociedades competitivas como la nuestra, sino que, por el contrario, el bienestar de los demás supondría un mayor bienestar personal. En el momento en que seamos conscientes de que dependemos de los demás, en todos los órdenes de la vida, será cuando “el cuidado” se pueda transformar en la base sobre la que bascule la sociedad. Marina Garcés expresa que esta consciencia hace que nos pensemos a nosotros mismos como seres vulnerables, frágiles y, por lo tanto, dañables. Y esta consciencia nos llevaría a repensar nuestra relación con los demás, pues seríamos capaces de sentirnos directamente implicados como individuos que poseen la facultad de hacer daño y, de esta forma, podríamos activar la consciencia sobre nuestros actos.

En los centros escolares no sólo se aprenden contenidos asignaturizados, sino también se aprenden determinados tipos de relaciones personales, pero este aprendizaje es un aprendizaje oculto, no es visible, y como tal, no se suele abordar con la precisión necesaria para poder establecer los vínculos que se crean entre las diferentes personas que conviven diariamente en las escuelas. Este aprendizaje, por no explícito, queda abandonado a la rutina, a los estereotipos y a los prejuicios que, en este caso, se reproducen a través del aprendizaje de lo considerado como los modelos sociales establecidos. En este sentido, las relaciones que se establezcan en los centros escolares constituyen la clave imprescindible de actuación sobre el proceso educativo encaminado a formar personas autónomas y colaborativas, tanto en el espacio público como en el privado. Es previsible establecer una cierta relación entre esta situación y el hecho de que el modelo construido como soporte social ha sido el patriarcal y este se ha instaurado también en las aulas, a través de la competición por ver qué persona es la más fuerte, la más rápida, la más lista, etc. De manera que estos valores desvelan que estamos ante una sociedad que está impregnada aún de una cierta axiología que prima el modelo de éxito a cualquier precio.

Siendo el sistema educativo una de las principales instituciones socializadoras y, por lo tanto, potencial agente de cambio, debe quedar claramente establecida la importancia de educar a las niñas y los niños como personas libres, independientes y seguras de sí mismas. Ante esta posibilidad de cambio cabe preguntar: ¿Qué tipo de conocimientos, valores, actitudes y habilidades se han de transmitir a través de la educación formal a las nuevas generaciones?, ¿qué función ha de presentar la escuela actual? Las respuestas a estas cuestiones las podríamos sintetizar partiendo de la siguiente tesis: la función de la escuela en la sociedad actual ha de compatibilizar dos aspectos fundamentales, primero, compensar las desigualdades de origen y segundo, reconstruir los conocimientos, actitudes y pautas de conducta que el alumnado asimila en las interacciones sociales que mantiene en su vida extraescolar. Desde este posicionamiento, sería imprescindible reconstruir los conocimientos estereotipados y las actitudes negativas que sobre las diferencias individuales y colectivas se desarrollan en la sociedad y se transmiten en la escuela. Pero todo ello es imposible con aulas masificadas, alto porcentaje de profesorado itinerante, currículos inflexibles o propuestas pedagógicas basadas en criterios de evaluación estandarizados.